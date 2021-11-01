Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Descoberto no trabalho

Gari vira modelo e faz sucesso no sul do Espírito Santo

Tiago de Souza Lima foi descoberto enquanto trabalhava pelas ruas de Cachoeiro de Itapemirim. "Espero que surjam novas propostas para agregar no meu faturamento mensal"
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 07:00

Aos 29 anos, Tiago de Souza Lima está descobrindo uma nova profissão. Ele, que trabalha como gari em Cachoeiro de Itapemirim, foi descoberto por um empresário e começou a carreira de modelo.
"Estava trabalhando quando um empresário me abordou, pedindo para fazer uma foto minha e dizendo que eu tinha potencial para modelo. A princípio fiquei assustado, mas percebi que ele era uma pessoa bacana. Lembro que, no dia que me encontrou, ele ofereceu um pedaço de bolo, pois sua loja estava em festa e, logo em seguida, pegou meu número de telefone para um contato futuro", conta.
Modelo Tiago de Souza Lima
O modelo Tiago de Souza Lima fez um ensaio fotográfico para uma loja de alfaiataria Crédito: Thiers Turini
O contato aconteceu e Tiago fez seu primeiro trabalho de fotos para uma loja de alfaiataria masculina e moda festa. "Foi maravilhoso. Nunca tinha usado maquiagem. Também cortei o cabelo, fiz a barba, as unhas e as sobrancelhas para me deixar ainda mais fotogênico. No início fiquei um pouco nervoso, mas logo me soltei. A equipe era muito profissional e me deixou bem à vontade", conta. 
O empresário Eder Oza foi quem descobriu o novo modelo. "Estava celebrando os cinco anos da minha loja quando vi o Tiago recolhendo o lixo. Como atuo nesse segmento há 20 anos e já produzi inúmeras campanhas, sua beleza rústica me chamou atenção. Tiago tem um sorriso muito bonito, é moreno e possui uma beleza brasileira, que atrai muito o olhar feminino. Há tempos queria fazer um editorial fora dos padrões, e vi ali uma grande oportunidade", conta. 

ROTINA

Morador do bairro Zumbi, ela conta que o seu trabalho como gari requer grande esforço físico. "Trabalho durante a noite e madrugada, geralmente entro às 19h e saio às 2h30 da manhã. O serviço consiste em recolher os resíduos da cidade, sejam eles residenciais ou comerciais", conta.
Animado com as possibilidades, ele está na expectativa que surjam novas propostas para agregar no faturamento mensal. "Estou cuidando mais de mim. Entrei na academia, estou fazendo tratamento estético, pois sei que tudo isso influencia na contratação".

Veja Também

Verão 2022: veja cinco tendências de moda para a estação

Indústria da beleza no ES: conheça 3 marcas que fazem sucesso no país

Tá na moda: marcas apostam em estampas que exaltam o Espírito Santo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Moda Beleza
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Marcello Moraes, Cícero Ribeiro, Bruno Araújo e Bruno Passoni
Guns N' Roses faz show histórico no ES dentro das comemorações dos 50 anos da TV Gazeta
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 13/04/2026
Imagem de destaque
Italiano aciona Justiça do ES após ondas de 7 metros atingirem navio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados