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Pizzaria napolitana de Vila Velha lança novo cardápio após reforma

Na Prainha, Bontà inaugura espaço interno em estilo vintage, reformula carta de vinhos e apresenta pizzas e pratos inéditos
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 23 de Setembro de 2024 às 20:26

Pizza do novo cardápio da pizzaria Bontà, em Vila Velha
Recém-lançada, pizza La Scabece tem versões tradicional e vegana Crédito: Thiago Vieira
A pizzaria Bontà Forno e Cucina, primeira do Espírito Santo com forno a lenha certificada pela Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), inaugurou neste mês um novo salão, repleto de aconchego e funcionalidade, e também sua adega, que teve a consultoria da sommelière e colunista de vinhos do HZ, Nádia Alcalde.  
Mas as novidades não estão apenas na estrutura do restaurante, um dos mais concorridos da Prainha, em Vila Velha, e finalista na categoria Pizza do 2º Prêmio HZ Gastrô, promovido por A Gazeta.
O cardápio, assinado pela chef e sócia da Bontà, Amanda de Queiroz, conta com pizzas, entradas e pratos inéditos. A carta de drinques também ganhou uma nova opção, o famoso coquetel italiano Aperol Spritz.       

NOVO AMBIENTE

Instalada em uma residência construída nos anos 1940, a pizzaria acaba de passar por uma reforma que trouxe, além de uma cozinha ampliada e interligada com o bar e a área de finalização das pizzas, um laboratório de massas e um novo espaço interno com mesas e adega. 
Esse salão, inaugurado na última terça-feira (17/09), comporta 25 pessoas sentadas, o que aumenta a capacidade de atendimento na casa para 100 lugares.

Novidades no cardápio

Decorado em estilo vintage, o ambiente ganhou móveis que pertencem ao acervo da família do sócio Carlos Iezzi, trazidos de São Paulo. Entre as relíquias restauradas estão cadeiras Jorge Zalszupin da década de 1960, feitas em jacarandá.
Em sua fase inicial, o projeto arquitetônico da Bontà foi conduzido pelo Estúdio Gamboa (@gamboa_arquitetura), e a fase final é assinada pela arquiteta Amanda Leão, do Studio Quatro Cinco (@studio.quatrocinco). 
"A ideia com o projeto original era aproveitar toda a área do imóvel, mas quando abrimos ainda era pandemia, então deixamos para fazer a obra em outro momento. O salão novo vem para complementar o ambiente externo, passando a mesma sensação de uma casa de família, bem acolhedora, e a reforma na cozinha torna o fluxo da nossa operação mais funcional", comenta a chef, Amanda de Queiroz.

PIZZAS INÉDITAS 

Junto com o ambiente repaginado, a Bontà ganhou entradas e pizzas inéditas - sendo três delas veganas. Dois risotos, um parmegiana e uma sobremesa completam a lista de lançamentos. Confira-os abaixo, em detalhes:
  • La Montanara (R$ 56*) – Tradicional pizza frita napolitana com molho de tomate italiano, presunto de Parma e parmesão. Opção com muçarela de búfala e zucchine alla scapece (abobrinha frita e marinada).
  • Boscaiola (R$ 68*) – Molho de tomate italiano, presunto artesanal, cogumelo paris, muçarela fresca e manjericão.
  • Cipolla i Funghi (R$ 62*) – Molho de tomate italiano, scamorza defumada, shiitake, cogumelo paris, cebola roxa e manjericão.
  • La Scabece (R$ 59*) – Muçarela de búfala, ricota, zucchine alla scapece, tomate cereja, hortelã e parmesão.
  • Immigrati (R$ 62*) – Scamorza defumada, tomate cereja, socol, azedinha orgânica e manjericão.
  • Peperoncino Vegana (R$ 65) – Molho de tomate italiano, queijo vegano Sementes Veg, carne de jaca, pimenta biquinho, pimenta calabresa e cebolinha verde.
  • Cipolla i Funghi Vegana (R$ 67*) – Molho de tomate italiano, queijo vegano Sementes Veg, shiitake, cogumelo paris, cebola roxa e manjericão.
  • La Scabece Vegana (R$ 64*) – Queijo vegano Sementes Veg, zucchine alla scapece, tomate cereja, hortelã e amêndoas.
  • Risoto Trufado (R$ 69*) – Risoto de shitake com salsa trufada e Socol.
  • Risoto Caprese (R$ 69*) – Risoto de tomate pelado italiano, muçarela de búfala, presunto de Parma e manjericão.
  • Parmigiana de Melanzane (R$ 52*) – Receita tradicional napolitana de beringela à parmegiana recheada com muçarela, muçarela de búfala, parmesão e molho de tomate da casa.
  • Surpresa de abacaxi (R$ 29*) – Bolo de pote leve e molhadinho com recheio de cocada e abacaxi (receita de família). 
*Valores apurados em 23/09/24.

Novidades no cardápio

A nova carta de vinhos, com 12 opções, teve a consultoria da sommelière Nádia Alcalde. Composta por rótulos italianos e brasileiros de pequenos produtores, vinícolas familiares e alguns clássicos, a seleção contempla vinhos jovens, leves e fáceis de beber, que combinam com a proposta casual e descontraída da Bontà. 
BONTÀ FORNO E CUCINA
Horários: terça, quarta e quinta, das 18h às 22h; sexta, das 18h às 23h; sábado e domingo, das 11h30 às 15h30 e das 18h às 23h.
Endereço: Rua Antônio Ataíde, 218, Prainha, Centro de Vila Velha. Próximo à entrada do Convento da Penha.
O restaurante é pet friendly
Mais informações: (27) 99946-7066 e @bontafornoecucina.

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