Bobó de camarão tradicional: confira receita passo a passo

Acompanhe as instruções de preparo desse clássico da culinária brasileira em sua versão baiana

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 09:00

Bobó de camarão

Prato clássico da culinária brasileira, o bobó de camarão é uma combinação de ingredientes simples que cai bem com qualquer ocasião. A inclusão de dendê, leite de coco e pimentões remete aos sabores da Bahia, seu estado de origem, mas existem versões diferentes da iguaria ao longo do nosso litoral.

Aqui, no Espírito Santo, restaurantes próximos às praias de Aracruz servem, desde os anos 1990, o bobó "separadinho", onde o creme de mandioca (ou até mesmo de fruta-pão) não é previamente misturado à moqueca quando vai para a mesa.

A seguir, HZ traz uma sugestão de preparo ao estilo afro-brasileiro, fiel às raízes do bobó, que é uma opção fácil de preparar e de agradar. Acompanhe o passo a passo:

Bobó de camarão

Rendimento: 4 porções

Tempo médio de preparo: 60 minutos

Nível: fácil

Ingredientes:

700g de camarão rosa médio limpo

Sumo de 2 limões



Sal a gosto



500g de mandioca descascada e picada



1 pimentão amarelo picado em cubinhos



1 pimentão vermelho picado em cubinhos



3 tomates maduros picados em cubinhos (sem sementes)



1 cebola picada



1 pimenta dedo-de-moça picada (opcional)



3 colheres (sopa) de azeite de dendê



500ml de leite de coco



Coentro a gosto



Modo de preparo: Tempere os camarões com o sumo de limão e sal. Reserve. Cozinhe a mandioca em água até ficar macia. Escorra e passe por uma peneira ou amasse bem para obter um purê. Reserve.

Aqueça uma panela redonda e grelhe rapidamente os camarões até ficarem rosados. Retire e reserve.

Na mesma panela, adicione o azeite de dendê e refogue a cebola, os pimentões, a pimenta e os tomates, até murcharem.

Junte o purê de mandioca e o leite de coco, misturando bem até formar um creme homogêneo.

Adicione os camarões ao creme e cozinhe por mais alguns minutos para incorporar os sabores.

Finalize com coentro picado e sirva quente, acompanhado por arroz branco.



Fonte: Le Creuset. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

