Novembro 2023: confira os principais lançamentos da moda

A Oficina Reserva é reconhecida pelas peças básicas Crédito: Divulgação

As novidades da moda no Espírito Santo não param. E uma das principais, em novembro, é a abertura da primeira loja da Oficina Reserva em Vitória. Com a proposta de levar o básico reinventado ao público masculino, a grife masculina chega com uma curadoria especial de peças, com um mix de produtos pensado para atender ao perfil e às necessidades do capixaba.

A marca é reconhecida pelas peças básicas, que não carregam marca alguma no peito, e que são criadas a partir de uma tecnologia de análise de dados para atingir a modelagem perfeita. Jaquetas, polos, camisetas de algodão pima, camisas sociais, bermudas, a famosa calça 247, “que parece moletom mas não é”, a linha maleável e outros tantos itens que formam a base do guarda-roupa do homem que busca praticidade e conforto estarão nas araras. A loja, que acaba de abrir as portas no Shopping Vitória, ainda conta com um bar assinado pela Glenlivet e Estrela Galícia.

FLUIDEZ E LEVEZA

A primeira cápsula traz três modelos desenvolvidos em seda pura Crédito: Divulgação

Glauro Simões lança sua marca com uma linha de Kaftans, desenvolvida em tecidos de fibra natural, misturando referências e experiências pessoais. A imagem de fluidez e leveza das longas túnicas, sem ajustes no corpo, sempre encantou a Glauro. Kaftans são peças com uma estética muito própria e que trazem uma sofisticação ímpar a quem veste. A primeira cápsula chega com três modelos, desenvolvidos em seda pura, com uma linha de produção pequena, buscando algo próximo ao exclusivo.

A marca foi pensada para pessoas com clareza de estilo e personalidade forte. As modelagens têm certa amplitude e pouca informação de detalhes, já os tons variam entre preto e off-white. O designer acredita que isso dá liberdade de interpretação no styling de quem veste. Seja uma visão mais clássica ou arrojada, o importante é se sentir confortável e legítimo.

BRILHO NO ANO NOVO

As cores chegam para serem ponto de luz suave e elegante no look Crédito: Divulgação

A Linus lança as sandálias Prata e Ouro para as celebrações de final de ano. As cores chegam para serem ponto de luz suave e elegante no look, com tinta à base d’água, unindo o toque fashion e divertido do brilho com o design versátil e atemporal, resultando no item que não pode faltar nos looks neste fim de ano e que vai bem com todos os estilos, seja na praia, no campo ou na cidade.

A sandália é feita de PVC ecológico expandido, um material 100% reciclável, vegano, livre de metais pesados e com 70% de fontes de renováveis na sua composição. Nos pés, o resultado é um calçado leve e super confortável.

DE OLHO VERÃO

O modelo possui hastes finas e leves que proporcionam conforto durante longas horas de uso Crédito: Divulgação

A Episol, da Mantecorp Skincare, se une com a Livo e lança modelo de óculos de sol. Com o objetivo de oferecer uma experiência completa de proteção solar com modernidade, a coleção nasceu da vontade de atender ainda mais as expectativas dos clientes de ambas as marcas que valorizam qualidade, preço justo e design. A collab engloba uma nova cor do John, modelo de óculos de sol que oferece design versátil, adaptando-se à maioria dos tipos de rosto e narizes.

O modelo possui hastes finas e leves que proporcionam conforto durante longas horas de uso, enquanto a estrutura frontal foi cuidadosamente desenhada para se ajustar perfeitamente.

AO AR LIVRE

A cartela de tons chega bem colorida Crédito: Divulgação

A Magia do Mar lança sua nova coleção fitness com peças modernas, versáteis e repletas de tecnologia, que oferecem qualidade, mobilidade e resistência para serem usadas na prática de esportes e no dia a dia. A cartela de tons chega bem colorida.

