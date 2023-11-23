Modelo capixaba que vendia biscoito desponta na carreira nacional

Sabe aquelas histórias de garra que parecem de filme? Na verdade, essa é a trajetória de uma capixaba que, assim como muitos brasileiros, nunca desistiu do seu sonho. Aos 24 anos, Sabrina Peixoto Mendes, que adotou o nome artístico de Hanne, fez sua estreia nas passarelas do São Paulo Fashion Week (SPFW), a principal semana de moda do país, no início de novembro. A modelo desfilou para sete marcas e já fotografou para diversas campanhas.
Claro que, por trás de todo glamour, existe uma batalha intensa para chegar a realizar tal feito. Se for voltar ao passado, podemos chegar no distrito de Jataipeba, no interior de Linhares. Foi lá que o sonho começou, com pequenos desfiles no pasto da roça que vivia.
“Eu venho de uma família simples, tenho cinco irmãos e sou a do meio. Nós morávamos na roça naquela época, sempre brincávamos muito no pasto. Enquanto eu era uma modelo, minha irmã era a minha empresária. Acho que eu tinha 7 anos. Desde pequena já tinha esse sonho plantado em mim”, contou Hanne.
Os anos passaram, Hanne havia entrado na escola e por lá acabou se deparando com mais um obstáculo: a autoestima. “Mesmo querendo ser modelo, não imaginava que tinha um perfil, minha autoestima era baixa. Para ter uma ideia, sofri bullying e fui até eleita a mais feia da minha sala. No momento fiquei muito triste”, relata.
Aos 16 anos, começou a estudar para o vestibular de medicina, se inscreveu em um pré-vestibular e, conciliando os estudos com o sonho de modelar, pensou em como poderia arrecadar recursos financeiros para arcar com os custos.
Eu precisava pagar o meu pré-vestibular e investir no mundo da moda. Meus pais têm origem muito simples e não tinham condições de investir nesse universo. Foi então que minha irmã deu a ideia de vender mentira, que é um tipo de biscoito, para bancar o estudo e guardar dinheiro para ser modelo
No primeiro dia ela vendeu apenas uma mentira. “No dia seguinte, mudei a embalagem e esgotou. Vendia todos os dias, de porta em porta e voltava com R$ 50. Contava a minha história e as pessoas compravam. Com esse dinheiro eu ia até Vitória fazer testes”, disse.
Foram tantos testes nesse período que, no ano passado, a capixaba quase desistiu de seguir com o seu sonho. Após seguir nas redes sociais uma pessoa do segmento, Hanne foi convidada para ir ao Rio de Janeiro. A aspirante a modelo passou alguns dias na cidade e conseguiu um trabalho.
CAMINHO ATÉ O SPFW
Meses após trabalhar no Rio, Hanne fez outro teste para uma agência em São Paulo - onde mora atualmente. Aprovada, a modelo deslanchou nas oportunidades da cidade, e foi convidada para campanhas e desfiles, entre eles, o SPFW. Sua estreia aconteceu na edição de maio, quando subiu às passarelas de cinco marcas nacionais.
Fiz uma aula de passarela e no dia seguinte já tinha feito uma bateria de testes. Eu fui aprovada e desfilei para as cinco marcas
Já em novembro ela desfilou para Thear, Walério Araújo, Ronaldo Silvestre, Silvério, Santa Resistência, Heloísa Faria, Sau, Marina Bitu, Lino Villaventura e Angela Brito. Tanta responsabilidade só poderia dar aquele 'friozinho' na barriga, por isso Hanne frisa que foi preciso ter bastante foco e concentração.
“Foi um misto de emoções, às vezes eu nem acredito. Falo: ‘Você conseguiu, teve disciplina e resiliência’. Toda vez que colocava os pés na passarela passava um filme na minha cabeça. Não tem como não ficar nervosa, muita gente famosa está ali presente. Precisei ativar um hiperfoco para entregar o meu melhor”, conta.
CARREIRA INTERNACIONAL
A trajetória da linharense continua indo de ‘vento em popa’ após o SPFW. Renovada nos sonhos, sua maior ambição agora é seguir trabalhando para conquistar as passarelas internacionais. Segundo Hanne, muitas campanhas já estão no radar.
“O meu maior sonho é fazer carreira internacional, mas tenho que ter paciência. Sei que tudo acontece no momento certo. Agora estou focada em evoluir e lapidar meu talento. Já tenho várias campanhas em vista”, revela.
Para obter tudo que almeja, a capixaba diz que todo passo que dá é pensando em sua família. Hanne ainda afirma que apesar de ter tido muitas conquistas neste ano, esse é apenas o início de uma carreira que está só começando. “Eles são os meus maiores fãs, minha irmã sempre corre para ver todas as fotos quando desfilo, sai me marcando em tudo. Não é fácil viver longe da família, mas eles são a minha torcida e motivação. Isso certamente é só o começo de muita coisa”, completa Hanne.