Brigadeiro de creme de avelã: fácil, delicioso e com poucos ingredientes

Se você é fã de doces e adora um sabor extra de chocolate, vai se apaixonar por esta receita. O HZ, portal de entretenimento de A Gazeta, vai te ensinar a preparar um irresistível brigadeiro de creme de avelã, uma versão ainda mais cremosa e sofisticada do tradicional docinho brasileiro. O melhor de tudo? É super fácil de fazer e leva poucos ingredientes, garantindo um resultado incrível sem complicação.
Perfeito para qualquer ocasião, esse brigadeiro combina o sabor marcante do creme de avelã com a textura macia e envolvente do leite condensado. Seja para uma festinha, um momento especial ou simplesmente para matar a vontade de um doce, essa receita vai conquistar seu paladar. Então, prepare os ingredientes e siga o passo a passo para criar essa delícia em casa.
BRIGADEIRO DE CREME DE AVELÃ
Ingredientes:
- 1 lata de leite condensado
- 1 colher de sopa de manteiga
- 2 colheres de sopa de chocolate em pó
- 3 colheres de sopa de creme de avelã
- Granulado para decorar
Modo de preparo:
- Em uma panela, misture o leite condensado, a manteiga e o chocolate em pó, leve ao fogo baixo, mexendo sempre até desgrudar do fundo da panela. Retire do fogo e misture com o creme de avelã, deixe esfriar, enrole e passe no granulado. Sirva em embalagem de sua preferência.
- Tempo: 20 min
- Porções: 15 unidades