Netflix anuncia nova versão de "Teletubbies" em novembro

Netflix vai produzir novos episódios da série Teletubbies Crédito: Reprodução/YouTube

A Netflix anunciou nesta quarta-feira (7) que Teletubbies, personagens que fizeram sucesso com o público infantil no início do século, ganhará uma nova versão. A volta de Tinky Winky, Dipsy, Laa-Laa e Po será em 14 de novembro, com 26 episódios.

Uma das novidades da versão em inglês será a narração, que ficará a cargo do comediante Tituss Burgess, indicado a quatro Emmys por seu trabalho em "Unbreakable Kimmy Schmidt" (2015-2019). Ele também foi nomeado ao Oscar da TV mais duas vezes: pelo especial interativo "Kimmy x Reverendo" (2020) e por sua performance de voz na animação "Central Park".

"O quarteto voltará reimaginado e repaginado para os dias de hoje. E todos os episódios virão acompanhados pelo Tummy Tales, um quadro só com músicas originais que vão deixar a família inteira dançando!", disse a plataforma de streaming, em comunicado à imprensa.

Rachelle Beinart, Rebecca Hyland, Nick Chee Ping Kellington e Jeremiah Krage terão a função de viver os Teletubbies na nova versão. A missão não é das mais fáceis: Nikki Smedley, que fez a Laa-Laa no programa original, revelou em sua autobiografia que recebia cartas com conteúdo sexual e perturbador de homens adultos que assistiam à série.