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Só quero chocolate

Recheados e crocantes: 10 ovos de Páscoa para celebrar a data

HZ fez uma seleção de ovos com diversos recheios. Destaques para os de maracujá e amendoim com castanha-de-caju
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 22 de Março de 2024 às 19:47

Seleção de Ovos de Páscoa
Uma seleção de ovos de Páscoa para celebrar a data Crédito: Divulgação
A Páscoa 2024 chega recheada de novidades. E quando o assunto são os ovos de Páscoa, quanto mais chocolate, melhor! E as marcas capricharam nos recheios para você se deliciar na data.
A Kopenhagen, por exemplo, traz ovos com recheios e novos sabores, como Coco Cremoso, Brownie e Doce de leite. O Lollo, novidade da Brasil Cacau e Nestlé, resgata a memória afetiva. Veja a nossa seleção e aproveite!

1 - Ovo de Páscoa Exagero Língua de Gato Black & White Cookies And Cream

Ovo de Páscoa
O ovo de chocolate traz texturas variadas Crédito: Divulgação
Possui a combinação de ingredientes que oferece uma experiência de texturas variadas, desde a crocância dos cookies até a suavidade e sabor clássico do chocolate Língua de Gato. Preço: R$ 159,90.

2 - Ovo Dreams Torta de Maracujá, da Cacau Show

Ovo de Páscoa
Casca recheada da torta de maracujá é a novidade da marca Crédito: Divulgação
A tradicional sobremesa Torta de Maracujá em formato de ovo de Páscoa: ovo de chocolate ao leite, com casca recheada da torta de maracujá. Preço: R$ 94,99.

3 - Ovo de Páscoa Lollo, da Brasil Cacau e Nestlé

Ovo de Páscoa
O destaque do produto é o recheio macio e aerado Crédito: Divulgação
O ovo promete reavivar os paladares nostálgicos dos fãs do chocolate da vaquinha mais querida do Brasil. O destaque do produto é o recheio macio e aerado que salienta a qualidade do mousse fofinho de chocolate. Preço: R$ 87,90.

4 - Ovo Sonho de Valsa, da Lacta

Ovo Sonho de Valsa
O ovo possui dupla camada Crédito: Divulgação
O ovo possui dupla camada, com chocolate ao leite e o tradicional recheio de amendoim com castanha-de-caju. Na Amazon custa a partir de R$ 52,90. 

5 - Ovo de Páscoa Havanna Fini Dentaduras e Doce de Leite

Ovo Fini
O lançamento acompanha as balas dentaduras Crédito: Divulgação
Inclui metade de chocolate ao leite com recheio de doce de leite e a segunda metade de ovo de chocolate ao leite com recheio sabor morango e framboesa. O lançamento acompanha as tão amadas balas Dentaduras Fini. Na Amazon custa a partir de R$ 146,90.

6 - Ovo de Páscoa Hello Kitty, da D’elicce

Ovo de Páscoa
O ovo vem com brindes sortidos da Hello Kitty Crédito: Divulgação
Feito com chocolate ao leite, o ovo vem com brindes sortidos da  Hello Kitty. Preço: R$ 17,99 na Americanas. 

7 - Ovo Ferrero Collection

Ovo de Páscoa
O ovo é de chocolate ao leite Crédito: Divulgação
O chocolate Ferrero, ao leite, acompanhado por uma seleção de especialidades Ferrero, sendo os bombons Ferrero Rocher, Raffaello e Ferrero Rondnoir. Preço: R$ 119,99.

8 - Ovo de Páscoa Brownie, da Casa Bauducco

Ovo de Páscoa
Ovo de chocolate com recheio de ganache de chocolate Crédito: Divulgação
Ovo de chocolate com recheio de ganache de chocolate e pedaços de brownie. Preço: R$ 99,90. 

9 - Ovo de Páscoa Castanha-do-Pará Talento, da Garoto

Ovo de Páscoa
O ovo clássico da marca Crédito: Divulgação
O ovo é de chocolate com o tradicional recheio de castanha-do-Pará. Na Amazon custa a partir de R$ 59,99.

10 - Ovo Kit Kat, da Nestlé

Ovo Kit kat
O ovo tem  waffer crocante na casca Crédito: Divulgação
O chocolate da marca chega em formato de ovo com waffer crocante na casca. Na Amazon custa a partir de R$ 85,40.

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