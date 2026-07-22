Salada mediterrânea com arroz integral e queijo feta Crédito: Imagem: Angelika Heine | Shutterstock

Com a rotina cada vez mais corrida, é essencial encontrar receitas simples para preparar no almoço sem abrir mão do sabor e da qualidade nutricional. A boa notícia é que, com ingredientes acessíveis e preparos práticos, é possível criar refeições equilibradas, ricas em nutrientes e cheias de sabor. Além de economizar tempo na cozinha, elas ajudam a manter uma alimentação saudável no dia a dia.

Abaixo, confira 5 receitas básicas e saborosas para um almoço saudável!

1. Salada mediterrânea com arroz integral e queijo feta

Ingredientes

2 xícaras de arroz integral cozido

200 g de queijo feta cortado em cubos

1 pepino japonês cortado em meia-lua

2 tomates sem sementes e cortados em cubos

1/2 pimentão vermelho sem sementes e cortado em cubos

1/2 pimentão amarelo sem sementes e cortado em cubos

1/4 de cebola-roxa descascada e picada

2 colheres de sopa de salsinha picada

4 colheres de sopa de azeite de oliva

Suco de 1 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture o arroz integral, o pepino japonês, os tomates, os pimentões e a cebola-roxa. Adicione a salsinha e o queijo feta e mexa delicadamente para não quebrar os cubos. Reserve. Em um recipiente pequeno, misture o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada com o molho e misture para incorporar todos os ingredientes. Leve à geladeira por 20 minutos e sirva em seguida.

2. Tiras de frango ao molho de iogurte e ervas

Ingredientes

500 g de peito de frango cortado em tiras

170 g de iogurte natural

1 dente de alho descascado e amassado

Suco de 1/2 limão

1 colher de sopa de azeite de oliva

Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o frango com sal e pimenta-do-reino. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e grelhe as tiras de frango até dourar. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, misture o iogurte, o alho, o suco de limão e o cheiro-verde até obter uma consistência homogênea. Despeje o molho sobre o frango e mexa delicadamente. Sirva em seguida.

3. Macarrão integral com brócolis e tofu

Ingredientes

Floretes de 1 brócolis cortados em pedaços pequenos

250 g de tofu amassado

240 g de macarrão integral

4 dentes de alho descascados e amassados

Azeite de oliva, sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione uma colher de sopa de sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente . Escorra e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho até dourar. Junte o tofu e refogue por 5 minutos. Acrescente o brócolis e refogue por 10 minutos. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Por último, coloque o macarrão e misture para envolver. Sirva em seguida.

Ensopado de lentilha vermelha com carne moída Crédito: Imagem: Angelika Heine | Shutterstock

4. Ensopado de lentilha vermelha com carne moída

Ingredientes

500 g de patinho moído

1 xícara de chá de lentilha vermelha

2 cenouras descascadas e cortadas em cubos pequenos

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e picados

2 colheres de sopa de molho de tomate

1 l de caldo de legumes

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de páprica doce

1/2 colher de chá de cominho em pó

1/2 colher de chá de cúrcuma em pó

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

2 colheres de sopa de salsinha picada

4 colheres de sopa de queijo parmesão ralado para finalizar

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e refogue por 1 minuto. Adicione a carne moída e refogue, mexendo sempre, até ficar soltinha e levemente dourada. Junte a cenoura e o molho de tomate. Cozinhe por 5 minutos.

Junte a páprica doce, o cominho, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Coloque a lentilha vermelha e o caldo de legumes e cozinhe até levantar fervura. Abaixe o fogo e cozinhe por mais 25 minutos, mexendo ocasionalmente. Se necessário, acrescente um pouco mais de caldo de legumes para ajustar a consistência. Desligue o fogo e sirva polvilhado com queijo parmesão e salsinha.

5. Filé de tilápia com batata-doce e maçã

Ingredientes

3 filés de tilápia

1 batata-doce descascada e cortada em rodelas

2 maçãs descascadas, sem sementes e cortadas em fatias

Sal, azeite de oliva, pimenta-do-reino moída e tomilho a gosto

1/2 xícara de chá de caldo de legumes

Modo de preparo