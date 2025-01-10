5 receitas saborosas e ricas em cálcio

Cuidar da saúde começa com escolhas inteligentes no prato, e o cálcio é um nutriente que não pode faltar. Essencial para a formação e a manutenção dos ossos, também ajuda no funcionamento dos músculos e do sistema nervoso. Por isso, confira cinco receitas que vão inspirar você a explorar novos sabores enquanto garante a ingestão de cálcio!
Couve-flor assada com feijão-branco e amêndoas
Ingredientes:
- 1 couve-flor cortada em floretes
- 2 xícaras de chá de feijão-branco cozido e escorrido
- 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
- 1 colher de chá de cúrcuma em pó
- 1 colher de chá de páprica defumada
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/3 de xícara de chá de amêndoas laminadas, levemente tostadas
- 1 colher de sopa de folhas salsa para decorar
Modo de preparo:
Em uma tigela grande, coloque os floretes de couve-flor e regue com metade do azeite de oliva. Polvilhe a cúrcuma, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Misture bem para que os temperos envolvam toda a couve-flor. Disponha os floretes em uma assadeira forrada com papel-manteiga, espalhando-os bem para ficarem em uma única camada. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por cerca de 25 minutos, virando os pedaços na metade do tempo, até que estejam levemente dourados e macios.
Enquanto isso, aqueça o restante do azeite em uma frigideira em fogo médio. Adicione o feijão-branco cozido e refogue levemente por 3-4 minutos, apenas para aquecer e incorporar sabor. Tempere com uma pitada de sal e reserve.
Retire a couve-flor do forno e misture-a com o feijão-branco em uma travessa grande. Salpique as amêndoas laminadas por cima e finalize com folhas de salsa. Sirva quente ou em temperatura ambiente.
Salada morna de feijão-fradinho e espinafre
Ingredientes:
- 2 xícaras de chá de feijão-fradinho cozido e escorrido
- 1 maço de espinafre
- 1 cebola cortada em fatias finas
- 2 dentes de alho picados
- 1/2 xícara de chá de queijo feta em cubos
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de vinagre balsâmico
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio por aproximadamente 1 minuto. Adicione a cebola fatiada e refogue por 3 a 4 minutos, mexendo sempre, até que fique levemente dourada. Acrescente o alho picado e refogue por mais 1 minuto, tomando cuidado para não queimar.
Aumente o fogo para médio-alto e adicione o espinafre à frigideira. Mexa bem por 2 a 3 minutos até que as folhas murchem completamente, mas ainda mantenham sua cor verde vibrante. Tempere com uma pitada de sal e pimenta-do-reino.
Reduza o fogo para baixo e incorpore o feijão-fradinho já cozido. Mexa delicadamente para misturar os ingredientes e aqueça por cerca de 2 minutos, garantindo que o feijão fique bem incorporado e levemente aquecido. Adicione o vinagre balsâmico e mexa novamente para distribuir o sabor de maneira uniforme. Retire do fogo e transfira a salada para uma travessa ou prato de servir. Acrescente os cubos de queijo feta por cima. Sirva em seguida.
Arroz negro com brócolis e leite de amêndoas
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de arroz negro
- 3 xícaras de chá de água
- 1/2 colher de chá de sal
- 1 xícara de chá de floretes de brócolis cortados
- 1/2 xícara de chá de leite de amêndoas
- 1/2 cebola picada
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1/4 de colher de chá de pimenta-do-reino moída
- 1/4 de xícara de chá de nozes picadas
- Água
Modo de preparo:
Em uma panela média, adicione o arroz negro, a água e o sal. Leve ao fogo alto até ferver. Em seguida, abaixe o fogo para médio-baixo, tampe parcialmente a panela e cozinhe por cerca de 35 a 40 minutos, ou até o arroz ficar macio e a água ser completamente absorvida. Reserve. Em uma panela com água fervente e uma pitada de sal, cozinhe o brócolis por 2 a 3 minutos, até ficar levemente macio, mas ainda crocante. Escorra e transfira para uma tigela com água gelada, o que preservará a cor verde. Reserve.
Em uma frigideira grande, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Adicione a cebola e refogue por cerca de 2 a 3 minutos, até que fique translúcida. Junte o brócolis e misture bem. Refogue por mais 2 minutos, temperando com pimenta-do-reino. Reduza o fogo para baixo e adicione o leite de amêndoas à frigideira com o brócolis.
Mexa delicadamente por 1 a 2 minutos, apenas para aquecer o leite e incorporar os sabores. Misture o arroz negro cozido ao refogado de brócolis e leite de amêndoas. Mexa suavemente até que todos os ingredientes estejam bem combinados. Se necessário, ajuste o sal e a pimenta-do-reino. Finalize com as nozes picadas. Sirva em seguida.
Sopa de abóbora com caldo de cogumelos e leite de coco
Ingredientes:
- 800 g de abóbora japonesa descascada e cortada em cubos
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de gengibre fresco ralado
- 4 xícaras de chá de caldo de cogumelo
- 1 xícara de chá de leite de coco
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1/2 colher de chá de páprica defumada
- 100 g de cogumelos shitake e shimeji cortados rusticamente
- 1 colher de sopa de molho de soja
- 1 colher de sopa de sementes de gergelim torradas
- Ramos de salsinha fresca para finalizar
Modo de preparo:
Aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio. Adicione a cebola e refogue até ficar translúcida, por cerca de 3 minutos. Acrescente o alho e o gengibre e refogue por mais 1 minuto, mexendo constantemente para não queimar. Adicione a abóbora em cubos, o caldo de cogumelos e a páprica defumada. Tempere com sal e pimenta-do-reino e aumente o fogo até levantar fervura. Reduza para fogo baixo, tampe a panela e deixe cozinhar por aproximadamente 20 minutos, ou até a abóbora ficar bem macia.
Enquanto a sopa cozinha, aqueça uma frigideira em fogo médio-alto e adicione um fio de azeite. Refogue os cogumelos com o molho de soja por 4-5 minutos, até ficarem dourados e macios. Reserve. Após o cozimento da abóbora, use um liquidificador ou mixer para processar a mistura até obter um creme liso e homogêneo. Retorne a sopa para a panela, adicione o leite de coco e misture bem. Aqueça em fogo baixo por mais 5 minutos, ajustando o tempero se necessário.
Sirva a sopa em tigelas, guarnecida com os cogumelos refogados, sementes de gergelim e folhas de salsinha fresca.
Sopa de tahine com couve e grão-de-bico
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido
- 4 folhas de couve sem talos e fatiadas
- 1 cebola picada
- 3 dentes de alho picados
- 2 colheres de sopa de tahine (pasta de gergelim)
- 1 colher de chá de cominho em pó
- 750 ml de caldo de legumes
- 2 colheres de sopa de azeite
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Aqueça o azeite em uma panela grande em fogo médio. Refogue a cebola e o alho até ficarem macios. Acrescente o cominho e mexa bem. Adicione o grão-de-bico, a couve e o caldo de legumes. Deixe cozinhar em fogo baixo por 10 minutos. Depois, bata metade da sopa no liquidificador para obter uma textura mais cremosa e volte à panela. Misture o tahine e o suco de limão, ajustando o sal e a pimenta-do-reino. Deixe aquecer por mais 2 minutos antes de servir.