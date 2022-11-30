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Spin-off

Spin-off de ‘That ‘70s Show’, com filhos do elenco original, ganha data de estreia e teaser; veja

‘That ‘90s Show’ chega na Netflix em janeiro de 2023
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 08:38

Elenco da série That ‘90s Show
Elenco da série That ‘90s Show Crédito: Twitter/ @netflixbrasil
Derivada de That '70s Show , a série That '90s Show estreia no dia 19 de janeiro de 2023, informou a Netflix nesta terça-feira, 29.
A plataforma de streaming divulgou ainda o primeiro teaser da produção estrelada pelos filhos dos protagonistas originais. Na prévia, são apresentados os novos residentes de Point Place.
A nova série, que se passa nos anos de 1990, será estrelada por Callie Haverda, que fará Leia Forman, filha do casal Eric (Topher Grace) e Donna (Laura Prepon). A continuação terá os retornos de Debra Jo Rupp (Kitty) e Kurtwood Smith (Red). O elenco principal da série original deve voltar apenas para pequenas participações.
Na nova versão, Leia visitará seus avós no verão e conhecerá outras crianças da cidade fictícia de Point Place, sob os olhares atentos de Kitty e Red.

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