Destaque internacional

Wagner Moura irá apresentar categoria do Gotham Awards, na próxima segunda

"O Agente Secreto" concorre em duas categorias da premiação

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 10:19

Wagner Moura é um dos fortes candidatos ao Oscar Crédito: Reprodução/Instagram/@theacademy/@cibellelevi

Wagner Moura vai apresentar uma das categorias do Gotham Awards, prêmio ao qual ele e o filme O Agente Secreto foram indicados.

A premiação divulgou nesta quarta-feira, 26, os nomes dos atores que irão apresentar os vencedores das categorias. Além do brasileiro, outras estrelas foram confirmadas, como Elle Fanning, Chris Rock, Andrew Scott e Kristen Stewart.

O evento ocorre em 1º de dezembro, em Nova York, abrindo a temporada de premiações cinematográficas que se encerra com o Oscar.

O Agente Secreto concorre em duas categorias no Gotham Awards: em Melhor Roteiro Original, com Kleber Mendonça Filho, e Melhor Atuação Protagonista, com Wagner Moura concorrendo contra nomes de peso, como Jennifer Lawrence, Ethan Hawke, Amanda Seyfried e Josh O'Connor.

