Veja dicas para escolher o melhor vinho na hora de comer pizza

Harmonização de vinhos e pizzas leva em conta teor de taninos Crédito: Shutterstock

A harmonização de vinhos consiste em combinar os sabores e os aromas de um ou mais exemplares da bebida com elementos gustativos dos pratos que a acompanham em uma refeição.

A combinação correta desses sabores é capaz de aprimorar a experiência gastronômica e tornar o almoço ou jantar ainda mais prazeroso, inclusive se o prato principal for pizza.

De acordo com o especialista Frederico Nunes, as principais características do vinho que influenciam na harmonização são o tanino e a acidez. “Taninos são compostos químicos encontrados principalmente na casca, nas sementes e nos engaços das uvas, e conferem ao vinho uma sensação de adstringência, de ‘amarração’ na boca. Já a acidez traz refrescância e atua na longevidade do vinho”, explica.

PIZZAS MAIS GORDUROSAS

Pizzas com maior quantidade de queijos e gorduras pedem vinhos com mais taninos. “Eles ajudam a quebrar a gordura e limpar o paladar, deixando a sensação de boca mais fresca e pronta para a próxima mordida”, afirma Nunes. Um exemplo é a união de um vinho tinto Malbec com uma pizza que leva molho de tomates, muçarela, pepperoni e pimenta calabresa.

PIZZAS MAIS LEVES

Tintos com taninos sedosos, ou seja, aqueles mais frutados e sem presença de madeira, harmonizam com pizzas mais leves. “A pizza Margherita, por exemplo, combina bem com um tinto leve, mas não com um branco de corpo leve, pois apesar de ser um preparo mais suave, a presença da gordura do queijo requer um pouco de estrutura”, conta.

Uma exemplo, nesse caso, é servir um vinho Chianti para acompanhar uma pizza ao estilo napolitano com tomates San Marzano, muçarela fresca fior di latte, queijo parmigiano reggiano e azeite de oliva extravirgem.

PIZZAS COM FRUTOS DO MAR

Para pizzas que contém frutos do mar, como a clássica de aliche, o especialista sugere vinhos sem taninos e com alta acidez. “A acidez dos vinhos brancos e rosés combina perfeitamente com os frutos do mar, realçando o sabor desses ingredientes”, justifica.

Segundo Frederico Nunes, um espumante Cava elaborado pelo método tradicional (o mesmo usado para produzir champanhe) vai bem com todos os tipos de preparos. “O espumante é muito versátil, pois limpa bem o paladar e tem uma acidez alta, podendo harmonizar tanto com pratos leves quanto com aqueles mais gordurosos. É o curinga da harmonização devido à sua cremosidade”.

Por fim, o especialista reforça que, apesar de existirem harmonizações mais indicadas, é sempre importante levar em consideração as preferências de quem irá beber o vinho. “As pessoas têm sensibilidades distintas aos diferentes componentes do sabor e do aroma de um vinho. Por isso, as harmonizações também devem levar em conta o gosto pessoal”, complementa.