Hamburgueria de Vila Velha reabre repaginada e lança novidades

Após ficar fechada durante três meses para reforma, a 101 Brasa Burger, em Vila Velha, voltou a funcionar totalmente repaginada e ainda maior, com novidades que vão de costela no fogo de chão a lasanha defumada.
A hamburgueria, criada em 2015 pelo casal Ozeias Rossim e Vitória Karine, era no início uma portinha no número 101 da bucólica Rua Açucena, em Jardim Asteca.
Em sua quinta ampliação, o point ostenta uma megafachada colorida em grafite, com referências a ícones da música, como Jimi Hendrix e Raul Seixas, e ao universo automobilístico.
A capacidade da casa, que agora conta com um bar e carta de drinques, passou de 130 para 175 lugares. Desses, os mais disputados estão na calçada em frente, distribuídos sob as árvores com varais de lâmpadas e em um deque suspenso recém-construído.
Aconchego define esse ambiente, onde a ótima playlist de rock clássico se funde em alguns (raros) momentos com as badaladas de sino da igreja ao lado.
Peças de antiquário, placas, bandeiras, rodas de automóvel, pôsteres e capas de discos decoram o salão principal, onde estão as churrasqueiras e o defumador. O assador chefe, Ozeias, promete para breve frutos do mar na brasa e, dentro de alguns meses, almoço no fim de semana.
101 Brasa Burger
Por enquanto, vale conferir lançamentos como a lasanha aos quatro queijos defumada e assada na brasa, acompanhada por bife ancho (R$ 129, para dois), a quesadilla de camarão (R$ 55) e sanduíches na baguete. Um deles é o Maverick, com sobrecoxa defumada e frita, bacon, muçarela, molho de tomate defumado e manjericão (R$ 53).
A hamburgueria abre de quarta a domingo, das 19h às 23h30. O delivery está suspenso por enquanto mas deve retornar em julho, quando o point passa a ter atrações musicais nos finais de semana (jazz e blues). Mais informações: @101brasaburger.
Sábado com almoço harmonizado em Vila Velha
Recém-inaugurada na Praia da Costa, a loja de vinhos e wine bar Grand Cru Vila Velha fará no sábado, 24 de junho, um almoço especial harmonizado, o Vinhos & Risotos. O menu é assinado pela chef Marília Borges e inclui couvert (queijos e azeitonas), risotos caprese, de moqueca capixaba e de costela e, como sobremesa, pastel de Belém. A seleção de vinhos é composta por Serena Gran Cuveé (espumante), San Marzano Edda Bianco Salento, Escorihuela Gascón Gran Reserva Malbec, Escorihuela Gascón Pequeñas Producciones Cabernet Sauvignon e Escorihuela Gascón Circus Malbec. Preço por pessoa: R$ 229. O evento acontecerá das 12h às 15h. Reservas e mais informações: (27) 99241-9698. Rua José Penna Medina, 216 (Adventure Mall).
GELADINHOS JUNINOS
Speciali Caramel Crunchy é o novo sabor de gelato lançado pela Bacio di Latte, com inspiração nas comidas típicas de festa junina. Os quitutes da temporada também serviram de referência para outro lançamento da rede, o Milkshake Furioso.
Desenvolvida pelo chef Oliver Kirkham, a receita do Speciali Caramel Crunchy tem como base gelato cremoso de amendoim com coco e calda de caramelo crocante para finalizar. A versão milkshake, por sua vez, é o gelato de amendoim batido com leite, calda de caramelo e chantili, finalizada com coco.
Tanto o gelato como o milkshake ficam disponíveis nas gelaterias da marca até 26/06, em copinho ou casquinha (a partir de R$ 17,50). A Bacio di Latte tem unidades em Vitória (Shopping Vitória) e Vila Velha (Shoppings Vila Velha e Praia da Costa). Mais informações: @baciodilatte.
Correção
23/06/2023 - 12:01
O valor da quesadilla de camarão servida na 101 Brasa Burger é R$ 55, e não R$ 39. A informação foi corrigida.