Estilosos: veja os modelos de óculos de sol que vão bombar no verão 2024

A coleção é inspirada nas cores quentes e únicas do icônico pôr-do-sol carioca Crédito: Divulgação

Muito mais que apenas um recurso para proteger os olhos dos raios solares, os óculos de sol se tornaram item obrigatório nos looks do dia a dia. Claro que é importante escolher a qualidade do produto que vai levar no rosto. A principal recomendação é optar por modelos com filtros de raios ultravioletas (UV) nas lentes, o que é imprescindível para proteger a retina. Mas quando o assunto é estilo, a cada estação, as marcas empenham-se em lançar novos modelos de armações e lentes das mais variadas cores.

A grife Emporio Armani, por exemplo, traz uma mistura entre design moderno, materiais sustentáveis e uma estrutura funcional, incorporando o estilo inovador e fresh já conhecido, e segue reforçando seu compromisso com a sustentabilidade.

Emporio Armani traz uma mistura entre design moderno e materiais sustentáveis Crédito: Divulgação

A nova coleção traz designs lineares para modelos clip-on dobráveis e magnéticos, além de uma seleção produzida com o uso de materiais sustentáveis obtidos de fontes renováveis. Um dos principais modelos de óculos de sol feminino une contornos sinuosos e toques de cor. A armação redonda em metal ostenta um frontal degradê de duas dores e hastes finas com ponteiras em fibra de nylon. Disponível em três cores reluzentes: preto e branco, branco e preto e preto e pink.

MUITO ESTILO

O modelo Nis celebra os looks futuristas Crédito: Divulgação

A Colcci Eyewear convocou sua embaixadora, a atriz Camila Queiroz, para a nova coleção. São quatro modelos: Rita, Cássia, Nis e Fleur. Os modelos foram desenhados e concebidos em cada detalhe pela atriz. O modelo Nis é supermoderno e foi pensado para o dia a dia. Conta com linhas retas que transmitem tudo o que há de mais cool quando se trata de óculos. Disponível em 4 cores inusitadas. Com um design fashionista, o modelo Rita foi desenvolvido em acetato e também está disponível em quatro cores inusitadas. O modelo Cássia traz referência de moda, e o Fleur é o modelo gatinho, com cores que variam das mais básicas às coloridas e translucidas, com opção de lente cosmética.

PARA OS GAMERS

São modelos elaborados para garantir maior conforto Crédito: Divulgação

A Oakley acaba de lançar a coleção Gaming 2023, com modelos de óculos pensados para atletas profissionais e amadores de jogos online. São modelos elaborados para garantir maior conforto, para que o usuário possa reagir mais rápido e jogar por mais tempo, e armações inspiradas nos jogos e compatíveis com fones de ouvido.

Uma das novidades é o Helux, modelo projetado para quem gosta de ousadia, com armação super larga, produzida em O Matte leve. O resultado é um campo de visão otimizado para uma melhor experiência de jogo. Conta ainda com hastes superfinas compatíveis com fones de ouvido e almofadas de nariz reguláveis em unobtainium.

PÔR DO SOL DE VERÃO

A coleção é inspirada nas cores quentes e únicas do icônico pôr-do-sol carioca Crédito: Divulgação

A marca de óculos Carolina Herrera apresenta a coleção-cápsula Resort 2024. Os modelos de óculos de sol, decorados com enfeites sofisticados – como o monograma CH ou cristais e pérolas brilhantes – são propostos em um tom de blush sutil, comemorando o lançamento da nova fragrância da grife.

A coleção é inspirada nas cores quentes e únicas do icônico pôr do sol carioca. Os novos estilos, criados para uma mulher confiante e empoderada, transformam os óculos em acessórios perfeitos para apreciar um pôr do sol de verão. Destaque para o modelo “Perl”, que é quadrado em acetato, com pequenas pérolas planas sobre os rebites. As hastes largas são decoradas com o logotipo CH em metal, bem como por uma delicada meia-pérola nas ponteiras da haste.

OLHAR INDÍGENA

A coleção apresenta 28 armações com diversos shapes Crédito: Divulgação

A Chilli Beans lança a coleção Yawanawa Alok. Nesta coleção, o destaque foi para elementos alusivos à cultura do povo Yawanawa. Alguns detalhes importantes são a jiboia, que significa luz e guia espiritual, a borboleta, que representa o espírito feminino e a liberdade, e a escama de peixe, que mostra a ligação da comunidade com o Rio Gregório, no Acre.