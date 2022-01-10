Modelo Valentina Boscardin, de 18 anos, morre por complicações da covid-19

A jovem modelo Valentina Boscardin, de apenas 18 anos, morreu neste domingo, 9, em decorrência de complicações da COVID-19 Crédito: Reprodução @valenbos

A jovem modelo Valentina Boscardin, de apenas 18 anos, morreu neste domingo, 9, em decorrência de complicações da COVID-19. Ela estava internada em São Paulo e, segundo postagens de amigos, sofreu trombose e pneumonia.

Segundo sua mãe, a apresentadora Marcia Boscardin, Valentina estava saudável e tinha tomado as duas doses da vacina. Ela fazia parte da agência Ford Model Brasil São Paulo, que confirmou sua morte.