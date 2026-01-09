Energia garantida

7 lanches com frango para comer antes do treino de musculação

Conheça receitas práticas e nutritivas que ajudam no desempenho durante a atividade física

Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 14:50

Sanduíche natural de frango para o pré-treino Crédito: Luciana Rinaldi | Shutterstock

Alimentar-se antes do treino de musculação é fundamental para preservar a saúde e garantir um bom rendimento durante a atividade física. Isso porque uma alimentação rica em nutrientes e vitaminas ajuda a manter os níveis de glicose no sangue, aumenta a energia e evita a hipoglicemia.

“O recomendado é nunca se exercitar em jejum e, independentemente do horário da atividade física, é importante sempre se alimentar com cerca de uma hora de antecedência e não deixar de comer também logo após o exercício ou em até uma hora”, recomenda Tamara Stulbach, doutora em Nutrição e Saúde Pública e especialista em Nutrição Esportiva.

A seguir, confira 7 lanches com frango para comer antes do treino de musculação. Veja!

1. Sanduíche natural de frango para o pré-treino

Ingredientes:

2 fatias de pão integral com grãos

1 folha de alface

1 tomate sem sementes e picado

1 peito de frango cozido e desfiado

1 cebola descascada e picada

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o frango e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e desligue o fogo. Reserve. Lave a folha de alface em água corrente e coloque sobre uma fatia de pão. Disponha o tomate sobre ela e faça uma camada com o frango. Feche o sanduíche com a fatia de pão restante e sirva em seguida.

2. Omelete de forno para comer antes do treino

Ingredientes:

4 ovos

1 peito de frango cozido e desfiado

1 cebola descascada e picada

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de chá de fermento químico em pó

1/2xícara de chá de água

Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e azeite a gosto

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o frango desfiado e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Reserve. Em um recipiente, coloque os ovos e bata com a ajuda de um garfo. Acrescente a farinha de aveia, a água e o fermento químico e mexa. Unte uma assadeira com azeite, disponha o frango sobre ela e despeje o ovo batido por cima. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.

3. Muffin de aveia com frango

Ingredientes:

2 xícaras de chá de farinha de aveia

1 xícara de chá de leite

2 ovos

1 colher de sopa de azeite

1 pitada de sal

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 xícara de chá de frango cozido e desfiado

Modo de preparo:

Em um recipiente, coloque os ovos, o leite, o sal e o azeite e misture. Aos poucos, coloque a farinha de aveia e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar. Após, distribua metade da massa sobre forminhas de silicone para muffin e cubra com o frango. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 minutos. Sirva em seguida.

4. Pizza de frango com massa de couve-flor

Ingredientes:

150 g de peito de frango cozido e desfiado

Floretes de 1 couve-flor

1 dente de alho descascado e picado

1 colher de sopa de azeite

1 clara de ovo

1/4 xícara de chá de queijo muçarela ralado

1 tomate sem sementes cortado em cubos

300 g de molho de tomate

100 g de palmito cortado em rodelas

100 g de queijo de cabra em rodelas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo:

Em um liquidificador, coloque o alho e a couve-flore e bata por 3 minutos. Transfira para um recipiente, adicione o queijo ralado, a clara de ovo, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Cubra uma assadeira com papel-manteiga e disponha a massa sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 15 minutos. Retire do forno e reserve.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o frango e refogue por 4 minutos. Acrescente o molho de tomate, o palmito e o tomate e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e disponha o molho com frango sobre a massa de couve-flor. Cubra com o queijo cabra fatiado e polvilhe com orégano. Leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar e sirva em seguida.

5. Cuscuz com frango

Ingredientes:

1 xícara de chá de flocos de milho

1/2 xícara de chá de água

1 xícara de chá de frango cozido e desfiado

1/2 cebola descascada e picada

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, hidrate os flocos de milho com a água e o sal por 5 minutos. Leve ao cuscuzeiro e cozinhe por cerca de 10 minutos. Em uma panela em fogo médio, aqueça o azeite, refogue a cebola e acrescente o frango. Sirva o frango sobre o cuscuz ainda quente.

Tapioca recheada com frango Crédito: Lais Monteiro | Shutterstock

6. Tapioca recheada com frango

Ingredientes:

Tapioca

2 xícaras de chá de polvilho doce

1 xícara de chá de água

Recheio

1 colher de sopa de azeite

1 cebola descascada e picada

2 xícaras de chá de frango cozido e desfiado

3 colheres de sopa de molho de tomate

340 g de milho-verde cozido

Sal a gosto

Modo de preparo:

Tapioca

Em um recipiente, coloque o polvilho doce e regue com a água. Misture até obter uma farinha solta. Transfira para uma frigideira, espalhe até formar uma camada fina e leve ao fogo médio. Deixe dourar e vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o frango desfiado, o molho de tomate e o milho-verde e refogue por 2 minutos. Tempere com sal e desligue o fogo. Recheie a tapioca com o frango e sirva em seguida.

7. Crepe fit para o pré-treino

Ingredientes:

1 cebola descascada e picada

5 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 peito de frango cozido e desfiado

100 ml de leite desnatado

1 colher de sopa de óleo de soja

1 ovo

Sal, azeite e salsinha picada a gosto

Modo de preparo:

Massa

Em um liquidificador, coloque o leite desnatado, o óleo de soja, o ovo, a farinha de trigo integral e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, despeje um pouco de massa sobre ela e espalhe. Cozinhe até começar a fazer bolhas e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.

Recheio

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o frango desfiado e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e salsinha e desligue o fogo. Recheie os crepes com o frango e dobre ao meio. Leve ao forno preaquecido em 180°C por 10 minutos. Sirva em seguida.