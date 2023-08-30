Cafeterias fazem promoções de combos a preço único em Vila Velha

Quem não gosta de um cafézinho com um pão, bolo ou uma torta? Então aproveita que algumas cafeterias de Vila Velha se reuniram para oferecer promoções do combo (café + acompanhamento) por R$ 19,90.
São cinco estabelecimentos no Shopping Praia da Costa que participam do evento, que vai de 1º de setembro até o dia 10 do mesmo mês: Casa Bauducco, Havanna, Tangerina Café, Expressa Café e Casa do Pão de Queijo. Confira abaixo as promoções que podem ser aproveitadas em qualquer momento do horário de funcionamento dos estabelecimentos:
- CASA BAUDUCCO
- Café: Café Expresso ou Capuccino
- Acompanhamento: Tortilha de frango ou palmito + Porção de biscoitos Casa Bauducco
- HAVANNA
- Café: Capuccino Helado grande ou Capuccino Havanna com borda de doce de leite
- Acompanhamento: 1 unidade de pão de queijo
- TANGERINA CAFÉ
- Café: Café grande (expresso ou coado)
- Acompanhamento: Torta Cheesecake frutas vermelhas ou Limão + Porção de Pão de Queijo
- EXPRESSA
- Café: Capuccino italiano
- Acompanhamento: Torta de limão com frutas vermelhas ou Banoffe
- CASA DO PÃO DE QUEIJO
- Café: Mocha chocolate ou caramelo
- Acompanhamento: Fatia de Bolo do dia
SERVIÇO
- CAFÉ NO PRAIA
- Quando: de 01/09 a 10/09
- Onde: Shopping Praia da Costa - Av. Dr. Olivio Lira, 353 - Nº 353 - Praia da Costa, Vila Velha
- Valor: Combos com preço único de R$ 19,90