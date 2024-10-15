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Conforto e estilo

5 dicas de moda para a primavera

Veja como utilizar peças com leveza e elegância durante esta estação do ano
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 15 de Outubro de 2024 às 15:35

Estampas estão em alta na primavera (Imagem: Divulgação | Karine Basilio)
Estampas estão em alta na primavera  Crédito: Divulgação | Karine Basilio
Escolher bem as peças de vestuário para a primavera 2024 é essencial para qualquer mulher que deseja se sentir confortável e estilosa durante a estação. O período traz temperaturas mais amenas e dias mais longos, o que permite explorar uma variedade de looks leves e coloridos. Investir em roupas que valorizem o corpo e proporcionem bem-estar é uma forma de expressar confiança e aproveitar ao máximo a época mais florida do ano.
A head de estilo e produto da Fillity, Cristina Giavina-Bianchi Dabbur, traz as tendências que devem marcar a primavera e se prolongar até o verão. “As mulheres podem procurar por tecidos e estampas que reflitam leveza e elegância, como o linho, seja em versões lisas ou estampadas”, explica a profissional, que acrescenta: “Pode estar em calças, camisas ou regatas e, quem for combinar duas peças, pode usar uma camisa, por exemplo, aberta como uma terceira peça, ou fechada como uma camisa mesmo, o que traz versatilidade”. 
Abaixo, confira outras dicas da profissional sobre quais tecidos e estampas usar na estação das flores!

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1. Listras aquareladas

As listras aquareladas continuam em alta até o verão (Imagem: Divulgação | Karine Basilio)
As listras aquareladas continuam em alta até o verão  Crédito: Divulgação | Karine Basilio
As listras aquareladas são uma tendência que se mantém forte. Tons de verde, azul, terrosos ou, até mesmo, o amarelo-mostarda são as indicações. 

2. Estampa arabesco

A estampa arabesco cria uma harmonia perfeita nas peças (Imagem: Divulgação | Karine Basilio)
A estampa arabesco cria uma harmonia perfeita nas peças (Imagem: Divulgação | Karine Basilio) Crédito:
A estampa arabesco, que pode ser azul, em blusas, camisas e saias, ou a cashmere , com cores vibrantes de laranja, azul e verde, criam uma harmonia perfeita para saias longas e vestidos curtos.

3. Tricôs e camisas

Os tricôs e camisas têm espaço na primavera (Imagem: Divulgação | Karine Basilio)
Os tricôs e camisas têm espaço na primavera Crédito: Divulgação | Karine Basilio
Até mesmo tricôs podem ser uma boa pedida, em tons de azul tie-dye , trazendo frescor e elegância. Camisas de seda, tanto utilitárias quanto clássicas, aparecem em azul e off-white , mantendo a tendência de bolsos.

4. Malhas

As malhas também estão presentes em versões lisas e estampadas (Imagem: Divulgação | Karine Basilio)
As malhas também estão presentes em versões lisas e estampadas  Crédito:  Divulgação | Karine Basilio
A especialista traz também uma recomendação sobre as malhas. “Uma versão creponada em azul-marinho cai muito bem. Já as de algodão, tanto lisa quanto estampadas, podem compor vestidos diferenciados com drapeados e amarrações, que realçam silhuetas mais sensuais e que modelam o corpo”, afirma Cristina.

5. Blusas e jaquetas

O ideal é sempre combinar blusas e jaquetas com peças mais leves (Imagem: Karine Basilio | Divulgação)
O ideal é sempre combinar blusas e jaquetas com peças mais leves  Crédito: Karine Basilio | Divulgação
Cristina mostra que é possível usar também blusas e jaquetas na primavera . “Existem peças feitas com couro perfurado que conferem leveza e deixam a pele respirar. A ressalva é que se combine com tecidos leves e confortáveis […]”, finaliza.
Por Mariana Paker

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