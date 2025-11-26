Moda

Pele saudável no verão: 5 dicas para mantê-la macia e hidratada

A estação de maior exposição solar requer atenção contínua, hidratação reforçada e muita proteção

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 16:44

Com as altas temperaturas, a pele pede cuidados extras para se manter saudável Crédito: Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

Com o aumento da temperatura, os cuidados com a pele devem ser redobrados para mantê-la saudável e protegida. A combinação de sol intenso, dias mais secos, banhos frequentes e maior exposição ao ar livre pode comprometer a barreira cutânea, favorecendo ressecamento, irritações e até o agravamento de dermatites.

O verão de 2024-2025 foi o sexto mais quente no Brasil desde 1961, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). No fim deste ano e no início de 2026, não será muito diferente. A estação promete ser marcada por temperaturas acima da média e chuvas irregulares no Brasil, conforme tendências climáticas e a previsão de transição para o fenômeno La Niña.

Vivian Galindo, dermatologista e professora do curso de Medicina da Unic Beira Rio, lembra que as mudanças bruscas de temperatura, comuns ao longo do ano e ainda mais frequentes no verão, impactam diretamente a saúde da pele. “O corpo sofre alterações com a mudança de temperatura e, nesse campo, incluímos pele, cabelos e lábios. É necessário o uso de produtos que promovam a reidratação e mantenham a oleosidade natural”, destaca.

A seguir, a dermatologista lista 5 cuidados essenciais com a pele para a temporada de verão. Confira!

1. Use sabonete apenas nas áreas necessárias

A médica reforça que alguns hábitos comuns no dia a dia também interferem na saúde da pele. No calor, a tendência é tomar mais banhos, o que contribui para a remoção da oleosidade natural que protege o corpo, devido ao uso excessivo de sabonete.

Regiões como axilas, pés e área íntima devem ser higienizadas com sabonete devido à maior concentração de suor e microrganismos. Aplicá-lo em todo o corpo em todos os banhos pode fragilizar a barreira cutânea, tornando a pele mais sensível, áspera e suscetível a inflamações.

2. Dê preferência aos sabonetes syndet

É benéfico porque eles são formulados com surfactantes suaves e pH próximo ao da pele . Diferentemente dos sabonetes tradicionais, que podem ser mais alcalinos e agressivos, os syndets reduzem o risco de ressecamento, irritação e sensibilidade, sendo ideais para peles delicadas, secas ou com condições como dermatites. Ao preservar melhor a hidratação e o equilíbrio do microbioma cutâneo, eles deixam a pele mais macia, confortável e saudável após a limpeza.

3. Dispense o uso de buchas

O atrito excessivo causado por elas pode remover a camada protetora natural, levando ao ressecamento, irritações e até microlesões. Além disso, as buchas acumulam facilmente umidade e microrganismos, tornando-se um ambiente propício para fungos e bactérias que podem causar infecções ou agravar condições cutâneas já existentes.

Após o banho, a pele está mais permeável para receber melhor a hidratação Crédito: Imagem: Prostock-studio | Shutterstock

4. Hidrate o corpo inteiro após cada banho

Aplicar um hidratante logo após o banho ajuda a repor a umidade perdida e a selar a água ainda presente na pele. Até 3 minutos após o banho, ela está mais permeável para receber melhor a hidratação. Esse hábito mantém a pele mais macia, flexível e protegida contra agressões externas, contribuindo para sua saúde e aparência a longo prazo.

“Manter a pele hidratada é essencial para prevenir coceira, descamação e o aspecto opaco. Se mesmo hidratando surgirem sintomas como vermelhidão ou fissuras, é importante procurar um dermatologista”, orienta Vivian Galindo.

5. Aplique protetor solar diariamente

O protetor solar age formando uma camada de defesa na superfície da pele. Os filtros físicos refletem ou dispersam a radiação, enquanto os filtros químicos a absorvem e a transformam em calor inofensivo. Dessa forma, o produto reduz a intensidade da radiação que penetra na pele, preserva as células, mantém a barreira cutânea mais íntegra e contribui para uma pele mais saudável, além de prevenir o envelhecimento precoce, manchas e o risco de câncer de pele.

6. Cuide dos lábios

A dermatologista também chama atenção para os lábios, área frequentemente afetadas pelo ressecamento. O hábito de umedecer os lábios com a língua deve ser evitado, pois aumenta a evaporação de água e intensifica as rachaduras.

“Adotar uma rotina de skincare adequada às altas temperaturas contribui não apenas para a estética, mas para a saúde geral da pele. O verão é um período de maior exposição e, por isso, requer atenção contínua, hidratação reforçada e muita proteção solar”, conclui Vivian Galindo.

Por Camila Souza Crepaldi