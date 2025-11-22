Editorias do Site
Redes Sociais

Mousse de chocolate simples é dica para o fim de semana; veja receita

Quer arrasar na sobremesa do almoço? Confira o passo a passo dessa preparação deliciosa, que leva apenas quatro ingredientes

Evelize Calmon

Editora de Gastronomia / [email protected]

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 07:00

Mousse-de-chocolate
Decore a sua musse com raspas de chocolate meio amargo Crédito: Marca Nestlé

Uma sobremesa simples, porém sofisticada e de textura única: é assim a musse (ou "mousse", em francês), que HZ traz como sugestão de receita para o seu fim de semana. 

Já apresentamos aqui uma mousse de doce de leite com frutas vermelhas para compor a mesa de fim de ano, e por aqui já passaram dicas de preparo como musse de leite em pó com chocolate branco e até uma receita em vídeo do chef Pedro Kucht com esse tema: musse de maracujá com chocolate.  

Mas se a sua ideia é preparar a versão mais apreciada em todo o mundo, a de chocolate, confira abaixo o passo a passo:

Mousse de chocolate simples

Rendimento: 6 porções
Tempo médio de preparo: 200 minutos  
Nível: fácil

Ingredientes:

  • 1 lata de creme de leite
  • 200g de chocolate meio amargo picado
  • 3 claras 
  • 3 colheres (sopa) de açúcar

Modo de preparo:

  1. Em uma panela em banho-maria, aqueça o creme de leite.
  2. Junte o chocolate picado e mexa até obter uma mistura homogênea. Reserve.
  3. Em uma panela, misture as claras e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar, por cerca de três minutos.
  4. Lembre-se de tirar a panela do fogo por alguns instantes a cada minuto e continuar a mexer, para não cozinhar.
  5. Transfira para uma batedeira e bata por cinco minutos ou até dobrar de volume.
  6. Misture levemente ao creme de chocolate.
  7. Coloque em taças e leve à geladeira por cerca de três horas.
  8. Decore com cerejas, chantili ou raspas de chocolate.

Dicas:

  • Certifique-se de que as claras estejam em temperatura ambiente para obter um volume maior ao bater.
  • Prefira picar o chocolate em pedaços pequenos e uniformes para facilitar seu derretimento.
  • Ao aquecer as claras com açúcar, certifique-se de que a mistura não ultrapasse 60°C para evitar cozinhá-las. 

Fonte: Nestlé. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.    

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Mousse de leite em pó com chocolate branco é dica para adoçar o domingo

Mousse de leite em pó com chocolate branco é dica para adoçar o domingo

Imagem - Mousse de doce de leite com frutas vermelhas é opção para o Natal; veja receita

Mousse de doce de leite com frutas vermelhas é opção para o Natal; veja receita

Imagem - Mousse de limão siciliano com farofinha doce: confira receita

Mousse de limão siciliano com farofinha doce: confira receita

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - A arte que planta consciência: experiências culturais em Belém durante a COP30

A arte que planta consciência: experiências culturais em Belém durante a COP30
Imagem - Arquiteto Vitor Cipriano celebra 20 anos de carreira com festa em Vila Velha

Arquiteto Vitor Cipriano celebra 20 anos de carreira com festa em Vila Velha
Imagem - Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/11/2025

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 22/11/2025