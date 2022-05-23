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Balenciaga desfila roupas sadomasoquistas na Bolsa de Valores de Nova York

Depois de tênis rasgados, grife lança máscaras de látex em nova coleção do estilista Demna Gvasalia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 23 de Maio de 2022 às 14:51

Modelo em desfile da grife Balenciaga em Nova York
Modelo em desfile da grife Balenciaga em Nova York Crédito: Balenciaga no YouTube/Reprodução
Após escandalizar a internet lançando um tênis rasgado por cerca de R$ 10 mil, a grife francesa Balenciaga realizou um desfile na Bolsa de Valores de Nova York neste domingo (22) em que expôs sua nova coleção de primavera em um evento marcado por modelos vestindo trajes típicos do mundo BDSM --sigla que se refere a práticas sexuais como bondage, dominação, masoquismo e sadomasoquismo.
Com a presença de celebridades como a atriz Chloë Sevigny e os músicos Megan Thee Stallion, Kanye West e Pharrell Williams, o desfile celebrou a nova coleção da marca sob a direção artística do georgiano Demna Gvasalia.
Gvasalia vestiu as modelos com máscaras fetiche feitas de látex cobrindo todo o rosto e com roupas desenhadas com silhuetas inspiradas nos anos 1980. Foram exibidos vestidos de seda e smokings combinados com os sapatos XL acolchoados da marca, botas Steroid feitas com um único molde e sapatos Stage --modelos sem salto conectados a uma plataforma apenas pelo dedo do pé para dar a impressão de uma ilusão de ótica.
A marca é famosa por vender por preços elevados calçados propositalmente destruídos, como o Paris Sneakers. O tênis movimentou as redes sociais inspirando memes e críticas, a exemplo de quem disse que a Balenciaga estava promovendo um tipo de fetichização da pobreza, ou glamorização da miséria, já que inúmeras pessoas no mundo não têm condições de comprar roupas de boa qualidade nem de manter limpas suas peças.
O desfile deste fim de semana, por outro lado, fez uma apologia ao luxo --comum às marcas de alta-costura-- ao enviar como convite aos participantes notas falsas de US$ 100.
Comentando os cortes, acabamentos e materiais de luxo usados nas peças exibidas durante o evento, Demna afirmou, de acordo com a revista Vogue, que tinha feito tudo com alfaiataria de precisão e técnicas de construção minimalistas.
Também foram revelados os looks da parceria entre a Balenciaga e a marca de roupas esportivas Adidas. As peças apresentadas têm agasalhos, moletons com capuz, camisetas XL e roupões.

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