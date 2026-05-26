Lanche da tarde: 4 receitas reconfortantes para os dias frios

Crepe de banana com creme de avelã Crédito: Imagem: sweet marshmallow | Shutterstock

Nos dias mais frios, o lanche da tarde ganha um papel especial na rotina, pedindo preparos quentinhos, simples e cheios de sabor. Entre opções doces ou salgadas, algumas receitas ajudam a aquecer o corpo e tornam a pausa do dia ainda mais gostosa. Com ingredientes acessíveis e combinações fáceis de preparar, é possível criar lanches rápidos e reconfortantes em poucos minutos, transformando esse momento em uma experiência leve, acolhedora e saborosa. A seguir, confira 4 receitas reconfortantes de lanche da tarde para os dias frios!

1. Crepe de banana com creme de avelã

Ingredientes

2 ovos

1 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de açúcar

1 colher de sopa de manteiga derretida

1 pitada de sal

Manteiga para untar

3 bananas maduras fatiadas

Creme de avelã e avelãs picadas a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, bata os ovos, o leite, a farinha de trigo, o açúcar, a manteiga derretida e o sal até obter uma mistura lisa e homogênea. Deixe descansar por cerca de 10 minutos para garantir uma textura mais leve.

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e unte levemente com manteiga. Despeje uma pequena concha de massa, espalhando para formar um disco fino. Cozinhe por aproximadamente 1 a 2 minutos de cada lado, até dourar levemente. Repita o processo até terminar a massa.

Com os crepes ainda mornos, espalhe uma camada de creme de avelã sobre a superfície. Distribua as fatias de banana e as avelãs picadas por cima e dobre o crepe em formato de triângulo. Finalize com fios de creme de avelã por cima. Sirva em seguida.

2. Pão de queijo de frigideira

Ingredientes

1 ovo

2 colheres de sopa de polvilho doce

2 colheres de sopa de queijo muçarela ralado

1 colher de sopa de leite

Sal a gosto

Manteiga para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o ovo, o polvilho doce, o queijo ralado, o leite e o sal até obter uma massa homogênea. Aqueça uma frigideira antiaderente levemente untada com manteiga em fogo baixo. Despeje a massa e espalhe de forma uniforme. Cozinhe por cerca de 2 a 3 minutos de cada lado, até dourar e firmar. Sirva em seguida.

Bolo de cenoura com calda de chocolate Crédito: Imagem: WS-Studio | Shutterstock

3. Bolo de cenoura com calda de chocolate

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de cenoura picada

1 xícara de chá de açúcar

1 xícara de chá de água

3/4 de xícara de chá de óleo vegetal

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 colher de chá de bicarbonato de sódio

1 colher de sopa de vinagre de maçã

Óleo vegetal para untar

Farinha de trigo para enfarinhar

Calda

1/2 xícara de chá de leite

1 xícara de chá de açúcar

4 colheres de sopa de cacau em pó

Modo de preparo

Massa

Em um liquidificador, coloque a cenoura, o açúcar e o óleo vegetal e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para um recipiente, adicione a farinha de trigo e misture até ficar homogêneo. Acrescente o fermento químico, o bicarbonato de sódio e o vinagre de maçã e misture delicadamente. Unte uma assadeira com óleo vegetal e enfarinhe com farinha de trigo, disponha a massa e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 35 minutos. Desligue o forno, espere esfriar, desenforme e reserve.

Calda

Em uma panela, coloque todos os ingredientes da calda e leve ao fogo médio para cozinhar até obter uma calda grossa, mexendo sempre. Desligue o fogo, espere amornar e despeje sobre o bolo. Sirva em seguida.

4. Bolinho de chuva de forno

Ingredientes

1 ovo

1 xícara de chá de açúcar

4 colheres de sopa de óleo de coco

1 xícara de chá de farinha de amêndoas

2 colheres de café de canela em pó

4 colheres de sopa de leite de coco

1 colher de chá de fermento em pó

Modo de preparo

No liquidificador, bata o ovo, metade do açúcar e o óleo de coco por cerca de 5 minutos, até obter uma mistura clara e levemente aerada. Em um recipiente, misture a farinha de amêndoas com metade da canela em pó. Em seguida, incorpore o creme batido e mexa até formar uma massa homogênea. Acrescente o leite de coco e misture bem. Por último, adicione o fermento químico e incorpore delicadamente à massa.