Bobó de camarão tradicional: confira receita passo a passo

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 09:00
Prato clássico da culinária brasileira, o bobó de camarão é uma combinação de ingredientes simples que cai bem com qualquer ocasião. A inclusão de dendê, leite de coco e pimentões remete aos sabores da Bahia, seu estado de origem, mas existem versões diferentes da iguaria ao longo do nosso litoral.
Aqui, no Espírito Santo, restaurantes próximos às praias de Aracruz servem, desde os anos 1990, o bobó "separadinho", onde o creme de mandioca (ou até mesmo de fruta-pão) não é previamente misturado à moqueca quando vai para a mesa.
A seguir, HZ traz uma sugestão de preparo ao estilo afro-brasileiro, fiel às raízes do bobó, que é uma opção fácil de preparar e de agradar. Acompanhe o passo a passo:
Rendimento: 4 porções
Tempo médio de preparo: 60 minutos
Nível: fácil
Fonte: Le Creuset. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta