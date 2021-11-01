Gari vira modelo e faz sucesso no sul do Espírito Santo

Aos 29 anos, Tiago de Souza Lima está descobrindo uma nova profissão. Ele, que trabalha como gari em Cachoeiro de Itapemirim, foi descoberto por um empresário e começou a carreira de modelo.

"Estava trabalhando quando um empresário me abordou, pedindo para fazer uma foto minha e dizendo que eu tinha potencial para modelo. A princípio fiquei assustado, mas percebi que ele era uma pessoa bacana. Lembro que, no dia que me encontrou, ele ofereceu um pedaço de bolo, pois sua loja estava em festa e, logo em seguida, pegou meu número de telefone para um contato futuro", conta.

O modelo Tiago de Souza Lima fez um ensaio fotográfico para uma loja de alfaiataria Crédito: Thiers Turini

O contato aconteceu e Tiago fez seu primeiro trabalho de fotos para uma loja de alfaiataria masculina e moda festa. "Foi maravilhoso. Nunca tinha usado maquiagem. Também cortei o cabelo, fiz a barba, as unhas e as sobrancelhas para me deixar ainda mais fotogênico. No início fiquei um pouco nervoso, mas logo me soltei. A equipe era muito profissional e me deixou bem à vontade", conta.

O empresário Eder Oza foi quem descobriu o novo modelo. "Estava celebrando os cinco anos da minha loja quando vi o Tiago recolhendo o lixo. Como atuo nesse segmento há 20 anos e já produzi inúmeras campanhas, sua beleza rústica me chamou atenção. Tiago tem um sorriso muito bonito, é moreno e possui uma beleza brasileira, que atrai muito o olhar feminino. Há tempos queria fazer um editorial fora dos padrões, e vi ali uma grande oportunidade", conta.

ROTINA

Morador do bairro Zumbi, ela conta que o seu trabalho como gari requer grande esforço físico. "Trabalho durante a noite e madrugada, geralmente entro às 19h e saio às 2h30 da manhã. O serviço consiste em recolher os resíduos da cidade, sejam eles residenciais ou comerciais", conta.