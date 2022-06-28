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Viva a diversidade

10 produtos para celebrar o Dia do Orgulho LGBTQIA+ no look e na beleza

Marcas que apoiam o movimento de inclusão e respeito de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de gênero lançam coleções exclusivas para o mês
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 28 de Junho de 2022 às 13:44

Produtos orgulho LGBTQIA+
Uma seleção de produtos para você celebrar o Mês do Orgulho LGBTQIA+ Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva
Desde 28 de junho de 1969, quando houve a Rebelião de Stonewall, em Nova Iorque, a luta pelos direitos da população LGBTQIA+ nunca mais parou. Liderada pelas ativistas Marsha P. Johnson e Sylvia Rivera, os protestos foram organizados após a invasão de um bar voltado a este público por policiais numa época em que era proibido ser gay.
A sigla, que há algumas décadas era apenas GLS (Gays, lésbicas e simpatizantes) foi ganhando novas letras - e importância - ao decorrer do tempo se tornando LGBTQIA+: Lésbicas, Gays, Bissexual, Transexual, Queer, Intersexual, Assexual). Já o sinal + tenta dar conta das todas as outras possibilidades de identidade de gênero e orientação sexual.
Além de reconhecer a importância das pessoas LGBTQIA+, junho também é o mês de luta, de apoiar o movimento de inclusão e respeito de pessoas de diversas orientações sexuais e identidades de gênero, e de ajudar projetos. A cada ano mais marcas têm lançado produtos em edição limitada especificamente para o mês do orgulho, inclusive devolvendo seus lucros para ajudar e empoderar pessoas e instituições.
A Nivea, por exemplo, traz a campanha “Sinta o Orgulho Na Pele”. Em apoio à comunidade LGBTQIA+, a marca doará 100% do lucro das vendas do clássico Creme e do Hidratante Labial Soft Rosé, em edição especial para o mês do Orgulho LGBTQIA+, para a parceira ABGLT, a fim de resgatar o projeto Somos, criado em 1978, que servirá como incubadora de iniciativas e ferramenta de assessoria a projetos sociais que atuam na pauta LGBTQIA+.
Já Jean Paul Gaultier traz o Classique e Le Male Pride, edições de colecionador dos perfumes. Além de patrocinarem a Associação da Parada LGBTQIA+ de São Paulo, 10% das vendas dos perfumes na Sephora serão doados para a Associação. A campanha de Pride da Converse no Brasil também vai destacar o retorno à comunidade LGBTQIAP+ para além do apoio aos coletivos. A marca reverterá parte de seus lucros para a Casa Chama, espaço de articulação política e cultural para afirmação da existência dos corpos transvestigêneres. Entre na celebração e veja 10 produtos para você também comemorar. Viva a diversidade!
Produtos orgulho LGBTQIA+
Uma seleção de produtos para você celebrar o Mês do Orgulho LGBTQIA+ Crédito: Divulgação/ Arte Guilherme Sillva
  1. Blusa Moletom Canguru com Capuz Arco-írisPreço: R$ 89,90, na Amazon (COMPRE AQUI)

  2. Esmaltes Color Trend Pride, da Avon. Preço: R$ 6,39

  3. Case para celular Orgulho, da Colab 55. Preço: R$ 59,90

  4. Perfume Jean Paul Gaultier Le Male Pride MasculinoPreço: R$ 569,00, na Amazon (COMPRE AQUI)

  5. Chuck Taylor All Star Pride, da Converse. R$ 349,90

  6. Faces Esmalte Coleção do Amor 2022, da Natura. Preço: R$ 15,90

  7. Tênis Nike Cortez Be True. Preço: R$ 649,99

  8. Jaqueta jeans Trucker, da Levi's. Preço: R$ 407,00

  9. Livro Movimento LGBTI+: Uma breve história do século XIX aos nossos dias. Preço: R$ 46,70, na Amazon (COMPRE AQUI)

  10. Hidratante labial Nivea Soft Rosé. Preço: R$ 18,90, na Amazon (COMPRE AQUI)

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