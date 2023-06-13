Plataforma inova ao vender vinhos especiais a preços acessíveis

A Em Busca do Vinho trabalha com vinhos inéditos no mercado nacional Crédito: Shutterstock

Das inúmeras importadoras de vinho que atuam no Brasil, algumas são segmentadas, com foco em determinados países ou estilos, e outras trabalham com um portifólio mais abrangente.

Fato é que alguns rótulos disponíveis no mercado já estão bem carimbados, e às vezes é difícil encontrar algo diferente, que fuja um pouco da seleção que preenche as gôndolas dos supermercados e as prateleiras das lojas especializadas.



A partir da necessidade de algo novo, o sommelier Pablo Oliveira criou a plataforma digital Em Busca do Vinho, cuja ideia é oferecer uma gama de vinhos únicos para momentos especiais, por meio de financiamento coletivo de nicho. Algo como aqueles rótulos finos que a gente traz na mala quando viaja e costumam ser inéditos por aqui.

é um blend das uvas Rkatsiteli e Mtsivane, nativas da região e que com certeza pouca gente conhece. Um dos exemplares disponíveis na plataforma vem da Geórgia Oriental, país considerado um dos berços da produção de vinho no mundo. Em pré-lançamento, o branco Kakabadze Tblisi 2021 é um blend das uvas Rkatsiteli e Mtsivane, nativas da região e que com certeza pouca gente conhece.

Feito por uma vinícola familiar, com processo artesanal e tiragem limitada de garrafas, esse vinho proporciona uma experiência bastante curiosa na taça, e não pense que seu preço é uma barreira.

Talvez até fosse, em outro contexto, mas o objetivo da plataforma é viabilizar o acesso a opções exclusivas. Por atuar com financiamento coletivo de nicho, focada em campanhas para o mercado de vinhos finos, a Em Busca do Vinho forma uma rede colaborativa de parceiros e apoiadores do mercado vitivinícola.

Pablo Oliveira (à direita) em visita à vinícola francesa Poupat & Fils Crédito: Arquivo pessoal

Isso acaba barateando o custo do vinho. O Kakabadze Tbilisi, por exemplo, custa R$ 74 e a garrafa sai ainda mais em conta se ele for comprado em grande quantidade.

As campanhas mudam a todo momento, e ficam disponíveis três rótulos por vez. Todos os vinhos são selecionados pelo próprio fundador da plataforma, Pablo Oliveira, que visita as vinícolas e nelas confere todo o processo de cultivo das uvas e de vinificação.

A venda de cada vinho no site é viabilizada quando o número de apoiadores para a compra é atingida.

SUCESSO NACIONAL

Além do branco da Geórgia Oriental, a Em Busca do Vinho também comercializa um rótulo nacional, produzido em Garibaldi, no Rio Grande do Sul, com a curadoria de Pablo. “O Reticências , que foi nosso lançamento, é elaborado com Pinot Noir e Teroldego. Queríamos um vinho jovial, leve, com intensidade marcante, mas ao mesmo tempo fácil de beber. É um corte de uvas que ninguém tinha feito ainda”, explica.

O Reticências foi campeão de vendas e a aceitação do público impressionou o sommelier. Outra opção com campanha no ar é o Blanc Rivotte 2020 , produzido pela vinícola familiar Poupat & Fils no Vale do Loire, na França. Se você está acostumado com os Sauvignon Blancs do Chile, esqueça a referência.

Esse branco francês é completamente diferente: traz uma cremosidade e um corpo em boca que encantam. É realmente um vinho para ser compartilhado em momentos especiais, com pessoas especiais. Entre os prêmios que já conquistou estão as medalhas de ouro no Concurso Geral Agrícola de Paris 2022 e no Concurso Mundial de Sauvignon Blanc 2021.

Blanc Rivotte, Vale do Loire, tem ótimo custo-benefício Crédito: Reprodução/Em Busca do Vinho

A Em Busca do Vinho também possibilita que os clientes criem suas próprias campanhas, sugerindo vinhos ou até mesmo viagens para destinos de enoturismo. Um dos pilares da plataforma é devolver ao apoiador, apreciador de vinho, vantagens e experiências sem precedentes.