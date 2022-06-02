Streaming

'Wednesday', série sobre Wandinha Addams, ganha prévia com Mãozinha

Novidades sobre a produção serão divulgadas em 6 de junho, na Geeked Week
Agência Estado

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 14:58

'Wednesday', série de Tim Burton sobre Wandinha Addams, ganhou prévia com Mãozinha Crédito: Foto: Netflix
A Netflix divulgou nesta quarta-feira, 1º, uma prévia estrelada por Mãozinha para dizer que novidades sobre "Wednesday", spin-off de "A Família Addams", serão anunciadas na próxima segunda, 6, no evento Geeked Week. "Ouça o meu aviso. Um grande terror se aproxima. O nome dela é Wandinha", disse, em língua de sinais, o clássico personagem criado pelo cartunista norte-americano Charles Addams.
"Wednesday" terá foco na história de Wandinha Addams, a filha mais velha interpretada por Jenna Ortega. Catherine Zeta-Jones é Mortícia e Luís Guzman dá vida a Gomez Addams, o patriarca da família. O elenco ainda conta com nomes como Gwendoline Christie e Percy Hynes White. A produção é de Tim Burton. A data para a estreia da série no streaming ainda não foi divulgada.

