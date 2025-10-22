Moda

11 produtos do dia a dia para usar na maquiagem de Halloween

Eles ganham novos papéis quando combinados com as técnicas certas, criando visuais assustadores

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 19:37

Produtos do dia a dia podem se transformar em aliados criativos para compor maquiagens de Halloween Crédito: Imagem: Lysenko Andrii | Shutterstock

As festas de Halloween, uma tradição que nasceu nos países de língua inglesa, ganham cada vez mais espaço no Brasil. A mistura de fantasia, cores intensas e brincadeira com o visual conquistou quem ama maquiagem como forma de expressão. E o melhor é que não é preciso montar um arsenal exclusivo para a data: muitos produtos usados no dia a dia ganham novos papéis quando combinados com as técnicas certas.

Segundo Chloé Gaya, maquiadora e diretora artística da rede de salões de beleza Jacques Janine, itens como delineador, batom escuro ou iluminador podem assumir funções inesperadas. “Com uma boa escolha de tons e aplicação estratégica, um batom vermelho vira sangue falso, uma sombra marrom cria profundidade cadavérica e um blush rosado se transforma em queimadura”, conta.

A seguir, confira 11 produtos do dia a dia para usar na maquiagem de Halloween!

1. Base, corretivo e contorno

No dia a dia, a base uniformiza a pele, o corretivo corrige áreas específicas e o contorno acentua ou modela o rosto. Para o Halloween, Chloé Gaya ensina: “aplique uma camada de base em tom mais claro em todo o rosto para o efeito ‘morto’, ou escureça partes específicas — como têmporas e laterais do nariz — para criar profundidade de zumbi, caveira ou vampira”.

A partir daí, é só equilibrar luz e sombra: corretivo claro nas áreas que deseja destacar e contorno escuro onde quiser criar aspecto encovado. Quanto mais suave for o esfumado, mais realista fica o efeito — já traços marcados funcionam bem para produções mais gráficas.

2. Pó compacto ou translúcido

No uso diário, o pó é aliado para selar a maquiagem e controlar o brilho. Para o Halloween , a maquiadora indica: “concentre o pó nas bochechas e na testa para deixar o rosto pálido e opaco, com um ar de fantasma”. Camadas extras nas regiões centrais criam acabamento fosco e artificial na medida certa para visuais mais sombrios. Se quiser uma textura envelhecida — como boneca quebrada —, pressione o pó sobre a pele umedecida com água termal.

3. Sombra marrom escura ou cinza

No dia a dia, a sombra marrom é usada para marcar o côncavo e criar profundidade com suavidade. Para o Halloween, a especialista orienta: “use abaixo dos olhos e nas têmporas para criar olheiras fundas, hematomas ou contornos cadavéricos”.

Quanto mais esfumado o produto, mais realista fica o aspecto de cansaço ou decomposição; já quando aplicado em camadas concentradas nas cavidades naturais do rosto, ajuda a afundar visualmente certas regiões, como laterais do nariz e abaixo das maçãs do rosto.

Em looks mais dramáticos, combinar marrom com toques de roxo, amarelo ou verde cria hematomas evoluídos, enquanto finalizar com pó translúcido por cima deixa o acabamento mais ressecado.

4. Sombra preta

A sombra preta é um curinga para intensificar o olhar ou criar esfumados marcantes na maquiagem do dia a dia. Para o Halloween, Chloé Gaya brinca: “aplique de forma borrada para um look ‘chorado’ ou use como base para desenhos de caveiras, manchas e queimaduras”.

A partir daí, tudo depende do acabamento:

Olhos fundos ou ar exausto: concentre a sombra no côncavo e esfume para baixo até as olheiras;

Caveiras e visuais mais estruturados: use como base para desenhar as cavidades dos olhos e do nariz e depois suavize as bordas com pincel macio;

Queimaduras e machucados: deposite o preto no centro e misture com tons vermelhos ou alaranjados nas extremidades para criar efeito de inflamação.

Traços feitos com pincel firme ficam mais gráficos, enquanto pincel fofo ou úmido garante manchas realistas e orgânicas.

