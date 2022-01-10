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Luto na moda

Modelo Valentina Boscardin, de 18 anos, morre por complicações da covid-19

Ela estava internada em São Paulo e, segundo postagens de amigos, sofreu trombose e pneumonia.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 20:53

Valentina Boscardin
A jovem modelo Valentina Boscardin, de apenas 18 anos, morreu neste domingo, 9, em decorrência de complicações da COVID-19 Crédito: Reprodução @valenbos
A jovem modelo Valentina Boscardin, de apenas 18 anos, morreu neste domingo, 9, em decorrência de complicações da COVID-19. Ela estava internada em São Paulo e, segundo postagens de amigos, sofreu trombose e pneumonia.
Segundo sua mãe, a apresentadora Marcia Boscardin, Valentina estava saudável e tinha tomado as duas doses da vacina. Ela fazia parte da agência Ford Model Brasil São Paulo, que confirmou sua morte.
O quadro piorou na última quinta-feira, 6, segundo postagens de amigos. Marcia Boscardin agradeceu o apoio de fãs e amigos pela sua conta no Instagram, e lamentou "Estou sem chão".

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