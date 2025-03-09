Brigadeiro de creme de avelã: fácil, delicioso e com poucos ingredientes

Se você é fã de doces e adora um sabor extra de chocolate, vai se apaixonar por esta receita. O HZ, portal de entretenimento de A Gazeta, vai te ensinar a preparar um irresistível brigadeiro de creme de avelã, uma versão ainda mais cremosa e sofisticada do tradicional docinho brasileiro. O melhor de tudo? É super fácil de fazer e leva poucos ingredientes, garantindo um resultado incrível sem complicação.