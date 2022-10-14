Belém: 4 restaurantes que vale a pena conhecer no Pará

Esqueça a granola, a banana e o leite em pó. No Pará, o açaí é servido com peixe, camarão, charque e farinha. A iguaria amazônica é uma das estrelas da gastronomia paraense e está presente nos cardápios de diversos restaurantes da capital, Belém.
Juntam-se a ele a maniçoba, conhecida como 'a feijoada paraense' - no lugar do feijão preto entra a maniva, que é a folha da mandioca cozida por até uma semana - e o tacacá, caldo à base de goma de tapioca, tucupi, jambu e camarão seco, e o resultado é uma verdadeira experiência gastronômica.
A culinária do Pará é farta, variada e faz a cabeça (e o estômago) do turista. HZ esteve em Belém para acompanhar o Chocolat Amazônia, maior evento de chocolate e cacau da América Latina, e mostra a seguir quatro restaurantes que vale a pena conhecer no Norte do Brasil.
1 - POINT DO AÇAÍ
É açaí raiz que você quer? No Point do Açaí, um dos mais tradicionais de Belém do Pará, a iguaria chega à mesa acompanhando a refeição, que pode ser peixe, carne ou frango.
Instalado em um casarão tombado, em Campina, com pé direito alto, paredes de pedra rústica e mesas de madeira, o restaurante recebe os visitantes com os típicos pratos regionais. Tem tacacá, unha de caranguejo e bolinho de maniçoba, além do charque, do camarão e de diversos tipos de peixe.
Cardápio do Point do Açaí, no Pará
Nazareno Alves, que chegou a Belém com 12 anos, comanda a casa. "Comecei a frequentar o mercado Ver-o-Peso vendendo café para ajudar a alimentar a minha família. Ali conheci a gastronomia paraense e a combinação do peixe frito com açaí, que amei na primeira garfada".
O carro-chefe do restaurante, claro, é o açaí, que vem direto de sua fazenda. Na tigela, o fruto é consumido com farinha de tapioca ou farinha d'água. Não deixe de experimentar o camarão, o charque e o peixe que são servidos juntos na chapa.
2 - FAMIGLIA SICILIA
São os irmãos Fabio e Ângela Sicilia que comandam o restaurante Famiglia Sicilia, no Batista Campos. A chef, Ângela, aprendeu ainda criança os segredos de uma cozinha perfumada e de raiz, com a mãe.
Da cozinha saem pratos conquistadores. De entrada, não deixe de provar os pães caseiros acompanhados de manteigas aromatizadas, a burrata servida em molho de tomates italianos com toque de pesto de manjericão, além dos camarões empanados.
Entre os pratos principais, destaca-se o filé de filhote regado em azeite, pedaços de cebolas roxas, tomates e batatas grelhadas, guarnecido de arroz com jambu e tucupi.
E a sobremesa? É a fragola perfetta que faz sucesso. Afinal, são pedaços de brownie cobertos com um creme de chocolate branco recoberto de morangos. Difícil de se negar, não é mesmo?
O cardápio da Famiglia Sicilia, em Belém do Pará
Já Fabio Sicilia, chef formado pelo Italian Culinay Institute for Foreigners (ICIF), no Piemonte, também é sommelier profissional e chocolateiro.
Na entrada do restaurante há uma adega que disponibiliza centenas de rótulos de, aproximadamente, 14 países, além de uma loja da Gaudens Chocolate, que produz chocolate com ingredientes da Amazônia brasileira.
3 - REMANSO DO PEIXE
O Remanso do Peixe é um dos restaurantes mais famosos do Brasil. Localizado em um conjunto residencial, sem placa ou sinalização, na Travessa Barão do Triunfo, o local sempre foi conhecido como a Peixaria da Dona Carmem.
Francisco, o Chicão, transformou em uma pizzaria improvisada e depois começou a servir moqueca e alguns pratos típicos de peixe.
Os filhos do casal, Thiago e Felipe Castanho, fizeram especializações em gastronomia e tornaram-se grandes nomes do segmento. Thiago, que também virou apresentador de TV e hoje tem um programa na Netflix Brasil, é quem comanda a casa famosa pelos pratos típicos do Pará.
Pratos do Remanso do Peixe, em Belém do Pará
No cardápio, há pratos como caldeirada de peixe, moqueca de peixe à capixaba, caldeirada de camarão, peixe na chapa, tucunaré recheado, camarões empanados na farinha de tapioca e pirarucu defumado cozido em molho de leite de coco com banana-da-terra, ameixa seca e castanha-do-Pará.
A musse de chocolate da ilha do Combu com cupuaçu e farofinha de cacau é novidade no quesito sobremesa. Não deixe de brindar a experiência com uma caipirosca de cupuaçu.
4 - VER-O-AÇAÍ
O Ver-O-Açaí, no Umarizal, é uma boa opção para se desfrutar da tradicional comida paraense. O restaurante fica em uma casa de três andares e sua decoração traz detalhes que valorizam a cultura local.
Nas paredes, obras de artistas paraenses chamam a atenção por todos os cantos. Lá, os clientes podem fazer a refeição em pequenas salas, criando um clima intimista.
Pratos do Ver-O-Açaí
O cardápio é um compilado de delícias típicas do Pará. As doses de açaí são o carro-chefe e podem ser acompanhadas de pescada frita, de pirarucu, de filhote frito, de charque ou de camarão rosa.
Se você estiver com amigos ou com a família, vale a pena pedir o menu-degustação. São duas opções: o regional vem com um minitacacá, um casquinho (caranguejo desfiado), três bolinhos (maniçoba, piracuí, pastel), três doses da terra (como maniçoba, vatapá e arroz de pato) e uma mini sobremesa.
Já o menu Gresdras (tem esse nome porque foi servido no casamento da cantora Gretchen e Esdras), vem com quatro bolinhos, uma sopinha de caranguejo, uma moqueca, pirarucu e ragu, além de uma sobremesa.
Os doces Raimundo e Maria (doce de leite e queijo do Marajó com farofa de chocolate) e o Taperebá Cabano (creme de geleia com farofa doce de castanha-do-Pará) fazem muito sucesso.
*O repórter viajou a convite do Chocolat Amazônia