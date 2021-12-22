Não é só Stanley, conheça outros copos térmicos que estão na área para o verão

Assim como a moqueca capixaba, os copos Stanley também se tornaram um símbolo do Espírito Santo. Brincadeiras à parte, seja nas praias ou nos churrascos em família, eles estão marcando presença. O recipiente térmico conquistou o público com a proposta de manter o líquido gelado -ou quente- por muitas horas. E não é que funciona?
Os preços dos copos Stanley vão de R$ 150, na versão sem tampa, até R$ 200, com tampa. E mesmo sendo um preço um pouco "salgado", muita gente afirma que é um dinheiro bem gasto e não se arrepende. Por isso, várias empresas decidiram entrar no mercado, mas sempre seguindo a mesma proposta: conservar a temperatura da bebida.
Após a febre da Stanley, outras versões apareceram no comércio para todos os gostos. Por exemplo, é possível encontrar copos de 473ML, 500ML e até de 600ML. Há também novas e cores e formatos, além disso, os preços também mudam e giram em torno de R$93 a R$170, pela internet.
O ‘HZ’ listou sete marcas que estão na praça para deixar você por dentro das novidades desse universo dos copos térmicos.
AION
O Copo Térmico Arell Tulip 500ML Iceberg é feito com parede dupla de aço inox 304 usando a tecnologia de isolamento a vácuo. Segundo a marca, a linha Drinkware da Arell mantém a bebida na temperatura ideal, quente ou gelada. A promessa é conservar o líquido até 18 horas com gelo e até 5 horas gelado, sem gelo. A marca possui opções de cores diferenciadas e o copo não possui tampa. Preço médio: R$ 120.
Os copos iKEG possuem parede dupla com isolamento a vácuo. Em tamanhos e modelos variados, os produtos vem com a promessa de conservar a bebida gelada por 6 horas. Já no caso das bebidas quentes, o tempo é de até 4 horas. O copo não transpira por fora e há opções com e sem tampa. Preço médio: R$80 (sem tampa) / R$ 100 (com tampa).
O Copo Térmico De Cerveja Coleman 600ML com tampa inox é feito de aço inoxidável com parede dupla e isolamento a vácuo. O utensílio mantém o gelo por até 15 horas. A tampa de plástico transparente sem bpa possui uma tampa deslizante para evitar sujeira e germes, além disso o copo térmico Coleman é à prova de condensação. Outra curiosidade é o abridor de garrafas integrado no fundo do copo. Preço médio: R$ 160.
O Copo Térmico Cold Beer 473ML sem tampa é feito de aço inoxidável. A empresa garante que o copo é incrivelmente durável, não quebra e nem enferruja. Ele também mantém sua bebida gelada por 4 horas no frio, 15 horas com gelo e 45 minutos no caso de bebidas quentes. O produto possui garantia vitalícia. Preço médio: R$ 93.
O Copo Término LIFEk Em Aço Inox 591ML é produzido com paredes duplas de aço inox com vácuo entre elas. Além disso, evita que o calor da sua bebida quente aqueça a parte externa do produto e, no caso de bebidas frias, não irá transpirar. A promessa do fabricante é que conserve as bebidas geladas por até até 9 horas. Possui tampa (não hermética) em polipropileno. Preço médio: R$ 134.
O Copo Térmico AION 500ML é feito com parede dupla de aço inox 18/8 com isolamento a vácuo. O produto possui camada de cobre e tampa tritan, que ajuda na conservação da temperatura e evita choques térmicos. A promessa do fabricante é que as bebidas permaneçam geladas por até 6 horas. No caso das quentes, por até 4 horas. Preço médio: R$170.