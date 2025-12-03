3 sobremesas natalinas com uva-passa que vão surpreender

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 17:24
A uva-passa é um ingrediente comum nas receitas de fim de ano. Ela traz aquele toque especial de doçura e textura que combina perfeitamente com os sabores típicos desta época. Seja no tradicional panetone ou em versões mais criativas, essa fruta desidratada sempre faz sucesso nas mesas natalinas.
Abaixo, confira 3 sobremesas natalinas com uva-passa!
Coloque a uva-passa em um recipiente e regue com o suco de laranja. Deixe hidratar por pelo menos 20 minutos. Em uma tigela grande, misture a manteiga derretida, o açúcar mascavo, os ovos e a essência de baunilha. Mexa bem até formar um creme homogêneo. Peneire a farinha de trigo, o bicarbonato, o fermento, a canela, a noz-moscada e o sal. Incorpore delicadamente à massa até ficar uniforme. Escorra o excesso de líquido da uva-passa e envolva-a em 1 colher de sopa de farinha. Misture-a na massa. Unte uma forma de bolo inglês com manteiga e enfarinhe com farinha de trigo. Despeje a massa. Leve ao forno preaquecido a 180 ºC por 40 a 55 minutos, até dourar e firmar. Deixe esfriar completamente antes de fatiar.
Massa
Finalização
Em uma tigela grande, coloque a farinha de trigo, o açúcar, o fermento e o sal e misture. Acrescente a manteiga e esfregue com as pontas dos dedos até formar uma farofa úmida. Adicione o ovo, a baunilha, as raspas de limão e de laranja e misture até começar a juntar. Coloque o leite morno aos poucos até formar uma massa macia e lisa. Acrescente a uva-passa e misture até distribuir por toda a massa. Cubra e deixe descansar por 15 minutos.
Pegue pequenas porções da massa e forme cubos, com cerca de três centímetros cada. Após, coloque os pedaços em uma assadeira forrada com papel-manteiga, deixando espaço entre eles. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 a 18 minutos, até ficarem firmes e levemente dourados na base. Retire do forno e, ainda quentes, pincele todos os cubos com a manteiga derretida.
Passe cada pedaço no açúcar de confeiteiro até cobrir completamente, formando a camada branca tradicional. Deixe esfriar por completo antes de armazenar ou servir.
Creme
Montagem
Creme
Em uma panela, coloque o leite em pó, o leite, o açúcar e o amido e misture bem até dissolver. Leve ao fogo médio, mexendo sempre até engrossar. Desligue o fogo, acrescente a baunilha e misture. Deixe esfriar por 10 minutos.
Montagem
Em um recipiente, hidrate a uva-passa na água quente por 5 minutos. Escorra. Passe os biscoitos rapidamente no leite morno. Em um refratário, faça camadas de creme e biscoito. Finalize com o creme e distribua a uva-passa por cima. Leve à geladeira por 2 horas antes de servir.
