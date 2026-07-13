Tom Cruise é homem mais poderoso do mundo em trailer de 'Digger'

Tom Cruise no trailer de 'Digger', filme de Alejandro González Iñárritu Divulgação

A Warner Bros. divulgou o trailer de "Digger", novo filme do vencedor do Oscar Alejandro González Iñárritu e estrelado por Tom Cruise. Segundo a sinopse oficial, o longa segue a jornada do "homem mais poderoso do mundo para salvar a humanidade de uma catástrofe que ele causou."

Na prévia, Cruise aparece envelhecido e com o rosto pálido, como outros surgem caracterizados. Dono de uma grande empresa, ele provoca uma catástrofe global envolvendo a destruição de uma geleira e armas nucleares e se une a figuras como o presidente dos Estados Unidos para reverter a situação.

Previsto para 30 de setembro, o título parece satirizar o governo americano e reúne nomes como Jesse Plemons, John Goodman, Riz Ahmed e Sandra Hüller.