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Café com acompanhamento

Cafeterias fazem promoções de combos a preço único em Vila Velha

Casa Bauducco, Havanna, Casa do Pão de Queijo e mais estabelecimentos oferecem cafés com acompanhamentos (bolo, torta ou pão de queijo) por R$ 19,90
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Agosto de 2023 às 17:36

Expressa - torta de limão com frutas vermelhas e capuccino italiano
Expressa - torta de limão com frutas vermelhas e capuccino italiano Crédito: Adessandro Reis
Quem não gosta de um cafézinho com um pão, bolo ou uma torta? Então aproveita que algumas cafeterias de Vila Velha se reuniram para oferecer promoções do combo (café + acompanhamento) por R$ 19,90.
São cinco estabelecimentos no Shopping Praia da Costa que participam do evento, que vai de 1º de setembro até o dia 10 do mesmo mês: Casa Bauducco, Havanna, Tangerina Café, Expressa Café e Casa do Pão de Queijo. Confira abaixo as promoções que podem ser aproveitadas em qualquer momento do horário de funcionamento dos estabelecimentos:
  • CASA BAUDUCCO
  • Café: Café Expresso ou Capuccino
  • Acompanhamento: Tortilha de frango ou palmito + Porção de biscoitos Casa Bauducco
Casa Bauducco - Capuccino, tortilha de palmito e biscoitos bauducco
Casa Bauducco - Capuccino, tortilha de palmito e biscoitos bauducco Crédito: Adessandro Reis
  • HAVANNA
  • Café: Capuccino Helado grande ou Capuccino Havanna com borda de doce de leite
  • Acompanhamento: 1 unidade de pão de queijo
Havanna - capuccino havanna e pão de queijo
Havanna - capuccino havanna e pão de queijo Crédito: Adessandro Reis
  • TANGERINA CAFÉ
  • Café: Café grande (expresso ou coado)
  • Acompanhamento: Torta Cheesecake frutas vermelhas ou Limão + Porção de Pão de Queijo
Tangerina Café - café grande, torta de limão e porção de pão e queijo
Tangerina Café - café grande, torta de limão e porção de pão e queijo Crédito: Adessandro Reis
  • EXPRESSA
  • Café: Capuccino italiano
  • Acompanhamento: Torta de limão com frutas vermelhas ou Banoffe
Expressa - banoffee e capuccino italiano
Expressa - banoffee e capuccino italiano Crédito: Adessandro Reis
  • CASA DO PÃO DE QUEIJO
  • Café: Mocha chocolate ou caramelo
  • Acompanhamento: Fatia de Bolo do dia
Casa do Pão de Queijo - Mocha chocolate e fatia de bolo do dia
Casa do Pão de Queijo - Mocha chocolate e fatia de bolo do dia Crédito: Adessandro Reis

SERVIÇO

  • CAFÉ NO PRAIA
  • Quando: de 01/09 a 10/09
  • Onde: Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
  • Valor: Combos com preço único de R$ 19,90

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