Moda

Veja sinais que podem indicar problemas na pele

Ao notar qualquer alteração suspeita, procure um dermatologista para passar por uma avaliação

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 19:24

Sinais na pele podem indicar a necessidade de consultar um dermatologista Crédito: Imagem: Studio Romantic | Shutterstock

A pele é um reflexo direto do que acontece dentro do nosso corpo e, muitas vezes, é por meio dela que surgem os primeiros indícios de que algo não vai bem. Pequenas mudanças no aspecto, na cor ou na sensibilidade podem revelar muito mais do que questões estéticas — elas funcionam como alertas que ajudam a identificar problemas ainda no início.

“É importante observar os sinais que o corpo dá através da pele. Manchas, coceiras e descamações ou mudanças na textura merecem atenção. E o único profissional capacitado para interpretar esses sinais com precisão e cuidado é o dermatologista”, explica o dermatologista Dr. Daniel Cassiano, diretor da Sociedade Brasileira de Dermatologia — Regional de São Paulo (SBD-RESP).

Cuidados diários com a pele

A observação da pele pode ser feita durante a rotina skincare diária, que também possui um papel de extrema importância para a manutenção da saúde do tecido cutâneo. “ Skincare não é só estética. Muitas doenças cutâneas podem ser prevenidas com hábitos simples no dia a dia”, reforça o Dr. Daniel Cassiano.

O especialista ressalta que a limpeza correta, a hidratação e, principalmente, o uso de protetor solar são passos essenciais não só para manter a pele bonita, mas para protegê-la contra danos invisíveis causados por agressores externos, como o sol e a poluição, que podem levar ao surgimento de doenças, inclusive o câncer de pele.

Observar a pele é fundamental para identificar precocemente sinais de doenças, incluindo o câncer de pele Crédito: Imagem: Ground Picture | Shutterstock

Sinais que merecem atenção no dia a dia

Enquanto realiza a rotina diária de cuidados com a pele, atente-se a qualquer alteração ou sinal suspeito que possa surgir na pele. “Coceira, ressecamento e vermelhidão, por exemplo, podem ser indícios de condições como dermatite seborreica, eczema e psoríase”, alerta o dermatologista, que acrescenta que pintas e manchas devem receber atenção redobrada. “Qualquer pinta ou lesão na pele que coce, doa ou sangre; que aumente de tamanho com rapidez; ou ainda que apresente sensibilidade pode ser sinal de um câncer de pele ”, ressalta.

O médico afirma que o recomendado é realizar o autoexame da pele com certa regularidade, no mínimo uma vez por mês. “Fique atento aos sinais e não ignore! Ao notar qualquer alteração suspeita, procure um dermatologista para passar por uma avaliação e receber o diagnóstico e tratamento adequado. Mesmo o câncer de pele de pior prognóstico, o melanoma , apresenta chances de cura acima de 90% quando há detecção precoce da doença”, pontua o Dr. Daniel Cassiano.

Importância do acompanhamento dermatológico

O médico reforça a importância do acompanhamento regular com o dermatologista mesmo na ausência de sinais suspeitos. “Pelo menos uma vez por ano, é fundamental procurar o médico dermatologista para fazer um check-up da pele . Muitos sinais podem passar despercebidos no dia a dia e apenas o profissional especialista saberá exatamente o que procurar”, finaliza.