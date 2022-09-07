Netflix fecha acordo com enxadrista que inspirou 'O Gambito da Rainha’ Crédito: Reprodução/Netflix

O sucesso da série O Gambito da Rainha, original da Netflix, foi alvo de processo em setembro de 2021, quando a georgiana Nona Gaprindashvili, considerada uma lenda do xadrez, exigiu 5 milhões de dólares da plataforma pela maneira como foi descrita e retratada na série.

Nesta semana, quase um ano após a ação, a situação foi resolvida com um acordo foi firmado entre ambas as partes. No entanto, até o momento desta publicação, detalhes dos termos não foram divulgados. As informações são do Deadline.

Na série em questão, uma personagem afirma que a campeã georgiana "nunca enfrentou homens" em uma competição. O documento do processo afirmava que a empresa "mentiu descarada e deliberadamente sobre o sucesso de Gaprindashvili". A denúncia lembrou, ainda, que a jogadora de 80 anos competiu contra dezenas de enxadristas masculinos de destaque, derrotando 28 deles ao longo de sua carreira.