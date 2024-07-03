Jantar celebra a cozinha italiana com menu de chefs renomados do ES

Cappelletti de cogumelos e ricota da chef Kamila Zamprogno Crédito: Cafe Haus/Divulgação

As comemorações pelos 150 anos da imigração italiana continuam em todo o Espírito Santo, e nesta quinta-feira, 4 de julho, o Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória, promove um jantar especial sobre o tema.

Intitulado Sabores e Aromas da Imigração Italiana, o evento com menu-degustação terá criações e releituras italianas feitas por seis chefs de renome na gastronomia capixaba.

Marcado para começar às 19h, o jantar terá a participação de Ari Cardoso (Casa do Chef Ari), Julia Faria (Daju e Solar da Praia), Kamilla Zamprogno (Cafe Haus), Juarez Campos (Casa do Chef Juarez), Hugo Grassi (Hugo Grassi Gastronomia) e Fabricia Sarria, chef executiva do Hotel Senac Ilha do Boi.

Para participar, o valor por pessoa é R$ 250, com água, sucos e refrigerantes inclusos. Bebidas alcoólicas serão cobradas à parte.

Jantar será preparado por seis chefs de renome na gastronomia capixaba Crédito: Hotel Senac Ilha do Boi/Divulgação

A ideia do menu, com seis etapas, é proporcionar uma viagem pelos sabores e pratos emblemáticos da Itália. A primeira entrada, assinada por Ari Cardoso, é o polvo à campanha, seguido pela quirera orgânica com camarão e socol da chef Júlia Faria. Após a segunda entrada, entra em cena o cappelletti de cogumelos e ricota, por Kamila Zamprogno.

Badejo com musseline de inhame e grana padano com molho de Pinot Grigio é o prato de Hugo Grassi, sucedido pelo medalhão de ossobuco em seu próprio molho, gremolata e polenta mole trufada, elaborado pelo chef Juarez Campos. Para finalizar, Fabricia Sarria oferece o gelato de torrone com praliné de pistache, frutas do bosque e redução de balsâmico.