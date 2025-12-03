Editorias do Site
Almoço saudável: 5 receitas deliciosas e práticas com abobrinha

Aprenda a preparar pratos nutritivos e saborosos com este ingrediente

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 13:24

Risoto de camarão com abobrinha (Imagem: Food magic | Shutterstock)
A abobrinha é um vegetal leve, versátil e cheio de possibilidades, perfeita para quem busca um almoço nutritivo sem abrir mão de sabor. Ela combina com proteínas, cereais e legumes, permitindo composições variadas que se encaixam facilmente na rotina.

Se a ideia é manter o prato equilibrado e ao mesmo tempo prático, estas receitas podem transformar seu dia. Confira novos jeitos de aproveitar a abobrinha no seu almoço saudável!

Risoto de camarão com abobrinha

Ingredientes

Camarão

  • 400 g de camarão limpo
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de chá de pimenta-do-reino moída
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva

Risoto

  • 1 xícara de chá de arroz arbóreo
  • 1 l de caldo de legumes quente
  • 2 abobrinhas cortadas em meias-luas
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 xícara de chá de vinho branco seco
  • Sal, salsinha picada e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Ramos de alecrim para finalizar

Modo de preparo

Camarão

Em uma tigela, coloque o camarão, tempere com o sal e a pimenta-do-reino e misture. Aqueça uma frigideira larga em fogo médio, adicione o azeite de oliva e coloque os camarões. Grelhe por dois minutos de cada lado, até mudarem de cor. Retire da frigideira e reserve.

Risoto

Em uma panela grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Acrescente a cebola picada e refogue por três minutos, até murchar. Adicione o alho e mexa por um minuto. Acrescente o arroz arbóreo e refogue por 3 minutos, mantendo fogo médio.

Adicione o vinho branco seco e mexa até evaporar completamente. Comece a acrescentar o caldo de legumes quente, uma concha por vez, mexendo sempre. Quando o líquido reduzir, adicione mais caldo. Continue esse processo por cerca de 18 minutos ou até que os grãos estejam cremosos e macios, porém levemente firmes no centro.

Quando o risoto estiver na metade do cozimento, adicione as fatias de abobrinha e continue mexendo enquanto acrescenta o caldo. Desligue o fogo e misture até ficar bem cremoso. Ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Incorpore delicadamente os camarões grelhados, reservando alguns para decorar. Sirva em seguida.

Abobrinha ao forno com tomate e ervas

Ingredientes

  • 4 abobrinhas cortadas em fatias
  • 2 tomates cortados em rodelas
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de orégano
  • 1 colher de chá de tomilho seco
  • 1 dente de alho picado
  • Pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 180 °C. Em uma assadeira, coloque as abobrinhas e os tomates alternando as fatias. Regue com o azeite. Polvilhe o alho, o orégano, o tomilho, o sal e a pimenta-do-reino. Leve ao forno por 25 minutos. Sirva quente.

Trigo sarraceno com abobrinha e cogumelos

Ingredientes

Trigo sarraceno

  • 1 xícara de chá de trigo sarraceno cru
  • 3 xícaras de chá de água
  • 1 colher de chá de sal

Vegetais e cogumelos

  • 2 abobrinhas cortadas em lâminas finas
  • 250 g de cogumelo fresco fatiado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de tomilho
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Finalização

  • Ramos de tomilho fresco
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva

Modo de preparo

Trigo sarraceno

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo alto até ferver. Acrescente o trigo sarraceno e o sal. Reduza para fogo médio e cozinhe por 15 minutos, até os grãos ficarem macios e soltinhos. Escorra o excesso de água, se houver, e reserve.

Legumes e cogumelos

Aqueça uma frigideira em fogo médio e coloque meia colher de sopa de azeite. Salteie as lâminas de abobrinha por um minutos apenas para amaciar levemente. Retire e reserve. Na mesma frigideira, adicione uma colher e meia de sopa de azeite e aqueça em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue por três minutos. Coloque o alho e mexa por um minuto. Adicione os cogumelos e o tomilho. Refogue por seis minutos, mexendo às vezes, até dourar levemente e liberar aroma. Tempere com sal e pimenta-do-reino.

Finalização

Em uma tigela grande, coloque o trigo sarraceno cozido. Acrescente as lâminas de abobrinha e os cogumelos salteados. Misture delicadamente para manter a textura dos vegetais. Finalize com um fio de azeite e ramos de tomilho fresco. Sirva morno.

Abobrinha recheada com frango e quinoa

Ingredientes

  • 2 abobrinhas
  • 1 xícara de chá de quinoa cozida
  • 200 g de peito de frango cozido e desfiado
  • 1 tomate picado
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de páprica doce
  • Pimenta-do-reino moída, salsinha picada e sal a gosto

Modo de preparo

Corte as abobrinhas ao meio no sentido do comprimento. Com uma colher, retire o miolo formando barquinhas. Reserve o miolo. Coloque as metades da abobrinha em uma assadeira e regue com uma colher de sopa de azeite de oliva.

Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Aqueça uma frigideira em fogo médio e coloque uma colher de sopa de azeite. Adicione a cebola e refogue por três minutos. Depois, acrescente o alho e mexa por um minuto. Junte o frango desfiado, o tomate, a páprica e o miolo da abobrinha picado. Mexa por cinco minutos em fogo médio.

Acrescente a quinoa cozida, misture, ajuste o sal e desligue o fogo. Recheie as abobrinhas com a mistura. Leve novamente ao forno por 10 minutos. Finalize com salsinha picada.

Refogado de abobrinha com lentilha e ervas frescas

Ingredientes

  • 2 abobrinhas cortadas em cubos
  • 1 xícara de chá de lentilha cozida
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • 2 colheres de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de cominho
  • 1 colher de chá de orégano
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Salsinha picada para finalizar

Modo de preparo

Aqueça uma panela em fogo médio e coloque o azeite. Adicione a cebola e refogue por três minutos. Depois, acrescente o alho e misture por um minuto. Coloque a abobrinha, o sal e a pimenta-do-reino. Cozinhe por sete minutos mexendo às vezes. Adicione a lentilha cozida, o cominho e o orégano. Misture por dois minutos em fogo baixo. Finalize com salsinha picada. Sirva em seguida.

