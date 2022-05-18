Short que promete levantar o bumbum vira tendência e meme

O short envolve as curvas do bumbum Crédito: Reprodução Shein

A expressão "bumbum na nuca" se tornou popular entre as brasileiras para caracterizar glúteos empinados. Até então, a dica para conquistá-lo era com atividades físicas e dietas. Porém uma novidade na moda por resolver esse desejo: o short levanta bumbum. A princípio ele pode causar estranhamento, mas a 'moda' está se espalhando e caindo no gosto – de quase todo mundo.

O efeito que lhe confere tamanha aceitação é conseguido com uma costura na parte de trás. O short que modela o corpo e é tendência no Tik Tok, envolve as curvas do bumbum e depois se expande em diferentes direções, criando um destaque arredondado.

Também há versões do modelo como calça. Tanto que o assunto viralizou na internet. A influenciadora Rica de Marré compartilhou o assunto com os seguidores. "Essas calças que dividem a bunda pra malhar são bregas?", escreveu. Em outra postagem ela brincou: "Tá, mas porque ninguém tá falando das calças que já veem até com anus? O verdadeiro cy fitnãs", brincou, transformando o modelo em meme.

Essas aqui oh pic.twitter.com/WQluq1VybG — Rica de Marré ? (@ricademarre) May 17, 2022

Diversas marcas vendem o modelo de short. A Shein, e-commerce chinês faz sucesso no Brasil ao vender produtos de diversas categorias, como moda, beleza e acessórios, por preços baixo, é uma das lojas. No site há opções de várias cores.

Comprei um short p treinar levanta bumbum na shein e agr tô criando coragem pra usar — Isadora Pinheiro (@isadorapinheir) February 6, 2022