Recheados e crocantes: 10 ovos de Páscoa para celebrar a data

1 - Ovo de Páscoa Exagero Língua de Gato Black & White Cookies And Cream
2 - Ovo Dreams Torta de Maracujá, da Cacau Show
3 - Ovo de Páscoa Lollo, da Brasil Cacau e Nestlé
4 - Ovo Sonho de Valsa, da Lacta
5 - Ovo de Páscoa Havanna Fini Dentaduras e Doce de Leite
6 - Ovo de Páscoa Hello Kitty, da D’elicce
7 - Ovo Ferrero Collection
8 - Ovo de Páscoa Brownie, da Casa Bauducco
9 - Ovo de Páscoa Castanha-do-Pará Talento, da Garoto
10 - Ovo Kit Kat, da Nestlé
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