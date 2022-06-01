Chip da beleza e genética são possíveis causas dos pelos de Gretchen

Gretchen aparece com pelos no corpo em postagem no Instagram Crédito: Instagram/@mariagretchen

A cantora Gretchen se revoltou com as piadas sobre ter pelos nos braços e na região do colo."Já que meus pelos são o assunto do momento, aí vai um close deles para vocês. Choraaaaaaa nesses pelos sensuais", escreveu. Em seguida, Gretchen postou um vídeo dançando e mostrando os pelos em destaque.

A cantora continuou: "Eu tenho, sim, olha. Tenho no peito, nos braços, na barriga. Quem está comendo, não está reclamando. Quem come todo dia, acha um charme, tem tesão nos meus pelos, e você aí com certeza não deve ter um gato quente como eu tenho". A cantora chegou a mostrar prints de alguns xingamentos de internautas.

Genética, hormônios e até mesmo o uso do chip da beleza podem estar entre as explicações para o quadro de mulheres que exibem mais pelos do que o considerado padrão. Em reportagem ao G1, o médico Luciano Barsanti, presidente da Sociedade Brasileira de Tricologia, diz que a genética é uma das causas de um maior número de pelos em diferentes partes do corpo.

Já em relação ao uso de hormônios masculinos por mulheres para a ampliação dos efeitos da musculação, o médico Fabiano Lago explicou ao G1 que o aumento de pelos é mais visível no rosto, onde há chance de desenvolver, com o tempo, um aspecto de "barba". Os pelos no braço e perna podem aumentar.

CHIP DA BELEZA

Outra possível causa da condição é o chip da beleza. Muitas usuárias do implante hormonal contam que a técnica elimina cólicas e Tensão Pré-Menstrual (TPM), diminui a celulite, melhora a pele e o cabelo, estimula a perda de gordura e o ganho de músculos, além de aumentar a disposição.

A lista de benefícios é grande, mas o “chip” também pode trazer efeitos colaterais indesejados. Queda de cabelo, surgimento de acne e pelos, engrossamento da voz e aumento de clitóris estão entre os principais.

A endocrinologista Gisele Lorenzoni conta que o chip da beleza é um dispositivo implantado no corpo da mulher que libera hormônios, e com isso, pode promover a perda de gordura corporal, um aumento da massa magra e aumento da disposição. "O chip de silicone possui cerca de três centímetros e é inserido por baixo da pele do abdômen ou do glúteo e os hormônios são liberados todos os dias por meio da corrente sanguínea".

A médica diz que o método não pode ser realizado para fins estéticos. "Não deve ser receitado para fins estéticos, mas pode ser útil no alívio de sintomas da tensão pré-menstrual, para casos de endometriose ou para mulheres que buscam diminuir ou interromper o ciclo menstrual", conta Gisele Lorenzoni.

A ginecologista Janaina Ribeiro conta que entre os efeitos colaterais são as acnes, a pele oleosa, a queda de cabelo, a alteração de voz e o aumento do clitóris. "Os efeitos colaterais, assim como qualquer medicamento, variam e dependem de cada organismo".