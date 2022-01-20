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Do Brasil à Suíça

No Dia do Queijo, conheça os 6 tipos mais famosos do mundo

A data oficial é 20 de janeiro, mas essa iguaria é celebrada o ano inteiro, seja em sua forma pura, seja em receitas deliciosas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 02:00

Você sabia que 20 de janeiro é o Dia Nacional do Queijo? E a iguaria tem história, viu. Existe há mais de seis mil anos, e sua origem é desconhecida. Mas sempre existe uma lenda curiosa, principalmente quando se trata de um alimento. No caso dos queijos, uma versão dá conta de que o produto foi inventado por acidente.
Um mercador árabe teria saído para cavalgar, sob sol escaldante, com seu cantil à tiracolo - carregando leite e não água para matar a sede. Ele notou, horas depois, que o líquido havia se separado em duas partes, uma delas sólida.
Queijos variados
Dia do Queijo é celebrado em 20 de janeiro Crédito: Yeko Photo Studio
Fato é que os queijos são produzidos pela coagulação do leite: em uma primeira etapa, pela acidificação com uma cultura bacteriana e, em seguida, por meio da adição de uma enzima, a quimosina (coalho ou substitutos) para transformar o leite em coalhada e soro.
Essas bactérias definem a textura e o sabor da maioria dos queijos. Alguns apresentam também bolores, tanto na superfície externa como em seu interior. A seguir, saiba mais sobre alguns dos queijos famosos no mundo, originários de seis países.

GRUYÈRE (Suíça)

Bastante consumido em lanches, com pães e torradas, o requeijão cremoso é tipicamente brasileiro. Sua origem é Minas Gerais, onde foi criado por Moacyr de Carvalho Dias na cidade de Poços de Caldas.
O brie tem textura e sabor que se modificam de acordo com o tempo. Quando tem entre 1 e 15 dias de fabricação, costuma ser mais suave, com textura mais firme e casca branca. De 15 a 30 dias, seu sabor fica mais acentuado e a textura mais cremosa. Após 30 dias, torna-se bastante cremoso e a casca ganha uma coloração não uniforme.
A muçarela chegou ao Brasil com os imigrantes italianos, entre os anos 1860 e 1890. É um queijo macio e não maturado, que tem coloração branca ou levemente amarelada. 
De textura macia, sabor suave e um pouco adocicado, o gouda é versátil e pode ser harmonizado com frutas, vinho, cerveja e até mesmo doces e compotas.
O queijo Cottage é o queridinho dos que buscam uma alimentação mais saudável. É do tipo fresco, com sabor suave. Tem baixo teor de gordura, poucas calorias e é fonte de vitaminas do complexo B, minerais, proteínas e potássio. Assim como o gouda, é versátil e combina com acompanhamentos doces e salgados.
Um dos queijos mais famosos do mundo, especialmente na França, é de origem suíça. Sua consistência é semidura e encorpada, e seu sabor é amendoado, ligeiramente adocicado. Pode ser degustado puro, em tábuas de queijos e frios, ou em sanduíches. Também é uma boa companhia para frutas e combina com diversas receitas.
Com informações da Tirolez. 

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