Não é só Stanley, conheça outros copos térmicos que estão na área para o verão

Copo térmico Stanley Crédito: Instagram/@stanleypmibrasil

Assim como a moqueca capixaba, os copos Stanley também se tornaram um símbolo do Espírito Santo. Brincadeiras à parte, seja nas praias ou nos churrascos em família, eles estão marcando presença. O recipiente térmico conquistou o público com a proposta de manter o líquido gelado -ou quente- por muitas horas. E não é que funciona?

Os preços dos copos Stanley vão de R$ 150, na versão sem tampa, até R$ 200, com tampa. E mesmo sendo um preço um pouco "salgado", muita gente afirma que é um dinheiro bem gasto e não se arrepende. Por isso, várias empresas decidiram entrar no mercado, mas sempre seguindo a mesma proposta: conservar a temperatura da bebida.

Após a febre da Stanley, outras versões apareceram no comércio para todos os gostos. Por exemplo, é possível encontrar copos de 473ML, 500ML e até de 600ML. Há também novas e cores e formatos, além disso, os preços também mudam e giram em torno de R$93 a R$170, pela internet