Silencioso Desespero: longa capixaba tem sessão no ES após premiação na Europa

"Silencioso Desespero" terá exibição em Vitória, no Cine Jardins no domingo (25) Crédito: Nycola Silva e João Victor Cândido

Enzo Rodrigues, após o bem-sucedido "Amantes da Dissonância" (atualmente disponível sem custos no "Silencioso Desespero" terá sua segunda exibição no Espírito Santo, com sessão a ser realizada neste domingo (25), no Cine Jardins, em Vitória, às 20h30. Os ingressos estão à venda pela Segundo longa-metragem do capixaba, após o bem-sucedido(atualmente disponível sem custos no Youtube ),terá sua segunda exibição no Espírito Santo, com sessão a ser realizada neste. Os ingressos estão à venda pela internet

Em filme que presta homenagem a uma fase mais psicanalítica e cerebral da obra de Ingmar Bergman (há até o embate no tabuleiro de xadrez, como em "O Sétimo Selo"), "Silencioso Desespero" está alçando voos ambiciosos.

O drama foi exibido em festivais independentes no Japão, na Cingapura e na Grécia, onde, recentemente, levou a Menção Honrosa do Athens International Monthly Art Film Festival.

Cena do filme "Silencioso Desespero": referências a Bergman e David Lynch Crédito: Nycola Silva e João Victor Cândido

"Estamos ansiosos pela primeira participação em uma mostra brasileira, a Brazil New Visions International Film Festival, que está acontecendo em Pernambuco, onde concorremos na categoria de Melhor Filme. O resultado deve ser divulgado na segunda (26)", responde, empolgado, Rodrigues, de apenas 20 anos e estudante do quarto período do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Federal do Espírito Santo.

"Silencioso Desespero" é um longa totalmente independente, sem participação de projetos de leis de incentivo cultural, rodado em Vitória (Jardim da Penha) e na Serra (Morada de Laranjeiras) entre os meses de setembro e outubro de 2022.

Na trama, Katarina (Lorena Correia, também presente em "Dissonância") passa por uma fase difícil, vivendo em desequilíbrio mental e emocional. Ela recebe ajuda de uma corporação que a coloca sob tutela de Ana (Yasmin Toretta, presente no primeiro longa do realizador), uma jovem terapeuta. Logo, as duas iniciam uma forte relação em busca de desbravar sua psique.

"Busquei referências de Ingmar Bergman, especialmente "Persona", e de David Lynch ("Veludo Azul"). Bergman está presente na própria essência do projeto, na narrativa que envolve paciente e terapeuta trancadas em um apartamento. De Lynch, trago a 'viagem' pelo universo onírico e surreal, quase como um contraste entre o concreto e abstrato", filosofa o realizador.

A opção por filmar em preto e branco dá um tom de "maturidade autoral" ao projeto de um realizador que busca incansavelmente o experimentalismo, apesar da pouca experiência. Até porque, a captação da fotografia (de autoria de Nycolas Silva e João Victor Candido, formados em Audiovisual pela Ufes) exige perfeição técnica na escolha de filtros e na iluminação de cenários.

"O preto e branco explora um olhar mais íntimo para a história e também demonstra um contato com uma narrativa mais clássica. A história flerta com a atemporalidade, especialmente para um futuro próximo. O tom monocromático é um contraste com uma narrativa moderna", explica Enzo Rodrigues.

Com previsão de chegar ao circuito comercial no primeiro semestre de 2023, o diretor deseja exibir "Silencioso Desespero" no próximo Festival de Cinema de Vitória, marcado para setembro.

"Estamos encerrando esse ciclo no Cine Jardins e querendo tornar o filme cada vez mais próximo do capixaba. Pensamos em exibições futuras no Cine Metrópolis ou até mesmo no Palácio das Artes Sônia Cabral. Enquanto isso, seguimos com o circuito de festivais. Escrevemos o longa para o processo seletivo em mais de 30 mostras, tanto no Brasil quanto no exterior. Há também a possibilidade de lançá-lo em video on demand (VOD) no fim do ano", adianta o realizador.

Enquanto "Silencioso Desespero" trilha seu caminho, Enzo já pensa no próximo longa, que também será independente. "Estamos em processo de produção (desde março) com 'Dama Inerte', uma proposta diferente dos projetos anteriores. Esse terá uma linguagem experimental. Vamos ousar e tentar abdicar da narrativa convencional. As filmagens são feitas em formato de 'fragmentos', ou seja, captando algumas imagens para inserir na montagem final", complementa o diretor, afirmando que, atualmente, está cuidando do processo de seleção do elenco.

SESSÃO ESPECIAL DE "SILENCIOSO DESESPERO" EM VITÓRIA