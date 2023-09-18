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Beleza

Lace e mega hair: veja as diferenças e como cuidar desses cabelos

Anitta, Sandy, Taís Araújo, Beyoncé e Jennifer Lopez são algumas das famosas que têm adotado essas técnicas para mudar rapidamente o visual.
Portal Edicase

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Publicado em 18 de Setembro de 2023 às 10:05

A lace e o mega hair facilitam a mudança de visual
A lace e o mega hair facilitam a mudança de visual Crédito: Sofia Zhuravetc | Shutterstock
O uso de lace e mega hair está cada vez mais popular. Anitta, Sandy, Taís Araújo, Beyoncé e Jennifer Lopez são algumas das famosas que têm adotado essas técnicas para mudar rapidamente o visual. Isso porque é possível alcançar instantaneamente estilos de cabelos variados, independentemente da textura, comprimento ou volume dos fios naturais. Além disso, é um tipo de mudança capilar que não envolve químicas fortes e pode ser facilmente revertida.

O QUE É MEGA HAIR?

Segundo Marcella Dias, hair stylist e sócia da rede de salões Mega Studio Be Emotion, o mega hair é uma técnica de alongamento capilar que consiste em aplicar fios artificiais ou naturais próximos ao couro cabeludo, com intuito de aumentar o comprimento e/ou volume dos fios.
É uma opção popular para quem deseja mudar o comprimento ou a textura do cabelo de forma temporária e sem comprometer o crescimento natural dos fios. Pode, ainda, ser uma solução estética para pessoas com cabelos finos, com pouco volume ou que enfrentam problemas de crescimento.

O QUE É LACE?

A lace, por sua vez, é uma versão moderna da peruca. Ela é confeccionada com uma base de renda extremamente fina e transparente. Essa característica permite uma aparência mais natural, uma vez que se assemelha ao couro cabeludo humano.
Os fios são cuidadosamente presos à renda, proporcionando um visual que imita o crescimento natural do cabelo a partir do couro cabeludo. Além disso, as laces oferecem versatilidade no estilo e podem ser usadas em diferentes tipos de penteados.
Conforme explica Marcella Dias, o uso correto da lace também não influencia o crescimento saudável dos fios naturais, sendo uma ótima opção para quem está passando pelo período de transição capilar. "[Seu uso] aumenta a autoestima, e você tem inúmeras opções de cabelos que você sempre sonhou em ter. Então, dá para abusar bastante disso", afirma.

CUIDADOS

Apesar de o uso do mega hair e da lace estar em alta, alguns cuidados antes de usá-los são importantes para garantir a saúde do cabelo natural e do couro cabeludo. Isso porque, conforme explica Marcella Dias, se as técnicas não forem realizadas da maneira correta, pessoas com queda capilar ou com fios mais ralos e finos podem ter uma queda de cabelo irreversível.
No caso da colocação do mega hair, por exemplo, existem as técnicas de entrelaçamento, nó italiano, microlink, queratina e tic-tac. "Para saber qual delas é ideal para você, consulte um profissional adequado, que vai analisar não somente o seu tipo de cabelo, como também questionar a sua rotina de cuidados, para te indicar a melhor e mais acessível delas no seu caso", explica a hair stylist.

MANUTENÇÃO DO MEGA HAIR

Após a aplicação, alguns cuidados são importantes para manter o mega hair bonito. Para isso, Marcella Dias explica que é essencial:
  • Evitar o uso de produtos com álcool;  
  • Lavar o cabelo, em média, de duas a três vezes por semana;  
  • Não dormir com os cabelos molhados;  
  • Pentear os fios com mais leveza para evitar a quebra;  
  • Diminuir a utilização de fontes de calor, como secador e chapinha;  
  • Realizar as manutenções de forma regular – geralmente indicadas a cada três meses e variando conforme a técnica aplicada. 
  • Evitar utilizar muitas químicas após a colocação; 
  • Não esquecer que o mega hair também precisa de tratamento. Dessa forma, é importante mantê-lo sempre hidratado e nutrido; 
  • Evitar o uso de piscina. Isso porque o cloro, além de alterar a durabilidade, também pode mudar a cor dos fios; 
"Seguindo todas as recomendações do profissional escolhido, um mega hair bem cuidado pode durar de dois a seis meses", ressalta.

MANUTENÇÃO DA LACE

Para a lace se manter bonita, a hair stylist indica:
  • Estabelecer um cronograma capilar;  
  • Lavar o couro cabeludo com frequência;  
  • Fazer a limpeza da lace a cada 15 dias;  
  • Pentear corretamente os fios – sempre desatando os nós das pontas para, depois, pentear a raiz;  
  • Secar corretamente a lace;  
  • Fazer penteados ou prendê-la com cuidado;  
  • Respeitar o tempo de permanência da lace.  
"O tempo que você vai ficar com a sua peruca lace pode variar segundo a necessidade e hábitos de cada um. Em média, é possível permanecer com ela por até sete dias, sem a necessidade de removê-la. Mas, atenção: não exceda esse tempo, para evitar possíveis problemas no couro cabeludo e no comprimento dos fios", alerta a especialista.
Além dos cuidados para garantir que o mega hair ou a lace permaneça bonito, é importante inserir na rotina alguns hábitos com os fios naturais, a fim de também mantê-los saudáveis e bonitos.
"Após a retirada da lace ou do mega hair, é de suma importância dar atenção aos fios naturais e investir na hidratação e reconstrução dos mesmos, para que você consiga realizar quantas transformações capilares desejar, mantendo, assim, a saúde do seu cabelo", finaliza Marcella Dias.

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