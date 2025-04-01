Durante a Quaresma, período que antecede a Páscoa no calendário cristão, é comum que muitas pessoas evitem o consumo de carne vermelha como forma de penitência, reflexão espiritual e respeito à tradição religiosa. Nesse contexto, as receitas vegetarianas se tornam excelentes alternativas para variar o cardápio sem abrir mão do propósito quaresmal. Além de manterem a tradição, essas opções também promovem uma alimentação mais leve e equilibrada neste período especial.
A seguir, confira 5 receitas vegetarianas para a Quaresma!
Moqueca de banana-da-terra
Ingredientes:
- 4 bananas-da-terra maduras cortadas em rodelas grossas
- 1 cebola cortada em rodelas
- 1 pimentão vermelho cortado em tiras
- 1 pimentão amarelo cortado em tiras
- 2 tomates maduros cortados em rodelas
- 200 ml de leite de coco
- 2 colheres de chá de azeite de dendê
- 1 dente de alho picado
- Pimenta-do-reino moída, sal e coentro fresco picado a gosto
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo:
Em uma panela de barro ou fundo grosso, coloque uma camada de cebola, seguida por tomate, pimentões e rodelas de banana. Tempere com sal, pimenta-do-reino e o alho. Repita as camadas até finalizar os ingredientes.
Regue com o leite de coco e o azeite de dendê. Tampe a panela e leve ao fogo baixo por cerca de 20 minutos, sem mexer, até que os legumes estejam cozidos e os sabores bem integrados. Desligue o fogo, esprema o limão e finalize com coentro fresco por cima.
Escondidinho de abóbora com proteína de soja
Ingredientes:
Purê de abóbora
- 600 g de abóbora cabotiá sem casca, cozida e amassada
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 dente de alho picado
- Sal e noz-moscada ralada a gosto
Recheio
- 1 xícara de chá de proteína de soja miúda
- Água quente para hidratar
- 1/2 cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 1 tomate maduro picado
- 2 colheres de sopa de molho de tomate
- 2 colheres de sopa de azeite
- Cheiro-verde picado, sal, pimenta-do-reino moída e cominho a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo:
Purê de abóbora
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e doure o alho. Adicione a abóbora e misture bem. Tempere com sal e noz-moscada. Reserve.
Recheio
Em um recipiente, cubra a proteína de soja com água quente e deixe descansar por 15 minutos. Escorra e esprema bem. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola e o alho. Junte a proteína de soja hidratada e refogue até dourar. Adicione o tomate, o molho de tomate, a pimenta-do-reino e o cominho. Cozinhe até secar o excesso de líquido. Finalize com cheiro-verde.
Em um refratário untado com azeite, espalhe metade do purê de abóbora. Por cima, adicione o recheio de proteína de soja. Finalize com o restante do purê. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 20 minutos ou até dourar levemente por cima. Sirva em seguida.
Macarrão integral ao pesto de rúcula e nozes
Ingredientes:
- 250 g de macarrão integral
- 1 xícara de chá de folhas de rúcula
- 1/4 de xícara de chá de nozes
- 1 dente de alho
- Água para cozinhar
- 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 2 colheres de sopa de água
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e o macarrão. Cozinhe até ficar al dente . Escorra e reserve. Depois, no liquidificador ou processador, bata a rúcula, as nozes, o alho, o suco de limão, o azeite e as duas colheres de sopa de água até formar um molho cremoso. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Misture o pesto ao macarrão ainda quente. Sirva em seguida.
Guioza recheado de cogumelo e batata
Ingredientes:
Massa
- 2 xícaras de chá de farinha de trigo
- 1/2 xícara de chá de água morna
- 1 colher de sopa de óleo
- 1/2 colher de chá de sal
- Água para cozinhar
- Farinha de trigo para enfarinhar
Recheio
- 3 batatas médias cozidas e amassadas
- 1 xícara de chá de cogumelo Paris picado
- 1 cebola picada
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Massa
Em uma tigela, misture a farinha de trigo, o sal e o óleo. Acrescente a água morna aos poucos, mexendo até formar uma massa homogênea e lisa. Sove por cerca de 5 minutos. Cubra com pano úmido e deixe descansar por 20 minutos.
Recheio
Aqueça o azeite em uma frigideira em fogo médio e refogue a cebola até dourar. Acrescente o cogumelo e cozinhe até que esteja macio e sem líquido. Junte as batatas amassadas, tempere com sal e pimenta-do-reino moída. Mexa bem e deixe esfriar.
Abra a massa com um rolo sobre superfície enfarinhada com farinha de trigo até ficar fina. Corte círculos com um copo. Coloque 1 colher de chá do recheio no centro de cada círculo, dobre ao meio e pressione as bordas com os dedos ou um garfo para selar. Após, encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione um pouco de sal e cozinhe os bolinhos em etapas, por 3 a 4 minutos, ou até que subam à superfície. Retire com escumadeira e sirva.
Torta de legumes
Ingredientes:
Massa
- 1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
- 1/4 de xícara de chá de água
- 1 pitada de sal
Recheio
- 1 cenoura ralada
- 1 abobrinha cortada em cubos pequenos
- 1/2 pimentão vermelho picado
- 1/2 cebola picada
- 1 tomate sem sementes e picado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Orégano, sal, pimenta-do-reino moída, salsinha e cebolinha picadas a gosto
Modo de preparo:
Massa
Em uma tigela, misture as farinhas e o sal. Adicione o azeite e a água aos poucos, misturando com as mãos até obter uma massa homogênea e moldável. Com a massa, forre o fundo e as laterais de uma forma de torta com papel-manteiga. Fure a base com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Retire e reserve.
Recheio
Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola. Acrescente o pimentão, a cenoura, o tomate e a abobrinha. Cozinhe até os legumes amaciarem e o líquido secar. Tempere com orégano, sal, pimenta-do-reino, salsinha e cebolinha. Distribua o recheio sobre a massa e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos. Sirva em seguida.