A transparência está presente em camisas e recorte nas peças. Os tops estão mais alongados – quase como croppeds – e contam com opções com bojos removíveis, e os shorts surgem em várias versões. A proteção UV está presente em algumas peças oferecendo uma barreira para quem pratica atividades ao ar livre.

COLEÇÃO DE BIJOUX

São mais de 20 peças, entre brincos, colares e gargantilhas Crédito: Divulgação

A Vix mergulha em novos mares para o seu Alto Verão 2024. A marca de moda praia de Paula Hermanny, que é sucesso no mundo todo, traz pela primeira vez no mix uma grande coleção de bijoux. São mais de 20 peças, entre brincos, colares e gargantilhas feitos para ir da areia ao asfalto. Muita correntaria e pedras naturais com a sofisticação handmade em cada detalhe. As peças podem ser encontradas na loja da marca que fica na Praia do Canto, em Vitória.

CORRIDA COM ESTILO

O modelo é indicado para aqueles que buscam mais amortecimento durante a corrida Crédito: Divulgação

A Olympikus se juntou a Baw Clothing para criar tênis, como o Corre 3, que ganha uma nova versão trazendo ainda mais estilo para o calçado. Co-criado por atletas e especialistas no assunto, além de ser testado pelo laboratório de biomecânica da USP, o modelo é indicado para aqueles que buscam mais amortecimento durante a corrida ou durante o corre do dia a dia, pesando apenas 210 gramas.

Há ainda looks com casacos, calças, bermudas e shorts, camisetas, tops e meias, além dos acessórios como bonés e pochete. Os tecidos utilizados na confecção foram pensados em trazer qualidade e conforto para o dia a dia com peças em moletom, poliamida e malha rugby. A cartela de cores explora tons ácidos e neutros como marrom, beges, off-white, rosa, roxo, amarelo, preto e limão.

VIBE TROPICAL

Recortes, fendas, decotes e matérias-primas especiais estão na coleção Crédito: Divulgação

A influencer Camila Coutinho assina a coleção de verão 24 da Cantão. Com uma vibe tropical, com leveza e muita pele à mostra, a novidade traz produções e apostas inovadoras que remetem às curvas do corpo feminino e às dunas dos Lençóis Maranhenses – inspiração das peças.

As peças trazem o estilo e o DNA da influenciadora com recortes, fendas, decotes e matérias-primas especiais, com destaque para o coordenado em seda com aplicação de estamparia fotográfica. Entre as peças favoritas, vale destacar também os conjuntos em tricô canelado e os jeans em lavagens atemporais. Para o final de ano, peças statement em paetês que lembram as areias das dunas e novidades em algodão para todos os dias do verão.

DIAS DE SOL

As matérias-primas exploram tecido mais leves Crédito: Divulgação

A Farm apresenta sua coleção de Alto Verão com novidades nas modelagens sem alças e um ombro só, alfaiataria de verão, conjuntos diversos e vestidos curtos em alta. As matérias-primas exploram tecido mais leves, como a viscose responsável que tem um toque gelado e caimento de seda, laise estampada e algumas padronagens feitas em 3D.

A linha praia vem com novidade nos biquínis com alça de crochê. Babados, quimono com recorte de blazer, franjas de tecido, jacquard de viscose e artesanais também são tendência. Um dos grandes destaques é a coleção de fim de ano, com diferentes propostas para as festas. As produções de Natal vem com colorações mais quentes, puxando para o vermelho e os clássicos floridos. O ano novo traz peças que são apostas tanto para eventos mais elegantes, com brilho e paetê estampado, quanto para praianos, com florais e muita cor.

VIVA A BRASILIDADE

São oito modelos calçados em diferentes cores. Crédito: Divulgação

Anacapri e Guaraná Antarctica se unem, pela primeira vez, para lançar uma coleção exclusiva de bolsas e sapatos. A parceria inusitada enaltece as brasilidades e traz valores compartilhados pelas duas marcas: descontração, leveza, diversidade e diversão.