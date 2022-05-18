Short que promete levantar o bumbum vira tendência e meme

A expressão "bumbum na nuca" se tornou popular entre as brasileiras para caracterizar glúteos empinados. Até então, a dica para conquistá-lo era com atividades físicas e dietas. Porém uma novidade na moda por resolver esse desejo: o short levanta bumbum. A princípio ele pode causar estranhamento, mas a 'moda' está se espalhando e caindo no gosto – de quase todo mundo.
O efeito que lhe confere tamanha aceitação é conseguido com uma costura na parte de trás. O short que modela o corpo e é tendência no Tik Tok, envolve as curvas do bumbum e depois se expande em diferentes direções, criando um destaque arredondado.
Também há versões do modelo como calça. Tanto que o assunto viralizou na internet. A influenciadora Rica de Marré compartilhou o assunto com os seguidores. "Essas calças que dividem a bunda pra malhar são bregas?", escreveu. Em outra postagem ela brincou: "Tá, mas porque ninguém tá falando das calças que já veem até com anus? O verdadeiro cy fitnãs", brincou, transformando o modelo em meme.
Diversas marcas vendem o modelo de short. A Shein, e-commerce chinês faz sucesso no Brasil ao vender produtos de diversas categorias, como moda, beleza e acessórios, por preços baixo, é uma das lojas. No site há opções de várias cores.
No Mercado Livre também é possível encontrar o modelo. A descrição do produto diz que a modelagem foi desenhada para valorizar cada curva do corpo. Nas laterais possui uma cordinha que a mulher pode regular conforme a vontade, mais ou menos ousada. O short possui cós com cintura alta e desenho em forma de V na parte de trás. Possui elástico embutido na costura da parte traseira dando um caimento lindo e efeito de bumbum empinado.