7 dicas para um glow na medida certa com a satin skin makeup

Veja como criar uma pele com viço natural, aparência saudável e textura de cetim

Publicado em 5 de setembro de 2025 às 12:38

A satin skin makeup aposta no brilho sem pesar na oleosidade Crédito: Imagem: Divulgação | BM Beauty

Nem totalmente glow , nem 100% matte : a técnica satin skin makeup aposta no equilíbrio entre luminosidade e sofisticação. A ideia é criar uma pele com viço natural, aparência saudável e textura de cetim — aquela combinação perfeita que capricha no brilho sem pesar na oleosidade. No TikTok, o termo já aparece como tendência entre criadores de conteúdo e maquiadores profissionais.

A seguir, Bruna Malheiros, maquiadora e fundadora da BM Beauty, mostra como conquistar o visual usando poucos produtos. O resultado é um look fresh , elegante e com aquele aspecto de pele bem tratada — sem esforço. Confira!

1. Prepare a pele com hidratação e glow

O segredo da satin skin makeup está na preparação da pele. “Comece aplicando bastante iluminador com textura levinha, como Marmalade, na cor Marshmallow. Ele ajuda a aumentar a cobertura da base e do corretivo, garantindo uma pele mais natural e glow ”, afirma Bruna Malheiros.

2. Base e iluminador: a dupla que entrega cobertura natural

Nada de base pesada: o truque aqui é escolher uma opção fluida, misturá-la com um iluminador e aplicar com um pincel fofo. Depois, finalize com uma esponjinha úmida para assentar bem o produto. “A satin skin makeup pede um equilíbrio entre cobertura e brilho, então nada de exagerar na camada”, orienta.

3. Realce os contornos e corrija com leveza

Bruna Malheiros indica realçar os contornos do rosto com um produto cremoso em tom neutro quente, aplicado em regiões estratégicas para dar profundidade de forma suave e natural. Em seguida, sugere usar corretivo apenas em pontos pontuais, garantindo correção leve e sem pesar no visual.

O blush rosado dá um ar de saúde e elegância à maquiagem Crédito: Imagem: Olga Ekaterincheva | Shutterstock

4. Blush rosado para um toque fresh

Na sequência, entra o blush rosado: “A make pede um tom mais rosado. Aplico nas bochechas e também na pálpebra móvel para dar aquele ar saudável e elegante”, explica.

5. Toque de cetim com iluminador estratégico

Para selar o efeito cetim, volta o Marmalade Marshmallow no topo alto da maçã do rosto — em pouca quantidade — e também na pálpebra, onde funcionará como primer para uma sombra bem brilhante depois.

6. Bruma iluminadora entre as camadas e para finalizar

Um dos truques favoritos de Bruna Malheiros é borrifar uma bruma iluminadora entre as etapas da maquiagem. “Gosto de usar a bruma nesta etapa, para ajudar a ‘fundir’ os produtos na pele, intensificar o glow e dar aquele efeito de pele tratada, não pesada”, revela a maquiadora. A mesma bruma volta depois da finalização, para dar um toque leve de frescor.

7. Finalização: controle estratégico do brilho

Para selar, use um pó solto nas áreas que merecem mais controle — como a zona T —, mas sem perder o brilho do look . “Prefiro os que têm partículas finas de luz, para garantir um acabamento acetinado, não opaco”, observa Bruna Malheiros.

Dica extra

A satin skin makeup combina com tudo — dos olhos esfumados aos lábios gl o ssy . Mas se quiser manter o visual no mood “pele protagonista”, aposte em um balm com cor ou um lip oil .