5. Batom vermelho

Esse clássico da maquiagem, o batom vermelho é tradicionalmente usado para destacar os lábios com cor intensa e acabamento sofisticado. Para o Halloween, a maquiadora sugere: “use um pincel fino para aplicar e simular sangue falso ou machucados, deixando escorrer pelos cantos da boca. Misture com gloss para o efeito de sangue fresco”.

O segredo está nas camadas: o batom sozinho já funciona como base do “sangue”, mas ao escurecer as bordas com sombra marrom ou preta, ele ganha profundidade; e quando o gloss entra por cima, cria aquele brilho viscoso típico de ferimentos recém-abertos. O mesmo recurso funciona para cortes, arranhões e feridas espalhadas pelo rosto ou pescoço.

6. Batom escuro (vinho ou marrom)

Fora do clima de fantasia, os batons escuros colorem os lábios com intensidade e elegância. Para o Halloween, a especialista explica: “funciona como sombra cremosa para criar contornos sombrios, olheiras ou manchas no rosto, ou no corpo”.

Aplicado diretamente e esfumado com pincel ou até com os dedos, cria hematomas recém-formados ou machucados intensos; já quando diluído com um pouco de hidratante ou primer, ganha transparência e se transforma em mancha envelhecida, queimadura ou área de pele irritada. Selar com pó translúcido ajuda a manter a textura mais fosca e realista.

O delineador e o lápis preto ajudam a traçar linhas precisas na maquiagem Crédito: Imagem: Tim Paza May | Shutterstock

7. Delineador líquido ou lápis preto

O delineador líquido ou lápis preto é usado no dia a dia para traçar linhas precisas e definir o olhar. Para o Halloween, a diretora artística incentiva: “desenhe teias de aranha, costuras, rachaduras, lágrimas escuras ou veias finas ao redor dos olhos, brincando com a intensidade do preto para criar tons de cinza”.

Quanto mais irregulares forem os traços, mais natural o resultado; para costuras, os pontinhos intercalados ligados por traços horizontais funcionam bem, e para veias, basta traçar ramificações finas e depois esfumar levemente para suavizar os contornos. Finalizar com sombra em tons avermelhados nas extremidades ajuda a criar o efeito de pele irritada.

8. Blush rosado ou pêssego

No cotidiano, o blush garante ar corado às maçãs do rosto. Para o Halloween, Chloé Gaya indica: “concentre o produto nas bochechas para o efeito ‘boneca assombrada’ ou use em áreas estratégicas para simular queimaduras leves”.

Aplicado em círculos marcados e sem muita suavização, cria personagens caricatos e infantis; já espalhado nas bordas e combinado com sombra marrom ou roxa no centro, se transforma em queimadura ou pele irritada. Com contorno acinzentado abaixo das olheiras e nas têmporas, também rende facilmente um visual vitoriano adoecido.

9. Máscara de cílios

A máscara de cílios é aplicada geralmente para alongar e dar volume aos cílios . No Halloween, a maquiadora indica: “ aplique apenas nos cílios inferiores ou borre de propósito para um efeito sombrio e escorrido ”. Quanto mais produto acumulado e arrastado com cotonete úmido, mais convincente fica o visual de choro recente ou olhos derretidos; em versões mais radicais, remover pequenos pedaços da máscara quando seca cria falhas e irregularidades que remetem a descuido ou decomposição.

10. Iluminador

O iluminador é usado para destacar pontos altos do rosto e trazer viço à maquiagem. Para o Halloween, a especialista detalha: “combine com sombra prateada ou lilás para criar o visual de fada sombria, alien ou bruxa etérea”. Além das têmporas e topo das maçãs, vale expandir para colo, ombros e pálpebras para criar reflexos que mudam conforme a luz; versões com partículas lilases ou azuladas deixam o brilho mais místico, ideal para looks galácticos ou mágicos.

11. Gloss transparente

No uso comum, o gloss transparente dá brilho molhado aos lábios . Para o Halloween, Chloé Gaya sugere: “misture com batom vermelho para simular sangue fresco ou aplique nas pálpebras e têmporas para um toque molhado e dramático”. Aplicado com parcimônia sobre feridas falsas ou machucados já prontos, dá o aspecto úmido que transforma completamente o resultado; nas pálpebras ou maçãs do rosto, cria efeito suado ou febril.

Por Denyze Moreira