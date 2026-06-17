Além dos pastéis de nata: 3 sobremesas portuguesas para acompanhar o jogo da Copa do Mundo

Nesta quarta-feira, a Seleção de Portugal estreia na Copa do Mundo de 2026 diante da República Democrática do Congo, às 14h (horário de Brasília). Além de ser considerado um dos favoritos do campeonato, Portugal também conquistou reconhecimento por sua rica gastronomia.
Quando se fala em sobremesas portuguesas, os pastéis de nata costumam ser os primeiros a vir à mente. Mas a confeitaria do país vai muito além desse clássico e reúne uma variedade de doces que fazem parte do dia a dia e da cultura local, carregando história, tradição e sabores marcantes. São receitas que equilibram simplicidade e intensidade, feitas para quem quer variar o cardápio ou busca sobremesas práticas, mas cheias de personalidade.
A seguir, confira 3 sobremesas portuguesas para acompanhar o jogo da Copa do Mundo!
1. Pudim Abade de Priscos
Ingredientes
Calda
- 1 xícara de chá de açúcar
- 1/2 xícara de chá de água quente
Pudim
- 500 g de açúcar
- 250 ml de água
- 50 g de toucinho fresco sem pele e picado
- Casca de 1 limão
- 1 canela em pau
- 50 ml de vinho do Porto
- 15 gemas de ovo peneiradas
Finalização
- 2 fatias de laranja para decorar
- 1 canela em pau para decorar
Modo de preparo
Calda
Em uma panela, coloque o açúcar e leve ao fogo baixo até derreter completamente e formar um caramelo dourado. Adicione a água quente com cuidado e mexa até obter uma calda homogênea. Espalhe a calda em uma forma para pudim com furo central e reserve.
Pudim
Em uma panela, coloque a água, o açúcar, o toucinho, a casca de limão e a canela. Leve ao fogo médio até levantar fervura e cozinhe por aproximadamente 10 minutos. Retire do fogo, coe a mistura e descarte os sólidos. Acrescente o vinho do Porto e deixe amornar.
Em uma tigela, coloque as gemas peneiradas e adicione a calda aos poucos, mexendo delicadamente até incorporar. Passe a mistura por uma peneira fina e despeje na forma caramelizada. Cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a 180 °C, em banho-maria, por cerca de 1 hora e 20 minutos ou até firmar. Retire do forno, deixe esfriar completamente e leve à geladeira por pelo menos 6 horas. Desenforme com cuidado, decore com as fatias de laranja e a canela em pau e sirva.
2. Bolo de biscoito português
Ingredientes
- 400 g de biscoito Maria
- 250 ml de café forte sem açúcar e frio
- 200 g de manteiga sem sal em temperatura ambiente
- 200 g de açúcar de confeiteiro
- 4 gemas de ovo
- Canela em pó para polvilhar
Modo de preparo
Em uma tigela, coloque a manteiga e bata com uma batedeira até obter um creme claro e fofo. Adicione o açúcar aos poucos, sem parar de bater. Acrescente as gemas, uma a uma, e continue batendo até formar um creme liso e consistente.
Passe rapidamente os biscoitos Maria no café frio. Disponha uma camada de biscoitos em uma travessa e cubra com uma camada do creme. Repita o processo, alternando camadas de biscoito e creme, até utilizar todos os ingredientes, finalizando com uma camada de creme.
Cubra toda a superfície e as laterais do bolo com o creme restante. Polvilhe canela em pó e leve à geladeira por, no mínimo, 6 horas. Sirva em seguida.
3. Pastéis de Tentúgal
Ingredientes
Recheio
- 500 g de açúcar
- 250 ml de água
- 12 gemas de ovo peneiradas
Montagem e finalização
- 300 g de massa filo
- 100 g de manteiga sem sal derretida
- Açúcar de confeiteiro a gosto
Modo de preparo
Recheio
Em uma panela, coloque a água e o açúcar e leve ao fogo médio até obter uma calda em ponto de fio leve. Retire do fogo e deixe amornar. Acrescente as gemas peneiradas, misturando sem parar até incorporar. Volte ao fogo baixo e cozinhe por aproximadamente 3 minutos, mexendo constantemente, até obter um creme espesso. Retire do fogo e deixe esfriar completamente.
Montagem e finalização
Abra as folhas de massa filo sobre uma superfície limpa e pincele cada uma com manteiga derretida. Sobreponha as folhas e corte em retângulos. Distribua uma porção do creme de ovos em uma das extremidades de cada retângulo e enrole cuidadosamente, formando cilindros compridos.
Disponha os pastéis em uma assadeira forrada com papel-manteiga e leve ao forno preaquecido a 220 °C por cerca de 10 a 12 minutos, ou até que a massa esteja dourada e crocante. Retire do forno, deixe amornar e polvilhe açúcar de confeiteiro antes de servir.