No Dia do Queijo, conheça os 6 tipos mais famosos do mundo

GRUYÈRE (Suíça)

Bastante consumido em lanches, com pães e torradas, o requeijão cremoso é tipicamente brasileiro. Sua origem é Minas Gerais, onde foi criado por Moacyr de Carvalho Dias na cidade de Poços de Caldas.

O brie tem textura e sabor que se modificam de acordo com o tempo. Quando tem entre 1 e 15 dias de fabricação, costuma ser mais suave, com textura mais firme e casca branca. De 15 a 30 dias, seu sabor fica mais acentuado e a textura mais cremosa. Após 30 dias, torna-se bastante cremoso e a casca ganha uma coloração não uniforme.

A muçarela chegou ao Brasil com os imigrantes italianos, entre os anos 1860 e 1890. É um queijo macio e não maturado, que tem coloração branca ou levemente amarelada.

De textura macia, sabor suave e um pouco adocicado, o gouda é versátil e pode ser harmonizado com frutas, vinho, cerveja e até mesmo doces e compotas.

O queijo Cottage é o queridinho dos que buscam uma alimentação mais saudável. É do tipo fresco, com sabor suave. Tem baixo teor de gordura, poucas calorias e é fonte de vitaminas do complexo B, minerais, proteínas e potássio. Assim como o gouda, é versátil e combina com acompanhamentos doces e salgados.