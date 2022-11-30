Série 'Euphoria' vai ganhar adaptação alemã, diz revista

Hunter Schafer e Zendaya na série 'Euphoria'. Crédito: Eddy Chen/HBO

O seriado israelita Euphoria, conhecido pela versão da HBO Max, que conta com Zendaya como a protagonista Rue, vai ganhar uma adaptação alemã. As informações são da revista Variety.

Segundo a publicação, a produtora Zeitsprung Pictures comprou a licença da ADD Content, representante dos direitos internacionais do formato e da série, para filmagem. Ficou definido que Jonas Lindt e Paulina Lorenz, conhecidos pela série alemã Druck, trabalharão como roteiristas do projeto.

Dos criadores Ron Leshem e Daphna Levin, de Israel, Euphoria acompanha um grupo de adolescentes e as suas primeiras experiências na amizade, amor, sexo e drogas. Exibida originalmente pela emissora israelense HOT, a primeira versão é da Tedy Productions.

O seriado ganhou fama depois da adaptação norte-americana da Hbo Max. Pelo seu papel, Zendaya se tornou a atriz mais jovem a ter vitória dupla no Emmy Awards - ela venceu como Melhor Atriz em Série de Drama em 2022 e em 2020.