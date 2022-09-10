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Série 'The Handmaid's Tale - O Conto de Aia' acabará na 6ª temporada

O anúncio foi feito pela plataforma Hulu, que detém os direitos da produção nos Estados Unidos; A quinta temporada estreia em 18 de setembro no Brasil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Setembro de 2022 às 11:59

Cena da 5ª temporada de The Handmaid’s Tale - O Conto de Aia
Cena da 5ª temporada de The Handmaid’s Tale - O Conto de Aia Crédito: Hulu
A plataforma Hulu, por meio da Variety, anunciou na última quinta-feira, 8, que a sexta temporada da série The Handmaid's Tale - O Conto de Aia será a última. A informação foi divulgada antes mesmo da estreia da quinta, marcada para 18 de setembro no Brasil, pela Paramount+. Já a sexta temporada ainda não tem previsão de lançamento.
Na quarta e mais recente temporada que já foi ao ar, June (Elizabeth Moss) retornou em sua luta contra Gilead como uma feroz líder rebelde. Mas os riscos que ela assumiu trouxeram novos, inesperados e perigosos desafios. Sua busca por justiça e vingança ameaçou consumi-la e destruir os relacionamentos que ela mais amava.
Já no quinto ano, June sofrerá as consequências do assassinato do Comandante Waterford (Joseph Fiennes), enquanto tenta redefinir sua identidade e propósito. Enquanto isso, a viúva Joy (Yvonne Strahovski) tentará elevar seu status em Toronto, conforme as forças de Gilead aumentam no Canadá.
Enquanto as três temporadas iniciais de The Handmaid's Tale - O Conto de Aia podem ser vistas no Globoplay, no Brasil, a quarta temporada é exibida no Paramount+.

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