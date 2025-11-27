Wagner Moura irá apresentar categoria do Gotham Awards, na próxima segunda

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 10:19
Wagner Moura vai apresentar uma das categorias do Gotham Awards, prêmio ao qual ele e o filme O Agente Secreto foram indicados.
A premiação divulgou nesta quarta-feira, 26, os nomes dos atores que irão apresentar os vencedores das categorias. Além do brasileiro, outras estrelas foram confirmadas, como Elle Fanning, Chris Rock, Andrew Scott e Kristen Stewart.
O evento ocorre em 1º de dezembro, em Nova York, abrindo a temporada de premiações cinematográficas que se encerra com o Oscar.
O Agente Secreto concorre em duas categorias no Gotham Awards: em Melhor Roteiro Original, com Kleber Mendonça Filho, e Melhor Atuação Protagonista, com Wagner Moura concorrendo contra nomes de peso, como Jennifer Lawrence, Ethan Hawke, Amanda Seyfried e Josh O'Connor.
