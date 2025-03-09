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Receita

Brigadeiro de creme de avelã: fácil, delicioso e com poucos ingredientes

HZ vai te ensinar a preparar um irresistível brigadeiro de creme de avelã, uma versão ainda mais cremosa e sofisticada do tradicional docinho brasileiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Março de 2025 às 15:00

Brigadeiro de creme de avelã
Brigadeiro de creme de avelã Crédito: Divulgação/Divino Fogão
Se você é fã de doces e adora um sabor extra de chocolate, vai se apaixonar por esta receita. O HZ, portal de entretenimento de A Gazeta, vai te ensinar a preparar um irresistível brigadeiro de creme de avelã, uma versão ainda mais cremosa e sofisticada do tradicional docinho brasileiro. O melhor de tudo? É super fácil de fazer e leva poucos ingredientes, garantindo um resultado incrível sem complicação.
Perfeito para qualquer ocasião, esse brigadeiro combina o sabor marcante do creme de avelã com a textura macia e envolvente do leite condensado. Seja para uma festinha, um momento especial ou simplesmente para matar a vontade de um doce, essa receita vai conquistar seu paladar. Então, prepare os ingredientes e siga o passo a passo para criar essa delícia em casa.

BRIGADEIRO DE CREME DE AVELÃ

Ingredientes:

  • 1 lata de leite condensado
  • 1 colher de sopa de manteiga
  • 2 colheres de sopa de chocolate em pó
  • 3 colheres de sopa de creme de avelã
  • Granulado para decorar

Modo de preparo:

  • Em uma panela, misture o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó, leve ao fogo baixo, mexendo sempre até desgrudar do fundo da panela. Retire do fogo e misture com o creme de avelã, deixe esfriar, enrole e passe no granulado. Sirva em embalagem de sua preferência.
  • Tempo: 20 min
  • Porções: 15 unidades
Fonte: Divino Fogão. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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