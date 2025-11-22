Faça em casa

Mousse de chocolate simples é dica para o fim de semana; veja receita

Quer arrasar na sobremesa do almoço? Confira o passo a passo dessa preparação deliciosa, que leva apenas quatro ingredientes

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 07:00

Decore a sua musse com raspas de chocolate meio amargo Crédito: Marca Nestlé

Uma sobremesa simples, porém sofisticada e de textura única: é assim a musse (ou "mousse", em francês), que HZ traz como sugestão de receita para o seu fim de semana.

Já apresentamos aqui uma mousse de doce de leite com frutas vermelhas para compor a mesa de fim de ano, e por aqui já passaram dicas de preparo como musse de leite em pó com chocolate branco e até uma receita em vídeo do chef Pedro Kucht com esse tema: musse de maracujá com chocolate.

Mas se a sua ideia é preparar a versão mais apreciada em todo o mundo, a de chocolate, confira abaixo o passo a passo:

Mousse de chocolate simples

Rendimento: 6 porções

Tempo médio de preparo: 200 minutos

Nível: fácil

Ingredientes:

1 lata de creme de leite



200g de chocolate meio amargo picado



3 claras



3 colheres (sopa) de açúcar

Modo de preparo:

Em uma panela em banho-maria, aqueça o creme de leite. Junte o chocolate picado e mexa até obter uma mistura homogênea. Reserve.

Em uma panela, misture as claras e o açúcar e leve ao fogo baixo, mexendo vigorosamente sem parar, por cerca de três minutos. Lembre-se de tirar a panela do fogo por alguns instantes a cada minuto e continuar a mexer, para não cozinhar.

Transfira para uma batedeira e bata por cinco minutos ou até dobrar de volume.

Misture levemente ao creme de chocolate.

Coloque em taças e leve à geladeira por cerca de três horas.

Decore com cerejas, chantili ou raspas de chocolate.



Dicas:

Certifique-se de que as claras estejam em temperatura ambiente para obter um volume maior ao bater.

Prefira picar o chocolate em pedaços pequenos e uniformes para facilitar seu derretimento.



Ao aquecer as claras com açúcar, certifique-se de que a mistura não ultrapasse 60°C para evitar cozinhá-las.



