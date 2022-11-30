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Streaming

Série 'Euphoria' vai ganhar adaptação alemã, diz revista

Seriado israelita ganhou mais fama após ser adaptado para versão da HBO Max, que conta com Zendaya como protagonista
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 08:15

Hunter Schafer e Zendaya na série 'Euphoria'.
Hunter Schafer e Zendaya na série 'Euphoria'. Crédito: Eddy Chen/HBO
O seriado israelita Euphoria, conhecido pela versão da HBO Max, que conta com Zendaya como a protagonista Rue, vai ganhar uma adaptação alemã. As informações são da revista Variety.
Segundo a publicação, a produtora Zeitsprung Pictures comprou a licença da ADD Content, representante dos direitos internacionais do formato e da série, para filmagem. Ficou definido que Jonas Lindt e Paulina Lorenz, conhecidos pela série alemã Druck, trabalharão como roteiristas do projeto.
Dos criadores Ron Leshem e Daphna Levin, de Israel, Euphoria acompanha um grupo de adolescentes e as suas primeiras experiências na amizade, amor, sexo e drogas. Exibida originalmente pela emissora israelense HOT, a primeira versão é da Tedy Productions.
O seriado ganhou fama depois da adaptação norte-americana da Hbo Max. Pelo seu papel, Zendaya se tornou a atriz mais jovem a ter vitória dupla no Emmy Awards - ela venceu como Melhor Atriz em Série de Drama em 2022 e em 2020.
Sydney Sweeney, a Cassie da versão norte-americana de Euphoria, também foi vencedora da premiação na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama. Martha Kelly, que interpreta a vilã Laurie, ganhou como Melhor Atriz Convidada em Série de Drama.

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