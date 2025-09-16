5 receitas suculentas com fraldinha para o almoço

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 13:38
A fraldinha é um corte versátil, daqueles que agradam em diferentes ocasiões. Preparada lentamente, desmancha na boca; feita na frigideira, mantém a suculência e realça o sabor único que a caracteriza. Entre aromas de ervas frescas, acompanhamentos dourados e molhos encorpados, surgem pratos que pedem para serem compartilhados.
Confira abaixo5 receitas suculentas com fraldinha para o almoço!
Coloque em uma assadeira as batatas-bolinhas. Regue com duas colheres de sopa de azeite de oliva, tempere com sal grosso, pimenta-do-reino, acrescente os ramos de alecrim, de tomilho, o tomate-cereja e os dentes de alho. Misture bem para que todas as batatas-bolinhas fiquem cobertas com os temperos. Leve ao forno preaquecido a 200 °C em fogo médio-alto por aproximadamente 40 minutos, virando na metade do tempo, até que fiquem douradas por fora e macias por dentro.
Enquanto as batatas-bolinhas estão no forno, prepare a carne. Em um recipiente, tempere os bifes de fraldinha com sal grosso e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira grossa ou chapa em fogo alto até ficar bem quente. Acrescente uma colher de sopa de azeite e coloque os bifes, selando cada lado por cerca de 3 minutos para um ponto malpassado, 4 a 5 minutos para ponto médio e 6 minutos para bem-passado, sempre em fogo médio-alto.
Durante os últimos minutos do preparo, adicione a manteiga e deixe derreter sobre a carne, regando com uma colher para dar mais sabor e brilho. Retire os bifes da frigideira e deixe descansar por 3 minutos antes de servir, garantindo que os sucos da carne se redistribuam e ela fique macia. Monte o prato com as batatas-bolinhas douradas ao lado da carne.
Carne
Purê de mandioquinha
Purê de mandioquinha
Em fogo médio, cozinhe a mandioquinha em água com sal em uma panela até ficar macia, escorra e amasse ainda quente. Em outra panela, aqueça a manteiga em fogo baixo, adicione a mandioquinha amassada e vá acrescentando o leite aos poucos, mexendo até obter textura cremosa. Tempere com sal e noz-moscada. Mantenha aquecido e reserve.
Carne
Em um recipiente, tempere os bifes de fraldinha com sal e pimenta-do-reino. Aqueça uma frigideira em fogo médio-alto, coloque o azeite e sele os bifes por cerca de quatro minutos de cada lado, até atingir o ponto desejado. Retire a carne e, na mesma frigideira, adicione a mostarda dijon, o mel e o creme de leite fresco, mexendo em fogo baixo até formar um molho homogêneo. Volte a carne rapidamente à frigideira apenas para envolver no molho. Sirva os bifes sobre o purê de mandioquinha, cobrindo com o molho de mostarda.
Coloque a fraldinha inteira em uma panela grande, cubra com água, adicione uma folha de louro e uma colher de chá de sal e leve ao fogo médio. Cozinhe por cerca de uma hora e meia, até que a carne esteja macia. Retire a carne, deixe esfriar levemente e desfie, formando fibras finas. Reserve uma xícara de chá da água do cozimento e descarte o resto.
Na mesma panela, aqueça três colheres de sopa de azeite em fogo médio. Refogue a cebola com o alho por cerca de três minutos, até a cebola começar a ficar transparente. Acrescente os pimentões e refogue por mais cinco minutos, mexendo de vez em quando, até que fiquem macios.
Junte o cominho, a páprica e o extrato de tomate, mexendo bem. Adicione o tomate pelado, o vinho branco, o caldo da carne e a folha de louro restante. Abaixe o fogo para médio-baixo e cozinhe por cerca de 10 minutos, mexendo ocasionalmente, até que o molho fique mais encorpado.
Acrescente a carne desfiada, misture bem e mantenha em fogo baixo por mais 15 minutos, mexendo de vez em quando, até que a carne absorva bem os temperos. Coloque a azeitona, ajuste o sal e finalize com pimenta-do-reino e cheiro-verde. Sirva em seguida com o arroz.
Carne
Farofa
Vinagrete
Carne
Em um recipiente, tempere a fraldinha com alho, suco de limão, sal grosso e pimenta-do-reino, deixando marinar por pelo menos 30 minutos. Depois, aqueça uma grelha ou chapa em fogo alto, regue com azeite e grelhe a carne por quatro minutos de cada lado para ponto médio, ajustando conforme preferência. Reserve.
Farofa
Aqueça a manteiga em fogo médio em uma frigideira e refogue a cebola até dourar. Adicione a farinha de mandioca, mexa bem e acrescente a castanha-de-caju. Cozinhe até a farinha ficar dourada. Tempere com sal e finalize com cheiro-verde. Reserve.
Vinagrete
Em um recipiente, misture os tomates-cerejas, a cebola-roxa, o azeite, o vinagre, o sal e a pimenta-do-reino. Sirva a fraldinha grelhada acompanhada da farofa e do vinagrete.
Em um recipiente, tempere os medalhões de fraldinha com sal e pimenta-do-reino. Após, aqueça uma frigideira grande em fogo médio-alto, adicione uma colher de sopa de azeite e sele os medalhões por três minutos de cada lado para ponto malpassado, quatro minutos para ponto médio e cinco minutos para bem-passado. Retire a carne, reserve coberta com papel-alumínio e mantenha aquecida.
Na mesma frigideira, adicione a manteiga e refogue a cebola-roxa em fogo médio até dourar. Acrescente o açúcar mascavo, mexa bem e deixe caramelizar por dois minutos. Junte o vinho tinto, o caldo de carne e deixe reduzir em fogo médio-baixo por 10 minutos. Adicione o amido de milho dissolvido, mexa até engrossar e desligue. Sirva os medalhões cobertos com o molho e finalize com alecrim fresco.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta