Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sucesso

"Titanic" volta a ser exibido na Globo após quase 18 anos; veja curiosidades

Filme de James Cameron foi lançado nos cinemas brasileiros em janeiro de 1998 e, meses depois, venceu 11 Oscar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 10 de Junho de 2023 às 15:03

O clássico "Titanic", filme de James Cameron, ganhará exibição na Globo na noite deste sábado (10) para domingo (11), por volta das 0h15, dentro do Super Cine, depois do Altas Horas. O longa-metragem retorna à grade da emissora após quase 18 anos, em um movimento que empolgou os usuários nas redes sociais nos últimos dias. A última exibição na Globo foi em dezembro de 2005, de acordo com o próprio canal.
Cena do filme
Cena do filme "Titanic": Globo volta a exibir o filme a pós 18 anos Crédito: Paramount Pictures
A sessão com o drama de Jack (Leonardo DiCaprio) e Rose (Kate Winslet) pega o embalo do Dia dos Namorados, celebrado na próxima segunda-feira (12). Na história, os dois -de diferentes classes sociais- se apaixonam e lutam para seguir o relacionamento. O navio, que leva os viajantes da Inglaterra para os Estados Unidos, acaba batendo em um iceberg. Para relembrar o filme, veja curiosidades:
  • FITA CASSETE
"Titanic" foi o primeiro filme a ser lançado em fita enquanto ainda era exibido nos cinemas.
  • PAPEL DE JACK
O estúdio queria ter contratado Matthew McConaughey para interpretar Jack. No entanto, James Cameron insistiu que queria Leonardo DiCaprio.
  • ATROPELAMENTO
Durante a filmagem, DiCaprio tinha um camaleão como pet. O animal acabou atropelado por um caminhão mas DiCaprio cuidou dele com tanto amor, carinho e cuidado que sobreviveu.
  • ROUPAS VULNERÁVEIS
As roupas usadas por Rose, no momento em que o navio afunda, eram tamanho 42, para que, quando molhadas, dessem uma aparência de que a personagem era mais frágil. Ao longo do filme, as roupas da personagem eram todas manequim 38.
  • FRIO
Kate Winslet foi a única atriz que se recusou a vestir um traje de mergulho por baixo da roupa para fazer a cena em que os atores estavam na água. Como resultado, a atriz pegou pneumonia.
  • PRECISÃO
Na vida real, a colisão do navio com o iceberg durou 37 segundos, que é o mesmo tempo que a cena dura no filme. Além disso, o longa tem, contando com os créditos iniciais e finais, cerca de 2h40 - o tempo exato que o navio levou para afundar.
  • VALORES
Com um orçamento de US$ 200 milhões, o filme custou mais que o Titanic oficial. Em 1910/1912 o valor estimado para a construção do navio era de 1,5 milhão de libras, equivalente a US$ 7,5 milhões de dólares na época, em 1997.
  • PREMIAÇÕES
"Titanic" foi indicado a 14 categorias do Oscar e faturou 11 prêmios, incluindo Melhor Filme, Melhor Diretor e Melhor Canção. O filme também venceu quatro estatuetas Grammy com "My Heart Will Go On" e quatro Globos de Ouro.

Veja Também

Acidente nas filmagens de 'Gladiador 2' deixa seis pessoas feridas no set

Marvel divulga os cinco primeiros minutos da série ‘Invasão Secreta’; assista

Kim Cattrall voltará ao papel de Samantha no revival de 'Sex and the City'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Rede Globo Filmes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados