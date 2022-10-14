Belém: 4 restaurantes que vale a pena conhecer no Pará

Filhote com camarão, caranguejo, ovo e acompanhamentos do Point do Açaí Crédito: Reprodução @Pointdoacaibelem

Esqueça a granola, a banana e o leite em pó. No Pará, o açaí é servido com peixe, camarão, charque e farinha. A iguaria amazônica é uma das estrelas da gastronomia paraense e está presente nos cardápios de diversos restaurantes da capital, Belém.

Juntam-se a ele a maniçoba, conhecida como 'a feijoada paraense' - no lugar do feijão preto entra a maniva, que é a folha da mandioca cozida por até uma semana - e o tacacá, caldo à base de goma de tapioca, tucupi, jambu e camarão seco, e o resultado é uma verdadeira experiência gastronômica.

A culinária do Pará é farta, variada e faz a cabeça (e o estômago) do turista. HZ esteve em Belém para acompanhar o Chocolat Amazônia, maior evento de chocolate e cacau da América Latina , e mostra a seguir quatro restaurantes que vale a pena conhecer no Norte do Brasil.

1 - POINT DO AÇAÍ

Unha de caranguejo, bolinho de maniçoba e açaí servidos no Point do Açaí Crédito: Reprodução @pointdoacaibelem

É açaí raiz que você quer? No Point do Açaí, um dos mais tradicionais de Belém do Pará, a iguaria chega à mesa acompanhando a refeição, que pode ser peixe, carne ou frango.

Instalado em um casarão tombado, em Campina, com pé direito alto, paredes de pedra rústica e mesas de madeira, o restaurante recebe os visitantes com os típicos pratos regionais. Tem tacacá, unha de caranguejo e bolinho de maniçoba, além do charque, do camarão e de diversos tipos de peixe.

Cardápio do Point do Açaí, no Pará

Nazareno Alves, que chegou a Belém com 12 anos, comanda a casa. "Comecei a frequentar o mercado Ver-o-Peso vendendo café para ajudar a alimentar a minha família. Ali conheci a gastronomia paraense e a combinação do peixe frito com açaí, que amei na primeira garfada".

O carro-chefe do restaurante, claro, é o açaí, que vem direto de sua fazenda. Na tigela, o fruto é consumido com farinha de tapioca ou farinha d'água. Não deixe de experimentar o camarão, o charque e o peixe que são servidos juntos na chapa.

2 - FAMIGLIA SICILIA

Cartoccio de bacalhau com legumes e risoto de lula Crédito: Reprodução @famigliasiciliaoficial

São os irmãos Fabio e Ângela Sicilia que comandam o restaurante Famiglia Sicilia, no Batista Campos. A chef, Ângela, aprendeu ainda criança os segredos de uma cozinha perfumada e de raiz, com a mãe.

Da cozinha saem pratos conquistadores. De entrada, não deixe de provar os pães caseiros acompanhados de manteigas aromatizadas, a burrata servida em molho de tomates italianos com toque de pesto de manjericão, além dos camarões empanados.

Entre os pratos principais, destaca-se o filé de filhote regado em azeite, pedaços de cebolas roxas, tomates e batatas grelhadas, guarnecido de arroz com jambu e tucupi.

E a sobremesa? É a fragola perfetta que faz sucesso. Afinal, são pedaços de brownie cobertos com um creme de chocolate branco recoberto de morangos. Difícil de se negar, não é mesmo?

O cardápio da Famiglia Sicilia, em Belém do Pará

Já Fabio Sicilia, chef formado pelo Italian Culinay Institute for Foreigners (ICIF), no Piemonte, também é sommelier profissional e chocolateiro.

Na entrada do restaurante há uma adega que disponibiliza centenas de rótulos de, aproximadamente, 14 países, além de uma loja da Gaudens Chocolate, que produz chocolate com ingredientes da Amazônia brasileira.

3 - REMANSO DO PEIXE

Moqueca paraense: um clássico da culinária no Norte do Brasil Crédito: Reprodução @Remansodopeixe

O Remanso do Peixe é um dos restaurantes mais famosos do Brasil. Localizado em um conjunto residencial, sem placa ou sinalização, na Travessa Barão do Triunfo, o local sempre foi conhecido como a Peixaria da Dona Carmem.

Francisco, o Chicão, transformou em uma pizzaria improvisada e depois começou a servir moqueca e alguns pratos típicos de peixe.

Os filhos do casal, Thiago e Felipe Castanho, fizeram especializações em gastronomia e tornaram-se grandes nomes do segmento. Thiago, que também virou apresentador de TV e hoje tem um programa na Netflix Brasil, é quem comanda a casa famosa pelos pratos típicos do Pará.

Pratos do Remanso do Peixe, em Belém do Pará

No cardápio, há pratos como caldeirada de peixe, moqueca de peixe à capixaba, caldeirada de camarão, peixe na chapa, tucunaré recheado, camarões empanados na farinha de tapioca e pirarucu defumado cozido em molho de leite de coco com banana-da-terra, ameixa seca e castanha-do-Pará.

A musse de chocolate da ilha do Combu com cupuaçu e farofinha de cacau é novidade no quesito sobremesa. Não deixe de brindar a experiência com uma caipirosca de cupuaçu.

4 - VER-O-AÇAÍ

Charque, camarão e açaí: trio de sucesso no restaurante Ver-o-Açaí Crédito: Reprodução @Veroaçaíbelem

O Ver-O-Açaí, no Umarizal, é uma boa opção para se desfrutar da tradicional comida paraense. O restaurante fica em uma casa de três andares e sua decoração traz detalhes que valorizam a cultura local.

Nas paredes, obras de artistas paraenses chamam a atenção por todos os cantos. Lá, os clientes podem fazer a refeição em pequenas salas, criando um clima intimista.

Pratos do Ver-O-Açaí

O cardápio é um compilado de delícias típicas do Pará. As doses de açaí são o carro-chefe e podem ser acompanhadas de pescada frita, de pirarucu, de filhote frito, de charque ou de camarão rosa.

Se você estiver com amigos ou com a família, vale a pena pedir o menu-degustação. São duas opções: o regional vem com um minitacacá, um casquinho (caranguejo desfiado), três bolinhos (maniçoba, piracuí, pastel), três doses da terra (como maniçoba, vatapá e arroz de pato) e uma mini sobremesa.

Já o menu Gresdras (tem esse nome porque foi servido no casamento da cantora Gretchen e Esdras), vem com quatro bolinhos, uma sopinha de caranguejo, uma moqueca, pirarucu e ragu, além de uma sobremesa.

Os doces Raimundo e Maria (doce de leite e queijo do Marajó com farofa de chocolate) e o Taperebá Cabano (creme de geleia com farofa doce de castanha-do-Pará) fazem muito sucesso.