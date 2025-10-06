Editorias do Site
Redes Sociais

5 receitas de vitaminas com mamão para deixar sua dieta mais saudável

Veja como preparar bebidas deliciosas com essa fruta rica em nutrientes importantes

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

[email protected]

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 15:38

Vitamina de mamão com aveia e mel (Imagem: Lazhko Svetlana | Shutterstock)
Vitamina de mamão com aveia e mel Crédito: Imagem: Lazhko Svetlana | Shutterstock

O mamão é um ingrediente nutritivo e versátil, considerado uma ótima escolha para incluir no preparo de vitaminas. Rico em fibras, vitaminas como A, C e do complexo B, além de minerais importantes como potássio e magnésio, ele contribui para o bom funcionamento do organismo e fortalece a imunidade.

A seguir, confira como preparar 5 receitas de vitaminas com mamão para deixar sua dieta mais saudável!

Vitamina de mamão com aveia e mel

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de mamão picado
  • 200 ml de leite desnatado gelado
  • 2 colheres de sopa de aveia em flocos
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com linhaça e gengibre

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de mamão picado
  • 200 ml de leite de amêndoas gelado
  • 2 colheres de sopa de linhaça dourada
  • 1 colher de chá de gengibre ralado
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com morango e iogurte

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de mamão picado
  • 1 xícara de chá de morangos
  • 170 g de iogurte natural
  • 150 ml de leite de aveia gelado
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com banana (Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock)
Vitamina de mamão com banana Crédito: Imagem: Tatiana Bralnina | Shutterstock

Vitamina de mamão com banana

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de mamão picado
  • 1 banana picada
  • 170 g de iogurte natural
  • 200 ml de leite desnatado gelado
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Vitamina de mamão com abacate e cacau

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de mamão picado
  • 1/2 abacate maduro picado
  • 200 ml de leite desnatado gelado
  • 1 colher de sopa de cacau em pó 100%
  • 1 colher de sopa de mel

Modo de preparo

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até obter uma mistura cremosa e homogênea. Sirva em seguida.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Almoço da semana: 5 receitas com frango leves e ricas em proteína

Almoço da semana: 5 receitas com frango leves e ricas em proteína

Imagem - 5 receitas práticas e deliciosas com tomate

5 receitas práticas e deliciosas com tomate

Imagem - Pãozinho de tapioca com caramelo salgado: veja receita do chef Thiago Castanho

Pãozinho de tapioca com caramelo salgado: veja receita do chef Thiago Castanho

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - 7 impactos do Instagram no cotidiano e no consumo de informação 

7 impactos do Instagram no cotidiano e no consumo de informação 
Imagem - Toni Garrido explica mudança em letra de 'Girassol' e responde críticas

Toni Garrido explica mudança em letra de 'Girassol' e responde críticas
Imagem - Menino 'adotado' e 'devolvido' por Leonardo e Poliana aparece e promete dar sua versão

Menino 'adotado' e 'devolvido' por Leonardo e Poliana aparece e promete dar sua versão