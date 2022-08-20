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Streaming

Série 'Gigolô Americano' estreia em 10 de setembro no Paramount+

Streaming divulga também o trailer oficial da série dramática protagonizada por Jon Bernthal
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 20 de Agosto de 2022 às 09:14

Na série, o ator Jon Bernthal faz o papel de Julian Kayea, que revisita o icônico filme de 1980.
Na série, o ator Jon Bernthal faz o papel de Julian Kayea, que revisita o icônico filme de 1980. Crédito: Paramount+
Gigolô Americano ganhou nesta sexta-feira, 19, trailer oficial. Além disso, o Paramount+ anunciou a data de estreia da produção: 10 de setembro, com exclusividade no serviço premium de streaming. A nova série dramática com oito episódios é protagonizada por Jon Bernthal (We Own This City) no papel de Julian Kayea, que revisita o icônico filme de 1980.
A série segue Julian Kaye (Bernthal) após cumprir injustamente uma pena de 15 anos de prisão e ser libertado, enquanto mostra seu relacionamento complicado com sua ex-amante Michelle (Gretchen Mol), sua mãe e também diversas pessoas que o traíram. Enquanto ele luta para conciliar seu passado e o homem que é hoje, a detetive Sunday (Rosie O'Donnell) procura a verdade sobre o assassinato que enviou Julian para a prisão, desenterrando uma situação muito maior.
O elenco também inclui: Lizzie Brocheré (Falling Water) como Isabelle, herdeira de uma rede de prostituição; Gabriel LaBelle (Dead Shack) como Johnny, uma versão mais jovem de Julian; Leland Orser (Ray Donovan) como Richard Stratton, um bilionário de tecnologia que construiu tudo sozinho; e o ator convidado Wayne Brady (The Wayne Brady Show) como o melhor amigo e mentor de Julian, Lorenzo. Alex (Runaways), Sandrine Holt (House of Cards), Yolonda Ross (The Chi) e Melora Walters (Pen15) também participam como convidados.
Nikki Toscano atua como showrunner e produtora executiva de Gigolô Americano. Jerry Bruckheimer, que produziu o filme original, será produtor executivo juntamente com Jonathan Littman, KristieAnne Reed e Russell Rothberg. O projeto é uma produção da Paramount Television Studios.

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