Publicado em 9 de janeiro de 2026 às 14:50
Alimentar-se antes do treino de musculação é fundamental para preservar a saúde e garantir um bom rendimento durante a atividade física. Isso porque uma alimentação rica em nutrientes e vitaminas ajuda a manter os níveis de glicose no sangue, aumenta a energia e evita a hipoglicemia.
“O recomendado é nunca se exercitar em jejum e, independentemente do horário da atividade física, é importante sempre se alimentar com cerca de uma hora de antecedência e não deixar de comer também logo após o exercício ou em até uma hora”, recomenda Tamara Stulbach, doutora em Nutrição e Saúde Pública e especialista em Nutrição Esportiva.
A seguir, confira 7 lanches com frango para comer antes do treino de musculação. Veja!
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o frango e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e desligue o fogo. Reserve. Lave a folha de alface em água corrente e coloque sobre uma fatia de pão. Disponha o tomate sobre ela e faça uma camada com o frango. Feche o sanduíche com a fatia de pão restante e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o frango desfiado e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e cheiro-verde. Reserve. Em um recipiente, coloque os ovos e bata com a ajuda de um garfo. Acrescente a farinha de aveia, a água e o fermento químico e mexa. Unte uma assadeira com azeite, disponha o frango sobre ela e despeje o ovo batido por cima. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida.
Em um recipiente, coloque os ovos, o leite, o sal e o azeite e misture. Aos poucos, coloque a farinha de aveia e mexa até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar. Após, distribua metade da massa sobre forminhas de silicone para muffin e cubra com o frango. Finalize com o restante da massa e leve ao forno preaquecido a 180ºC por 25 minutos. Sirva em seguida.
Em um liquidificador, coloque o alho e a couve-flore e bata por 3 minutos. Transfira para um recipiente, adicione o queijo ralado, a clara de ovo, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Cubra uma assadeira com papel-manteiga e disponha a massa sobre ela. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 15 minutos. Retire do forno e reserve.
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte o frango e refogue por 4 minutos. Acrescente o molho de tomate, o palmito e o tomate e cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e disponha o molho com frango sobre a massa de couve-flor. Cubra com o queijo cabra fatiado e polvilhe com orégano. Leve ao forno preaquecido em temperatura média para gratinar e sirva em seguida.
Em um recipiente, hidrate os flocos de milho com a água e o sal por 5 minutos. Leve ao cuscuzeiro e cozinhe por cerca de 10 minutos. Em uma panela em fogo médio, aqueça o azeite, refogue a cebola e acrescente o frango. Sirva o frango sobre o cuscuz ainda quente.
Tapioca
Recheio
Tapioca
Em um recipiente, coloque o polvilho doce e regue com a água. Misture até obter uma farinha solta. Transfira para uma frigideira, espalhe até formar uma camada fina e leve ao fogo médio. Deixe dourar e vire para dourar o outro lado. Desligue o fogo e reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o frango desfiado, o molho de tomate e o milho-verde e refogue por 2 minutos. Tempere com sal e desligue o fogo. Recheie a tapioca com o frango e sirva em seguida.
Massa
Em um liquidificador, coloque o leite desnatado, o óleo de soja, o ovo, a farinha de trigo integral e o sal e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Unte uma frigideira com azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma concha, despeje um pouco de massa sobre ela e espalhe. Cozinhe até começar a fazer bolhas e vire para dourar o outro lado. Repita o processo com toda a massa e reserve.
Recheio
Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente o frango desfiado e refogue por 5 minutos. Tempere com sal e salsinha e desligue o fogo. Recheie os crepes com o frango e dobre ao meio. Leve ao forno preaquecido em 180°C por 10 minutos. Sirva em seguida.
