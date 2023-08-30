Cafeterias fazem promoções de combos a preço único em Vila Velha

Quem não gosta de um cafézinho com um pão, bolo ou uma torta? Então aproveita que algumas cafeterias de Vila Velha se reuniram para oferecer promoções do combo (café + acompanhamento) por R$ 19,90.

São cinco estabelecimentos no Shopping Praia da Costa que participam do evento, que vai de 1º de setembro até o dia 10 do mesmo mês: Casa Bauducco, Havanna, Tangerina Café, Expressa Café e Casa do Pão de Queijo. Confira abaixo as promoções que podem ser aproveitadas em qualquer momento do horário de funcionamento dos estabelecimentos: