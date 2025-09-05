7 dicas para um glow na medida certa com a satin skin makeup

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 12:38
Nem totalmente glow , nem 100% matte : a técnica satin skin makeup aposta no equilíbrio entre luminosidade e sofisticação. A ideia é criar uma pele com viço natural, aparência saudável e textura de cetim — aquela combinação perfeita que capricha no brilho sem pesar na oleosidade. No TikTok, o termo já aparece como tendência entre criadores de conteúdo e maquiadores profissionais.
A seguir, Bruna Malheiros, maquiadora e fundadora da BM Beauty, mostra como conquistar o visual usando poucos produtos. O resultado é um look fresh , elegante e com aquele aspecto de pele bem tratada — sem esforço. Confira!
O segredo da satin skin makeup está na preparação da pele. “Comece aplicando bastante iluminador com textura levinha, como Marmalade, na cor Marshmallow. Ele ajuda a aumentar a cobertura da base e do corretivo, garantindo uma pele mais natural e glow ”, afirma Bruna Malheiros.
Nada de base pesada: o truque aqui é escolher uma opção fluida, misturá-la com um iluminador e aplicar com um pincel fofo. Depois, finalize com uma esponjinha úmida para assentar bem o produto. “A satin skin makeup pede um equilíbrio entre cobertura e brilho, então nada de exagerar na camada”, orienta.
Bruna Malheiros indica realçar os contornos do rosto com um produto cremoso em tom neutro quente, aplicado em regiões estratégicas para dar profundidade de forma suave e natural. Em seguida, sugere usar corretivo apenas em pontos pontuais, garantindo correção leve e sem pesar no visual.
Na sequência, entra o blush rosado: “A make pede um tom mais rosado. Aplico nas bochechas e também na pálpebra móvel para dar aquele ar saudável e elegante”, explica.
Para selar o efeito cetim, volta o Marmalade Marshmallow no topo alto da maçã do rosto — em pouca quantidade — e também na pálpebra, onde funcionará como primer para uma sombra bem brilhante depois.
Um dos truques favoritos de Bruna Malheiros é borrifar uma bruma iluminadora entre as etapas da maquiagem. “Gosto de usar a bruma nesta etapa, para ajudar a ‘fundir’ os produtos na pele, intensificar o glow e dar aquele efeito de pele tratada, não pesada”, revela a maquiadora. A mesma bruma volta depois da finalização, para dar um toque leve de frescor.
Para selar, use um pó solto nas áreas que merecem mais controle — como a zona T —, mas sem perder o brilho do look . “Prefiro os que têm partículas finas de luz, para garantir um acabamento acetinado, não opaco”, observa Bruna Malheiros.
A satin skin makeup combina com tudo — dos olhos esfumados aos lábios gl o ssy . Mas se quiser manter o visual no mood “pele protagonista”, aposte em um balm com cor ou um lip oil .
