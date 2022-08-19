Série documental sobre a história do funk chega à HBO Max em agosto

Luiz Bolognesi e Ludmilla. Crédito: HBO Max Brasil

Com direção de Luiz Bolognesi, a série documental Funk. Doc: Popular & Proibido estreia no canal HBO e na HBO Max em 30 de agosto. A produção lança luz à história do funk brasileiro, com depoimentos de grandes nomes como Mr. Catra, em uma de suas últimas entrevistas, Ludmilla, Kondzilla, Valesca Popozuda, MC Rebecca, Tropkillaz, MC Carol, MC Guimê, DJ Renan da Penha, Bonde do Tigrão, entre outros.

Ao longo de seis episódios e sob um olhar investigativo, o documentário mostra como o funk é capaz de combater o preconceito com popularidade, seus desdobramentos sociais e a popularização mundial. Funk. Doc: Popular & Proibido narra a trajetória da música, além de introduzir questões essenciais de gênero.

O trabalho tem a produção de Caio Gullane, Fabiano Gullane, Eduardo Zaca, Patricia Carvalho e Rafaella Giannini, produção associada de Kondzilla, direção de Luiz Bolognesi, roteiro de Luiz Bolognesi, Henrique Crespo, Tejo Damasceno e Ricardo Farias. A coprodução é de Gullane e Buriti Filmes.